Neue Zeiten, die neue Fragen aufwerfen

Von: Jörg Domke

Christian Aufhauser ist neuer „Siedlerchef“. © jödo

Aus der Siedlervereinigung Markt Schwaben ist inzwischen der Eigenheimer-Verein geworden. Und der neue Vorsitzende heißt inzwischen Christian Aufhauser.

Markt Schwaben – Siedlervereinigung Markt Schwaben: So hieß es gut sechs Jahrzehnte lang seit 1956. Ende April aber beschloss die Mitgliederversammlung eine Umbenennung. Aus den Siedlern wurden Eigenheimer, und aus dem Siedlerverein mit seinen rund 560 Mitgliedern die „Eigenheimer Markt Schwaben und Umgebung“.

Was sich auch geändert hat: Jahrzehntelang war vereinsintern Franz Bär der Dreh- und Angelpunkt. Inzwischen ist er Ehrenpräsident – und seinem Nachfolger Christian Aufhauser mit Rat und Tat eng verbunden.

Nicht geändert hat sich die Zielsetzung des Vereins. Am deutlichsten zum Ausdruck kommt sie in der Präambel des Eigenheimerverbands Bayern. Zitat: „Die Hauptaufgabe ist die Interessenvertretung von Personen mit selbst genutztem Wohneigentum. Zu den Leistungen des Verbandes zählt die Beratung in allen Angelegenheiten des Wohnungs-, Haus- und Grundbesitzes... Zu seinen satzungsgemäßen Aufgaben gehört des Weiteren die Beratung in allen Fragen rund um das Thema Garten“.

Eine Idee: Sammelbestellungen in Gang bringen

Eine definierte Aufgabenstellung also, die im Angesicht aktueller politischer Entwicklungen geradezu neue Dimensionen erreicht hat, wie es scheint. Das leidige Thema Grundsteuer sei hier genannt. Viel mehr aber geht es gerade um die Sorgen, die Häuslebesitzer (und Mieter) haben mit Blick auf exorbitant steigende Strom- und Heizkosten.

Es gibt verbandsseitig zu möglichen Sparpotenzialen viel zu lesen. Zumeist geht es aber dabei um Dinge, die sich jeder auch in anderen Medien längst besorgen konnte. Doch was kann der örtliche Eigenheimer-Verein direkt für seine Mitglieder tun?

Aufhauser berichtet in einem Gespräch mit der EZ von dem derzeitigen Bemühen, demnächst unter den Mitgliedern abzufragen, womit überhaupt geheizt wird. Öl, Holz, Pellets oder Gas: Alles scheint momentan irgendwie in und um Markt Schwaben vorhanden. Nach dieser Bestandsaufnahme und nach einer entsprechenden internen Bedarfsabfrage will der neue Vorsitzende ggf. versuchen, über eine etwaige Sammelbestellung für Öl Rabatte abzugreifen. Beim Gas sieht er da gegenwärtig jedoch kaum Chancen.

Interne Kommunikation soll massiv verbessert werden

Ein weiteres besonderes Anliegen des 57-jährigen gelernten Bankkaufmanns, der inzwischen seit über zehn Jahren im Risiko- und Krisenmanagement einer großen Münchner Bank arbeitet, ist eine radikale Verbesserung der vereinsinternen Kommunikationsstrukturen. Hintergrund: In der Jahreshauptversammlung heuer hatte man beschlossen, regelmäßig wichtige Meldungen und aktuelle Berichte als Newsletter per E-Mail zu versenden. Im Verteilerkreis ist bisher aber nur ein verhältnismäßig kleiner Teil der Mitglieder registriert. Einen ersten solchen Newsletter gab es bereits. Ihm sollen aber regelmäßig weitere folgen. Auf diesen Wegen habe, so Aufhauser, der Verein viel mehr Möglichkeiten, schneller und zielgerichteter als bislang Informationen weiterzugeben.

Wie Christian Aufhauser einst den Kontakt zur damaligen Siedlervereinigung bekam, daran kann sich der Vater zweier längst erwachsener Kinder gar nicht mehr genau erinnern. Wohl aber, warum es Markt Schwaben war, das sich er und seine Frau einst aussuchten, um im Mai 1999 in Frankfurt/Main die Zelte abzubrechen. Aufhauser war als aktiver Badmintonspieler in der Jugend für den ESV Regensburg am Start, spielte dort mehrfach gegen Markt Schwaben um Punkte. Und verlor zumeist. So aber hatte er über den Sport beim Zuzug schon erste zarte Kontakte zur Marktgemeinde aus früheren Bekanntschaften. Erste Station war der Habererweg, 1999 folgte der Bau eines Eigenheims.

Sport ist ohne Frage eine Option, als Zugereister schnell neue Kontakte zu knüpfen. Sein Verein ist eine andere, schließlich spielt dort Geselligkeit keine zu unterschätzende Rolle; etwa bei Straßenfesten, Ausflügen, Adventfeiern. Was dem neuen Vorstand außerdem wichtig ist: Man muss nicht Eigenheimer, um Mitglied werden zu können im Eigenheimerverein. Aufhauser: „Wir schauen uns jedenfalls keine Grundbucheinträge an.“

