Neue Marktmeister sind optimistisch

Von: Jörg Domke

Die beiden neuen Marktmeister in Markt Schwaben: Peter Kajetan Schmid (r.) und Oliver Nowotny. Foto: Gemeinde Markt Schwaben © Gemeinde Markt Schwaben

Der eine Jahreszeitenmarkt in Markt Schwaben ist gerade erfolgreich beendet worden, da laufen die Planungen für den nächsten Termin schon wieder auf Hochtouren. Mittendrin: zwei neue Marktmeister.

Markt Schwaben – Nach einem erfolgreichen Start mit den neuen Marktmeistern Peter K. Schmid und Oliver Nowotny zum Frühlingsmarkt am 8. Mai in Markt Schwaben sitzen die beiden schon wieder fleißig an der Planung des kommenden Marktes – nämlich den Sommermarkt. Bereits am Sonntag, 3. Juli, läuft der im Herzen der Marktgemeinde zwischen 10 und 18 Uhr. Beauftragt wurde das Duo offiziell von der Marktgemeinde, die wiederum auf das Team aufmerksam geworden war als Organisator des jüngsten Kirchseeoner Marktes, so Oliver Nowotny. Er betreibt hauptberuflich in Kolbermoor ein Reisebüro. Sein Kollege Schmid ist „Marktfahrer“, beide arbeiten als Marktmeister seit fast sechs Jahren zusammen. Neben Kirchseeon können sie als Referenzen u.a. auf Märkte in Bruckmühl oder Kolbermoor verweisen. Zehn bis zwölf Marktveranstaltungen werden von den beiden pro Jahr organisatorisch abgewickelt.

Am 3. Juli werden wieder gut 70 Marktfahrer im Herzen Markt Schwabens erwartet

Ihre Premiere Anfang Mai in Markt Schwaben beim Frühlingsmarkt verlief nach Worten Nowotnys vielversprechend. Ähnlich bestückt sein wird auch der Sommermarkt in zweieinhalb Wochen. Es wird mit rund 70 Stände gerechnet. Interessierte Firanten können sich noch kurzfristig melden. Peter K. Schmid ist per Mail unter pk.schmid@t-online.de zu erreichen. Man kann mit ihm auch telefonisch Kontakt aufnehmen unter der Rufnummer (0 163) 927 59 39.

