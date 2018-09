100 Prozent Bürgermeister, aber nicht mehr

Nach längerer Krankheit nimmt Markt Schwabens Bürgermeister Georg Hohmann am Montag seinen Dienst wieder auf.

Markt Schwaben - Georg Hohmann ist zu Fuß auf dem Weg ins Rathaus. Ein Gesprächstermin mit seinem Stellvertreter Albert Hones steht an. Unterwegs, am Kirchweiher, spricht ihn spontan eine Bürgerin an. „Wann kommen Sie wieder ins Rathaus“, will sie wissen – und umarmt den 66-Jährigen kurz. In ein paar Tagen sei es so weit, antwortet der Erste Bürgermeister. Als sich die beiden wieder trennen, ruft sie Hohmann noch ein ermunterndes „Lassen Sie sich von den Markt Schwabener nicht unterkriegen“ hinterher. Hohmann schmunzelt. Zustimmung in solcher oder ähnlicher Form habe er zuletzt vielfach erfahren dürfen, sagt er. Nach fünfeinhalb Monaten, in denen der SPD-Mann wegen eines Erschöpfungszustands krankgeschrieben war, ist die Auszeit nun vorbei. Vor seiner Rückkehr an den Chefschreibtisch im Rathaus sprach die EZmit dem Kommunalpolitiker.

-Herr Hohmann, Sie haben jetzt seit dem 10. April beruflich aussetzen müssen, wie geht es Ihnen?

Blendend, ich fühle, dass ich wieder über die volle Kraft verfüge. Ich werde ganz normal zu 100 Prozent Bürgermeister sein. Was ich nicht sein werde, ist ein 180- oder 200-Prozent-Bürgermeister. Und auch nicht Sachbearbeiter Nr. 1 im Rathaus.

-Ist genau das die Erkenntnis aus ihrer zurückliegenden Therapie?

Ja, viele Kapazitäten im Haus waren damals vollkommen ausgeschöpft worden, manche Mitarbeiter und auch ich fühlten uns manchmal, als stünden wir im Wasser. Wenn in Zukunft womöglich noch mehr Arbeit auf die Verwaltung zukommt, werde man gezielt Prioritäten setzen müssen. Man kann die Verwaltung nicht mit Arbeit zukippen. Ich werde jedenfalls nicht mehr der Bürgermeister sein, der noch um Mitternacht im Büro sitzt.

-Haben Sie die Mitarbeiter schon unterrichtet von dem, was sie vorhaben?

Noch nicht. Ich habe aber vor einigen Tagen mit Albert Hones und den Fraktionsvorsitzenden gesprochen. Das andere kommt später.

-In den letzten fünfeinhalb Monaten ist viel passiert im Ort. Sind Sie auf dem Laufenden?

Ich habe immer Zeitung gelesen. Ich weiß von den Problemen damals im Hochbehälter, von dem Artikel bezüglich des Pavillons auf der Tiefgarage mit Markt Schwaben 2030. Aber auch von den vielen positiven Sachen, zum Beispiel die neue Homepage. Und sehe, dass unsere neue Stabsstelle mit Sabrina Biertz einen guten Job macht.

-Kritische Auslassungen sind in der Zeit nicht ausgeblieben. Die ZMS hat in diesen Tagen via Facebook an Sie schon mal die Frage gerichtet, ob Sie inzwischen erklären können, wie Sie sich die Finanzierung des Schulneubaus vorstellen. Zeit genug zum Nachdenken hätten Sie schließlich gehabt.

Solche Sätze können irgendwie nicht wahr sein. Sie zeigen, dass sie von der Erkrankung, die ich hatte, nichts wissen und nichts begriffen haben. Im Grunde genommen ist das einfach nur traurig.

-Welche Erkenntnisse haben Sie denn gewonnen aus ihrer Erkrankung, Ob man sie nun Burnout oder chronischen Erschöpfungszustand nennen will.

Ich habe heuer überhaupt zum ersten Mal einen Einblick in diese Arten von Erkrankungen bekommen. Alle haben mir in den letzten Wochen und Monaten gesagt, dass ich ein Glückskind bin. Weil ich die Erkrankung rechtzeitig bemerkt und unmittelbar richtig reagiert habe. Ich habe in der Klinik viele Patienten erlebt, die viel zu spät reagierten. Da waren Leute, die hatten ihren Burn-out schon 2011/2012, vertrauten sich aber jetzt erst Fachleuten an.

-Welche Indikatoren gibt es denn, auf die zu achten wäre?

Wir haben da in der Runde einiges erarbeitet. Frühmerkmale sind zum Beispiel schlechter Schlaf, Unruhe, dass einem das Glasl Wein am Abend nicht mehr schmeckt, dass die Fähigkeiten zu Genießen eingeschränkt sind, dass man vor halb eins nicht zu Bett gehen kann. Andere sprachen von Grübel-Symptomen. Oder davon, dass der eigene Fokus zu sehr auf Ängsten ausgerichtet gewesen sei.

-Und was Spätsignale?

Zu viel Schlaf, Lustlosigkeit, Ärger bei Treffen mit Freunden, keine Telefonate mehr mit Freunden, Rückzug bei Besuchen. Nicht mehr genau zu wissen, was einem Spaß macht.

-Welche Erkenntnisse haben Sie für sich daraus gezogen?

Zuerst die, achtsam gegenüber sich selbst zu sein. Dass es wichtig ist, sich Erholungszeiten zu gönnen und zu nehmen. Dinge zu machen, die einem Spaß machen. Zum Beispiel Skat spielen, Wirtshausmusikabende zu besuchen, zu wandern oder zu radeln. Ganz bewusst auch Sachen alleine zu machen. In Wien habe ich eine Mineralwasserflasche entdeckt, auf der stand: Halt dir das nächste Wochenende mal frei - nur für dich. Genau das ist es.

-Und Sie sind sich sicher, dass Sie das in Zukunft so auch machen können, wenn sie wieder im Dienst sind?

Ja, ich glaube das geht. Aber es geht nur mit einem straffem Zeitmanagement. Besprechungen dürfen nicht mehr zwei Stunden dauern.

-Gilt das auch für die Führung der Marktgemeinderatssitzungen?

Ja, auch dort. Ich werde mich mit meinen eigenen Redebeiträgen zurückhalten und bitte alle im Gemeinderat, das Gleiche zu tun. Mein Ziel ist es, dass die Sitzungen künftig nicht länger als bis 22 Uhr dauern.

-Und die Fraktionssprecher wissen das inzwischen auch?

Ja, und sie sind auch einverstanden.

-Ihr erster Arbeitstag steht jetzt an. Wie wird das laufen?

In den ersten vier Wochen arbeite ich vormittags vier Stunden, in den zweiten vier Wochen sechs Stunden. Ich habe mich mit zwei Bürgermeisterkollegen diesbezüglich mal ausgetauscht, die haben das auch so gemacht. Die Sitzungen leiten bis dahin der 2. oder 3. Bürgermeister. Ab dem 19. November bin ich dann volle acht Stunden dabei.

-Aber nicht mehr zehn oder zwölf.

Nicht mehr zehn oder zwölf. Aber zu 100 Prozent. Und ich werde mir einen freien Nachmittag in der Woche gönnen und nehmen.

-Erlaubt die inzwischen stark verbesserte personelle Ausstattung im Rathaus das alles?

Die Verwaltung ist in der Tat jetzt gut aufgestellt. Und ab dem 1. Januar gibt es ja auch einen neuen Hauptamtsleiter. Ich kenne ihn noch nicht, eingestellt worden ist er in der Zeit meiner Abwesenheit.