Nach über 30 Jahren: Das Heimatmuseum ist jetzt endlich fertig

Von: Jörg Domke

Zahlreiche Exponate gibt es im Schwabener Heimatmuseum zu bewundern. Nach über 30 Jahren ist das Haus nun endgültig als Museum hergerichtet (Archivbild). © J.Dziemballa

Nach über 30 Jahren kann der Verein Heimatmuseum verkünden: Unser Projekt ist abgeschlossen, das Heimatmuseum ist fertig.

Markt Schwaben – Auf eine Überschrift, die die Fertigstellung des Markt Schwabener Heimatmuseums in der ehemaligen Schweiger-Villa zum Inhalt hat, haben viele in der Marktgemeinde über drei Jahrzehnte lang hingearbeitet. „Das Museum ist jetzt fertig“: So klang es mehrfach durch im Verlauf der Jahreshauptversammlung des Museumsvereins dieser Tage im Brauhaus Schweiger.

Und nicht nur das: Unter Fachleuten gilt das Haus nahe des Bahnhofs inzwischen als ein nicht staatliches Museum von besonderer Qualität.

Verein dankt insbesondere dem Vorsitzenden Bernd Romir

Einer, dem dafür jetzt besonders gedankt wurde, ist Vereinschef Bernd Romir. Der ehemalige Schulleiter ist nicht nur Gründungsmitglied des Vereins Heimatmuseum, sondern auch Organisator, Villa-Hausverwalter, Raum-, Text- und Bildgestalter, Lokomotive, Stimmungserhalter und und und... ,wie es der Vizevorsitzende Karl Haushofer anerkennend ausdrückte. Oder, wie der passionierte Gstanzl-Sänger anmerkte: „Du bist da Ochs beim Ochsenrennen, der das Tempo vorgibt und auch das meiste selbst weggearbeitet hat.“

Deutlich nüchterne Wort fand der so Gelobte in seinem Tätigkeitsbericht. Verwies auf die längst etablierten Museumssonntage an jedem ersten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr seit Juni 2004 ebenso wie auf Museumsmontage (an jedem dritten Montag eines Monats), bei denen es seit März 2022 auf Idee von Sepp Forchhammer zu oft schon viel beachteten Ratschabenden gekommen war. Schwabener Originale wie Traudl Widmann, Wolfgang Kufner, Sigi Schmid, Toni Angermair, Jakob Huber, Emil Frick, Anna Seiler, Josef Schmid, Elke Deuringer, Ludwig Schweiger oder Egidio Salis hatten dort schon von sich oder ihren ortsbekannten Verwandten berichtet. Am kommenden Montag erzählt Jörg Domke, Redakteur bei der EZ und seit 30 Jahren zuständig für die Marktgemeinde, von seiner Arbeit und was sich in der langen Zeit alles im Lokaljournalismus verändert hat. Es wird dann bereits der zehnte Ratsch stattfinden.

Das vergangene Jahr 2022 stand, so Romir, noch ganz im Zeichen des Jubiläums der Pfarrkirche. Höhepunkt heuer war bereits die Eröffnung einer neuen Dauerausstellung, die sich mit den 14 ältesten Ortsvereinen befasst. Fest etabliert haben sich lange schon der Kirchweihmontag und die Jahresausstellung jeweils im November. Termin heuer ist am Samstag, 4. November. Dann wird es nochmals um die alten Vereine gehen. Museum und Camera-Club tragen derzeit schon alles zusammen, um das zentrale Thema („Lebendige Tradition“) adäquat präsentieren zu können.

