Nach tödlichem Unfall: Staatsstraße in Markt Schwaben gesperrt

Von: Michael Acker

Zu einem Unfall tödlichen Unfall ist es in Markt Schwaben gekommen. © dpa

Ein tödlicher Unfall hat sich in den Morgenstunden in Markt Schwaben ereignet. Die Anzinger Straße ist derzeit gesperrt.

Markt Schwaben - Gegen 7.10 Uhr kam es am Dienstag, 22. Noveber, in Markt Schwaben zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, an dem drei Autos beteiligt waren. Das teilte das Polizeipräsidium in Ingolstadt mit.

Fahrzeuge stoßen bei Abbiegevorgang zusammen

Nach ersten Erkenntnissen führte ein Abbiegevorgang zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Hierbei erlitt eine Person tödliche Verletzungen.

Die Anzinger Straße (Staatsstraße 2081) zwischen Markt Schwaben und Anzing ist derzeit gesperrt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs ist ein Gutachter vor Ort.

