Nach Hausbrand: Post eröffnet in Markt Schwaben eine Interimsfiliale

Von: Armin Rösl

Die Fassade steht schon: Nahe des Maibaums am alten Schloss eröffnet die Post am Freitag eine Übergangsfiliale. © Marktgemeinde Markt Schwaben

Die Deutsche Post eröffnet in Markt Schwaben eine Interimsfiliale am Maibaum. Die eigentliche Filiale am Marktplatz ist seit dem Brand im Januar geschlossen.

Markt Schwaben – Nach dem Brand des Wohn- und Geschäftshauses am Markt Schwabener Marktplatz, in dem auch eine Postfiliale untergebracht war, gibt es in wenigen Tagen eine Übergangslösung: „Um die Versorgung der Bevölkerung möglichst schnell wieder zu gewährleisten, eröffnet die Post am Freitag, 11. März, eine eigenbetriebene Interimsfiliale am Schloßplatz 1“, teilt das Rathaus mit. Die Filiale ist in einem Container untergebracht, der vor dem alten Schloss, auf der Seite zum Maibaum, aufgestellt wird. Wie die Marktgemeindeverwaltung mitteilt, wird die Filiale folgende Öffnungszeiten haben: Montag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr, Samstag von 9 bis 12 Uhr.



In der Nacht von 22. auf 23. Januar (kurz vor Mitternacht) war im Erdgeschoss des Hauses am Marktplatz 23 ein Brand ausgebrochen, das Feuer erfasste alle Stockwerke. Die Brandursache ist noch unklar, die Kripo ermittelt. Für die betroffene Familie, die in der Wohnung gelebt hat, läuft eine Hilfsaktion.