Münchens Herz aus Stein entstand aus Markt Schwabener Händen

Von: Jörg Domke

Das Herz Münchens von Verena Eisl © Privat

Fehler sind nicht erlaubt bei der künstlerischen Arbeit mit Stein. Die Meisterin Verena Eisl aus Markt Schwaben erzählt.

Markt Schwaben – Man spürt es gleich: In dieser Werkstatt spielen vier große G eine ganz große Rolle: Geduld, Gelassenheit, Geschick, Genauigkeit. Verena Eisl scheint alles davon irgendwie verinnerlicht zu haben. An der rechten Hand trägt sie einen Handschuh, der lediglich die Spitze des Daumens und des Zeigefingers frei lässt. Das ist der Bereich, mit dem sie den feinen Pinsel über eine Steinplatte führt.

Eingravierte Vertiefungen hat die junge Steinmetzmeisterin schon vorher angefertigt. Jetzt geht es darum, sie mit einer möglichst langlebigen Farbe sichtbar zu machen. Wenn alles fertig ist, sagt die Markt Schwabenerin, wird die Steinplatte einmal eingelassen werden in eine Grabstätte. Den Handschuh, erklärt sie, trage sie deshalb, um zu verhindern, dass sich von ihrer Hand Fett übertragen könnte auf den empfindlichen Stein.

Derart präzise muss die 35-Jährige auch arbeiten, wenn es nicht um Grabsteine oder Ähnliches geht, sondern um eine zweite Schiene ihres Berufes. Immerhin steht auf ihrem Meisterbrief nicht nur Steinmetzmeisterin, sondern auch die Bezeichnung Steinbildhauer. Und damit sind wir bei der künstlerisch-kreativen Ader der Handwerksmeisterin.

Geduld und Geschick sind gefragt

Wenn Verena Eisl erzählt, scheint sie fast ins Schwärmen zu geraten beim Thema Marmor. Es sei ein Glück gewesen, zum Beispiel im Rahmen der Ausbildung in die Region Massa-Carrara nahe Florenz gekommen zu sein, erzählt sie. Dort hat sie den berühmten Carrara-Marmor kennen- und auch schätzengelernt. Weiß, superweich und besonders angenehm zu verarbeiten – wenn man weiß, wie das geht.

Etwas anders, doziert sie fast schon, verhalte es sich mit dem Rosso Verzegnis. Einem dunkelroten, teilweise von dunklen Schlieren durchzogenem, polierfähigem Kalkstein aus der Gegend um Friaul-Julisch in Venetien. In der Nähe der Stadt Udine liegt besagte Ortschaft Verzegnis. „Der Stein hat Einschlüsse“, verrät Verena Eisl. Splittere daher schnell mal, obwohl er auch eher weicherer Natur sei. Geduld und Geschick sind also ohne Zweifel zwei Eigenschaften, die nicht von Nachteil sind, wenn man mit diesem Material Kunsthandwerkliches schaffen möchte.

So wie das „Herz Münchens“. Es geht dabei um eine Arbeit, die die Schwabenerin schon 2015 schuf als Schülerin an der Meisterschule in München. Dort, wo man damals den Auftrag hatte, für den Oberbürgermeister Dieter Reiter Gastgeschenke zu fertigen, die der erlesenen Gästen der Landeshauptstadt bei entsprechenden Anlässe übergeben konnte. Verena Eisls Klasse bekam damals nicht den Zuschlag, aber eine Parallelklasse. Doch das, was die sich ausdachten, entstand am Ende nicht aus Stein, sondern aus Bronze. Immerhin aber wurde auch Münchens Herz aus Stein damals in der Schule öffentlich ausgestellt: Und dekoriert mit einer internen Auszeichnung.

Kunstobjekt zu sehen im Rahmen der Kunstpfad-Aktion 2023

Jetzt steht das gute Stück eine Weile bei einem anderen Bürgermeister; und zwar im Foyer des Rathauses in Markt Schwaben. Das Ganze, weil die junge Meisterin über die Zeitung vom längst angelaufenen Kunstpfad-Projekt 2023 in der Marktgemeinde erfuhr und sich entschloss, am eigenen Ort auch außerhalb der eigenen Werkstatt samt Ausstellungsbereich zu zeigen, was man alles aus Stein fertigen kann.

„Mit Stein ist viel möglich“, sagt Verena Eisl, die am Heiligabend 1987 geboren wurde. Allerdings verlange das Material, wie erwähnt, Präzision. „Was weg ist, ist weg“, sagt die Kunstschaffende, Fehler verzeihe ein Stein nie. Daher ist Konzentration das oberste Gebot der Stunden, wenn sie, oft nach der regulären Arbeit im väterlichen Betrieb, noch in die Kunst abwandert. So sind schon gute 50 Skulpturen oder auch Gegenständliches entstanden. Sachen, die Verena Eisl gerne auch mal an gute Freunde verschenkt. Wie zum Beispiel einen Fisch aus Jura (aus der Nähe von Eichstätt), Buchstützen, Namens- und Türschilder oder Hausnummern. Individuelle Geschenke halt, und Unikate obendrein.

Verena Eisl bei der Arbeit © jödo

Das da immer auch, neben dem handwerklichen Können, ein gehöriger zeitlicher Aufwand dahintersteckt, mag das Beispiel vom Herzen Münchens verdeutlichen. Die Findungsphase habe etwa eine Woche gedauert. Bis dann zwei Modelle aus Ton bzw. Ytong entstanden. Das diene dazu, um später beim Erstellen der eigentlichen Skulptur schon mal die Arbeitsschritte festzulegen und zu lernen, welches Werkzeug für welche Tätigkeit am geeignetsten erscheint. Last not least bekomme der Skulpturenbauer anhand der Modelle eine erste Vorstellung davon, wie das Werk einmal aussehen werde.

