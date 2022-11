Prinzip Nachhaltigkeit: Mit Pfannkuchen und Wraps in die Zukunft

Von: Jörg Domke

Teilen

Die 13 P-Seminarteilnehmerinnen plus Lehrerinnen gestern beim letzten Verkaufstag für ihren eigens kreierten Pfannkuchen. © Dziemballa

Wie lässt sich das Thema Nachhaltigkeit umsetzen in einem P-Seminar am Gymnasium? Mit Pfannkuchen und Wraps, könnte die Antwort lauten.

Markt Schwaben - Kräftig gebacken wurde da mal wieder in einigen Familien Markt Schwabener Gymnasiastinnen der Q 12, die sich in diesen Tagen, Wochen und nächsten Monaten vorbereiten werden auf das Abitur im kommenden Jahr. Es geht um „Ellas Pfannkuchen“, um genau zu sein. Ein dünner Eierpfannkuchen, ähnlich wie Crêpes, zusammengerollt wie ein Wrap und befüllt mit einem herzhaften Aufstrich, den die 13 Schülerinnen dieses aktuellen P-Seminars bei einem Feinkosthändler im benachbarten Parsdorf gekauft haben.

Zwei dieser Pfannkuchen ergeben eine Portion. Zum Preis von drei Euro bieten Luiza Rusp, Kirsten Hagemann (beiden 17) und die anderen jungen Damen den Snack in den Pausen am Gymnasium im Kiosk bei der kleinen Aula an. Der Betrag ist gut überlegt. Schließlich mache es keinen Sinn, eine Pausenmahlzeit anzubieten zu einem Preis, den kaum jemand bereit ist zu zahlen.

Nachhaltigkeit ist mehr als nur der Umweltaspekt

Genauer gesagt heißt das Seminar „Weltretter“. Das klingt zunächst einmal und auf den ersten Blick eine Spur weit übertrieben, ist aber nicht falsch. Erklärtes Ziel des P-Seminars ist es nämlich, das Prinzip der Nachhaltigkeit an der eigenen Schule zu etablieren. Zugleich möglichst viele von den Vorzügen einer nachhaltigen Ernährung zu überzeugen und - auch nicht ganz unwichtig - erst einmal zu erfahren, ob Derartiges überhaupt ankommt in der Schulgemeinschaft. Die Botschaft der Gymnasiastinnen im Hintergrund ist jedenfalls schon klar formuliert: Your Food, your Future. Dein Essen, deine Zukunft.

Tina Ronge, die das Seminar als Lehrerin begleitet, wird nicht müde zu betonen, dass es bei Nachhaltigkeit nicht nur um Umweltaspekte gehe, wie vielfach noch immer angenommen werde. Auch soziale, wirtschaftliche und politische Aspekte spielten eine Rolle, so die Chemie- und Geografielehrerin. Von echter Nachhaltigkeit könne man nur sprechen, wenn alle Aspekte ausreichend berücksichtigt würden, sagt sie.

Wie also all diese Anforderungen erfüllen in einem Projekt, das möglichst auch noch schulintern umgesetzt werden kann? Keine leichte Aufgabe, die sich da den 13 Seminarteilnehmerinnen anfangs stellte. Doch ihnen kam dann doch die konkrete Idee, Produkte zu den Schulpausen anzubieten, die alle wesentlichen Kriterien erfüllen: Aus der Region sollten die Zutaten stammen (also verbunden mit kurzen Lieferwegen), verkauft werden zu einem noch allgemein akzeptierten Preis, der zugleich aber auch nach strengen betriebswirtschaftlichen Regeln kalkuliert sein sollte. Und last not least sollten die Snacks aus rein praktischen Gründen gut in der Mensa bzw. am Kiosk der Schule zubereitet werden können.

Kooperation mit der Wolf-Mühle und dem Mensa-Betreiber

Herauskristallisiert hatten sich so, so berichteten die beiden Q 12 Schülerinnen bei einem Besuch der EZ, besagter Pfannkuchen und ein gesunder Bio-Wrap. Wer von beidem nun der wirkliche Favorit am Franz-Marc-Gymnasium sein wird und womöglich sogar eine längere Zukunft haben wird, wird gerade ermittelt. Auf der Schulhomepage haben die Schülerinnen und Schüler gerade die Möglichkeit zur Online-Abstimmung. Dort kann man übrigens auch nachverfolgen, was grundsätzlich hinter dem Nachhaltigkeitsprinzip steckt. Ein seminarbegleitendes Kurz-Video wurde eigens angefertigt und kann von jedermann eingesehen werden.

Leicht nachzuverfolgen ist in jedem Fall die besondere Regionalität. Die für die beiden Angebote erforderlichen Zutaten wie Milch, Mehl, Gemüse, Kräuter, Käse oder Eier stammen von einem Biohof in Neuching bzw. von der Wolf-Mühle in Forstinning. Kathrin Nagy, Chefin dort und gelernte Restaurantfachfrau bzw. Industriekauffrau, hat die jungen P-Seminardamen zudem bei Fragen zur Kalkulation bzw. bei der Zubereitung tatkräftig unterstützt. Eine nicht unwesentliche Stütze war und ist auch Mensabetreiber Christoph Sowinski.

Tina Ronge deutete an, man werde jetzt erst einmal Erfahrungen bündeln, alles gemeinsam besprechen und dann entscheiden, ob Wraps und/oder Pfannkuchen weiterhin als Alternative angeboten werden. Am Donnerstag war aber erst einmal letzter Pfannkuchen-Verkaufstag.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter