Wichtig als Bindeglied zwischen Kindergarten und weiterführende Schulen

Musikschule: Wolfgang Ostermeier stellt sich als neuer Chef vor

Von Jörg Domke schließen

Ein Bindeglied will die Musikschule sein im Bildungscampus zwischen Kindergarten und weiterführender Schulen.

Markt Schwaben – „Die Musikschule als Bindeglied im Bildungscampus vom Kindergarten bis zur weiterführenden Schule“: Genau so versteht sich die weit über die Grenzen des Landkreises bekannte und geschätzte Einrichtung im Zweckverband kommunale Bildung nach Worten ihres neuen Leiters Wolfgang Ostermeier. Lange war er Vizechef des Hauses und schwerpunktmäßig für den nördlichen Landkreis zuständig.

Seit Beginn dieses Monats aber ist er der offizielle Nachfolger von Peter Pfaff. Der neue stellvertretende Musikschulleiter und damit Ostermeier-Nachfolger heißt Sebastian Maier.

Wolfgang Ostermeier stellt sich als neuer Leiter im Marktgemeinderat vor

Eine der ersten Aufgaben außerhalb des eigenen Hauses: Wolfgang Ostermeier, 48, war dieser Tage von der Gemeindeverwaltung Markt Schwaben als Referent in den Marktgemeinderat geladen worden, um dort öffentlich in einem 15-minütigen Vortrag über die Grundzüge des Zweckverbandes, ein neues Leitungsmodell (es gibt neuerdings mit Gustav Berger einen eigens geschaffenen Verwaltungsleiter, der auch die Themen Personalwesen und Finanzen beackert) und das Produktportfolio der Musikschule zu sprechen. Zu den Verbandsgemeinden Ebersberg, Grafing, Kirchseeon und eben auch Markt Schwaben gehören die Vertragsgemeinden Aßling, Emmering, Frauenneuharting, Glonn, Baiern, Moosach, Egmating, Oberpframmern, Steinhöring, Forstinning und Hohenlinden an.

Laut Wolfgang Ostermeier, der in Markt Schwaben beheimatet ist, habe es sein Haus momentan mit rund 2600 Schülerbelegungen pro Woche zu tun. Von den gegenwärtig 60 Beschäftigten seien 55 fest angestellte Musiklehrerinnen und Lehrer. Mit den angeschlossenen 16 Gemeinde und Städten aus dem Landkreis Ebersberg ist die hiesige Musikschule immerhin die viertgrößte im Bezirk Oberbayern und bayernweit, was die Schülerzahlen angeht, auf dem zehnten Rang zu finden.

In der Marktgemeinde Markt Schwaben gut vertreten

Mit der „Musikita“, einem Zusammenzug aus den Worten Musik und Kita, und den sogenannten Singklassen ist die Musikschule mit Hauptsitz in der Kreisstadt in der Marktgemeinde im Norden des Landkreises gleich an zwei Stellen besonders stark vertreten. Die Musikita sei integrativ und inklusiv ausgelegt und wende sich grundsätzlich an alle Kindergartenkinder, hieß es. Hier existiere eine enge Zusammenarbeit mit der Vorschule Markt Schwaben sowie konkret den Kindergärten Haydn Villa und Altes Schulhaus. Die Singklassen sind ebenfalls offen für alle und erreichen Kinder ab der ersten Klassenstufe. Musikschule und Grundschule Markt Schwaben arbeiten hier eng zusammen, so Ostermeier.

In der Marktgemeinde sei es so gelungen, mit einem überschaubaren Gesamtkostenaufwand von rund 50 000 Euro/Jahr über 250 Kinder direkt an die Musik heranzuführen, so der neue Einrichtungsleiter. Weitere wichtige Standbeine in Markt Schwaben seien die Big Band Markt Schwaben’s Finest unter Leitung von Hermann Rid, das Jugendblasorchester Nord unter Leitung von Waldtraut Kraxner sowie Chor und Band unter der Leitung von Martin Danes.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter