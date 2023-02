Gedichte als „Spuren in die Liebe“

Von: Jörg Domke

Teilen

Bernhard Winter, Altbürgermeister von Markt Schwaben und Lyriker. © privat

Bernhard Winter organisiert nicht nur Dialoge, sondern schreibt auch Gedichte. Ganz neu ist ein Band, bei dem es um die Liebe in allen erdenklichen Facetten geht.

Markt Schwaben – Vor wenigen Tagen ist es in großer Auflage im Verlag Herder (Freiburg) erschienen; und dazu in schöner Gestaltung und zugleich ansprechend illustriert. In drei Kapiteln zeigt der Markt Schwabener Altbürgermeister Bernhard Winter mit kurzen, klingenden Texten, was Liebe sein kann und wie Liebe gelingt: Liebe zu mir selbst, Liebe zu einem Du, Liebe für unsere Welt und das aufregende Leben in ihr.

Ein weiterer Lyrikband des gebürtigen Augsburgers, der in der Marktgemeinde noch immer eine eigene Praxis als Psychotherapeut betreibt. Gewidmet ist es diesmal nach seinen Worten „allen Männern und Frauen, die den Schatz suchen“.

Winters poetisches Schaffen - hier geht es schließlich keineswegs um ein Erstlingswerk - hat inzwischen längst auch Beachtung weit weg von Markt Schwaben gefunden. Für das neue Buch etwa hat die bekannte Fernsehmoderatorin Sandra Maischberger, die Bernhard Winter von einem zurückliegenden Sonntagsdialog einst in Berlin kennt, eine persönliche Anmerkung verfasst und darin beschrieben, warum das neue Buch aus Winters Feder eine wahre Schatzkarte sein könne und wie angenehm warm sich das Buch anfühle.

Neuer Lyrikband liegt seit ein paar Tagen im Handel vor

Ein neues Buch ist in der Regel immer auch mit einer Präsentation bzw. Lesung verbunden. Neben einem Münchner Buchpräsentationstermin wird es, so teilte Bernhard Winter mit, auch eine Buchvorstellung für die Region Ebersberg/Erding geben. Und zwar am Sonntag, 19. März, um 18 Uhr, im Markt Schwabener Café Grünes Pferd am Marktplatz. Winter: „Musikalisch begleitet werde ich von der renommierten 14-jährigen Harfenistin Sophie Betzl aus Kirchseeon“. Der Eintritt ist frei, die Kaffeehaus-Wirte Evangelia und Elefterios Papadopoulos freuen sich darauf, die zahlreich erwarteten Gäste an jenem Abend zu bewirten.

Das Cover des neuen Buches von Bernhard Winter. © kn

Wer schon vorher einen Blick in das Lyrik-Buch werfen will oder es zum Beispiel zum Valentinstag (das ist heuer am kommenden Dienstag) verschenken möchten: Seit ein paar Tagen ist „wie weit ist ein wir? Spuren in die Liebe“ überall im Buchhandel erhältlich. Die Markt Schwabener Buchhandlung am Markt etwa hat es in großer Zahl vorrätig und am Ladentisch aufliegen. Es hat 64 Seiten und kostet 16 Euro.

Eine Lesung und Präsentation ist am 19. März in Markt Schwaben geplant

Mehr Informationen zum Beispiel über die schon erschienenen literarischen Arbeiten von Bernhard Winter (oder über seine weiteren Projekte wie die Schwabener Sonntagsbegegnungen) findet man im Internet unter der Adresse www.winternetz.net.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter