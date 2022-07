Ein Jahr Flut im Ahrtal: THW aus Markt Schwaben in „utopisch-wirrem“ Szenario

Von: Jörg Domke

Ein Bagger aus dem Maschinenpark des THW Markt Schwaben sowie bis zu 25 hiesige Hilfskräfte waren wochenlang im Ahrtal im Einsatz. Das Unglück dort jährte sich dieser Tage zum ersten Mal. © THW MARKT SCHWABEN

Auf zwei turbulente Jahre kann das THW Markt Schwaben zurückblicken. Ahrtal und Corona beherrschten die Lage. Nun will man aber auch mal wieder feiern.

Markt Schwaben – In diesen Tagen gingen wieder die schrecklichen Bilder aus dem Ahrtal durch sämtliche Medien. Das verheerende Hochwasser im Grenzbereich zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz jährte sich zum ersten Mal. Auch im Landkreis Ebersberg waren damals gut zwei Dutzend Männer und Frauen bei den bis heute anhaltenden Aufräumarbeiten beteiligt.

Auch wenn niemand von ihnen durchgängig die gesamte Zeit dabei war, so waren es doch gute vier Wochen, in denen Kräfte des THW Markt Schwaben anpackten.

Bis zu 25 Frauen und Männer aus dem Landkreis waren im Katastrophengebiet dabei

Insbesondere ein ins Ahrtal verlegter Bagger hatte damals gute Dienste leisten können inmitten einer zerstörten Landschaft, die niemand zuvor so erleben musste, wie sich der stellvertretende Ortsbeauftragte des THW, Stefan Sandner, ausdrückt. Einsatzkräfte hatten ihm beschrieben, in der Phase unmittelbar nach der Naturkatastrophe auf ein „utopisch wirkendes, wirres Übungsszenario“ geblickt zu haben. Der große Unterschied zu einer so aufgebauten Trainingskulisse bestand im Ahrtal aber darin, so Sandner, dass es rundherum genau so unwirklich aussah. „Eine solche flächendeckende Zerstörung hat niemand von uns vorher gesehen“, berichtet der Ebersberger bei einem Besuch in der EZ-Redaktion.

In der Bilanz des Schwabener THW für das Jahr 2021 schlug sich der Ahrtal-Einsatz mit immerhin 40 Einsatztagen nieder. 3700 Einsatzstunden hatten die Kräfte des Hilfswerks, das von Markt Schwaben aus ansonsten die beiden Landkreise Erding und Ebersberg abdeckt, am Ende geleistet in Form von Erkundungen von Einsatzstellen, Koordination von Einsatzkräften und das beseitigen von Schutt und Schwemmmaterial.

Überhaupt waren die letzten zwei Jahre von Besonderheiten geprägt. 2020 und 2021 kamen insgesamt jährlich rund 5600 Einsatzstunden zusammen. Normal sind etwa Werte, wie sie für 2019 zu Buche stehen; nämlich runde 2000. Die Corona-Lage war Hauptgrund für diesen gravierenden Anstieg. Seit 2020 waren die THW’ler an über 220 Tagen in Sachen Pandemiebekämpfung im Einsatz, was sich auf über 6000 Einsatzstunden summierte. In nahezu allen Alten- und Pflegeeinrichtungen entstanden mit der Hilfe des THW Hygieneschleusen. Nicht selten ging es dabei um Trockenbau-Maßnahmen, so Sandner. Mitbeteiligt war man zudem beim Bau zweier Hilfskrankenhäuser in Erding sowie in Ebersberg (Dr.-Wintrich-Sporthalle) und am Transport von Hygieneausstattung für beide Landkreise.

Bagger aus Markt Schwaben konnte wertvolle Hilfe leisten

Dass sich gegenüber 2019 die Zahl der Gesamtstunden erheblich reduziert hatte, erklärt Sandner damit, dass wegen Corona die Jugend- und Ausbildungsarbeit drastisch heruntergefahren werden musste. Inzwischen normalisierten sich die Zahlen aber wieder.

Besonders froh ist man rund um die Hanslmühle, dass nach zweijähriger Pause am kommenden Sonntag, 24. Juli, wieder ein Tag der offenen Tür auf Stammsitz in Markt Schwaben stattfinden darf. Zu einer Fahrzeugschau, zu Gerätevorführungen und Aktivitäten für Kinder sind alle ab 11 Uhr eingeladen. Interessierte Gäste haben vor Ort die Möglichkeit, sich über das ehrenamtliche Engagement, den Bundesfreiwilligendienst oder die Kompetenz des THW im Bevölkerungsschutz zu informieren.

Übrigens: Jugendlichen Nachwuchs kann man in Markt Schwaben derzeit nicht aufnehmen. Die Warteliste ist übervoll und daher auch geschlossen, so Sandner. Was man aber gut gebrauchen kann, sind erwachsene Helfer. Spezielle Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Kontakt

info@thw-marktschwaben.de

Internet: thwms.de

