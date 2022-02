Gefällte Pappel beim Pfarrheim sorgt für neue Aufregung

Von: Jörg Domke

Empörung hat eine Fällung einer Pappel neben dem katholischen Pfarrheim (Ebersberger Straße/Ecke Webergasse) in Markt Schwaben ausgelöst. Pfarrer Herbert Walter erklärte gestern auf EZ-Anfrage die Hintergründe. Das Ganze habe mit der anlaufenden Sanierung des Pfarrheims zu tun, heißt es. © Dziemballa

Markt Schwaben – Die Beseitigung zweier kapitaler Linden vor gut einem halben Jahr hat in Markt Schwaben einen Aufschrei der Empörung mit sich gebracht. Gibt es nun einen neuen Fall?

Die Beseitigung zweier kapitaler Linden vor gut einem halben Jahr hat in Markt Schwaben einen Aufschrei mit sich gebracht, auch wenn rein juristisch das Vorgehen damals vollkommen in Ordnung gewesen sein soll. Das Thema aber hat gezeigt: In Markt Schwaben, aber auch in anderen Gemeinden rundherum, gibt es längst eine besonders geschärfte Sensibilität, was das Fällen innerörtlicher Bäume angeht. Erst recht, wenn es sich um kapitale Exemplare handelt.

Nun gibt es einen neuerlichen „Fall“, der ebenfalls die Gemüter erhitzt zu haben scheint. In diesen Tagen wurde von einer beauftragten Fachfirma eine Pappel beseitigt, die sich in dem Bereich direkt neben dem Pfarrheim befand, wo sich der Schaukasten der katholischen Pfarrgemeinde St. Margaret befindet.

Es hat dem Vernehmen nach nicht lange gedauert, da lagen auch schon erste Protestreaktionen vor (auch bei der Redaktion der Heimatzeitung). Von einem sinnlosen, gegen jeglichen Naturschutz entgegenstehendes Verhalten ist da beispielsweise die Rede. Oder von einer Farce. Auch Pfarrer Herbert Walter war Adressat solcher Protestnoten. Den Vorwurf, hier womöglich so etwas wie Baumfrevel zu betreiben, weist der Seelsorger natürlich weit von sich. „Ich habe den Baum schon seit Längerem unter Beobachtung“, berichtete er gestern am Telefon der Heimatzeitung. In der Vergangenheit habe man schon vielfach dürre Äste von einer Fachfirma herausschneiden lassen müssen. Die Pflege sei durchaus ins Geld gegangen. Inzwischen aber wisse man, dass die Pappel alles andere als gesund war. „Sie ist jedenfalls nicht so gesund gewesen, wie sie äußerlich gewirkt hat“, so Herbert Walter, ein in Gartenfragen sehr versierter, ja sogar ausgebildeter Mann übrigens. Mit dem Entschluss, die Pappel zu fällen, habe man es sich in den gemeindlichen Gremien nicht einfach gemacht, so Walter gestern gegenüber der EZ. Am Ende habe man aber keine andere Lösung gesehen.

Gefällte Pappel erhitzt die Gemüter

Der mangelnde Gesundheitszustand des Baumes ist jedoch in dem gesamten Kontext eigentlich nur eine Nebensache. Vielmehr hängt die Beseitigung der Pappel mit der jetzt anlaufenden Grundsanierung des Pfarrheims zusammen. Geplant ist die Installation einer guten, großen und leistungsfähigen Lüftungsanlage, derer technische Teile zum Teil außerhalb des eigentlichen Gebäudes installiert werden müssen. Dazu sei unter anderem auch ein Fundament nötig, das dort platziert werden müsse, wo sich die Pappel bzw. das Wurzelwerk der Pappel befunden habe. „Architektonisch war das nicht anders zu lösen“, beteuert Herbert Walter. Er verweist zudem darauf, dass die gegenwärtige Lüftungsanlage für das Haus feuerpolizeilich beanstandet worden war und daher Handlungsbedarf bestand. Schließlich wolle man nicht nur den Saal, sondern das gesamte Gebäude so schnell wie möglich wieder für die Öffentlichkeit nutzbar machen. Die neue Lüftung werde im Übrigen technisch umfangreicher sein, weil sie künftig das gesamte Haus und nicht nur den Pfarrsaal versorgen soll.

Das Haus in der Webergasse ist, natürlich auch wegen der Corona-Situation, gegenwärtig geschlossen. Weitere Eingriffe im Innern werden in den nächsten Tagen und Wochen folgen. Unter anderem werden neue Fenster eingebaut, wird es eine neue Küche geben und wird der Brandschutz an diversen Stellen zu ertüchtigen sein.

Pfarrer Herbert Walter kann das Vorgehen gut erklären

Übrigens: Auch das Rathaus hat das eine oder andere Beschwerdeschreiben erhalten. Die Sachgebietsleiterin Natur und Umwelt, Claudia Tischner, bestätigte auf Anfrage, dass sich die Pfarrgemeinde aus rein juristischer Sicht vollkommen korrekt verhalten habe. Auch die Gehölzschutzzeiten seien eingehalten worden, was in diesem Fall heißt: Nach dem 1. März und bis zum 30. September hätte der Baum nicht gefällt werden dürfen.

Und zu guter Letzt: Die Pfarrgemeinde St. Margaret plant bereits eine Neubepflanzung. Und die werde man, so Pfarrer Walter, ebenso hegen und pflegen wie die fünf kapitalen Linden, die es auf (katholischem) Gemeindegrund seit vielen Jahrzehnten gebe.

