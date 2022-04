Markt Schwabener Siedler stehen vor radikalem Umbruch

Von: Jörg Domke

Im Jahr 2016 entstand diese Aufnahme. Die Siedlervereinigung Markt Schwaben feierte ihr 60-jähriges Bestehen. Links Vorstand Franz Bär, der in diesen Tagen sein Ehrenamt abgeben wird. © Dziemballa

Weit über 60 Jahre alt ist die Siedlervereinigung Markt Schwaben. Mit rund 550 Mitgliedern einer der stärksten Vereine der Marktgemeinde. Vieles wird sich ändern in diesen Tagen. Vor allem der Name.

Markt Schwaben – „Vereinsausflug am 10. Mai 2022.“ „Dachdecker-Innung warnt vor Abzocke“. „Baumschneidekurs war wieder sehr gut besucht“. „Energieberatung in Markt Schwaben und Pastetten“. „Spendenaktion für die Ukraine“: Das sind nur ein paar Schlagworte auf der aktuellen Internetseite der Siedlervereinigung Markt Schwaben. Schlagworte, die für den Verein und sein Tun im Jahr 2022 so ganz typisch sind. Längst geht es nicht mehr nur, wie noch vor fünf, sechs Jahrzehnten gang und gäbe, darum, sich gegenseitig unter die Arme zu greifen etwa beim Bau eines Eigenheims innerhalb einer damals funkelnagelneuen Siedlung in Markt Schwaben. Oder um das organisierte Ausleihen von Gartengerät; oder das Abgreifen von Baumarkt- oder Handwerker-Rabatten. Die 1956 in der Marktgemeinde gegründete Vereinigung ist seit jeher stets auch dem Zeitgeist gefolgt und versteht sich längst u.a. auch als Förderer des aktiven Autoteiler-Gedankens - oder als Unterstützer bei jedweden Energie- und Energieeinsparfragen. Oder gar als zumindest indirekter Anbieter wichtiger Versicherungen für Eigenheimer. Im aktuellen Jahresmitgliedsbeitrag von 27,60 Euro sind gegenwärtig beispielsweise Haftpflichtversicherungen für Gebäude enthalten. Und seit einem Jahr sogar eine Rechtsberatung.

Stets auch den Zeitgeist im Auge gehabt

Starke Argumente, die keiner so gut kennt wie Franz Bär. 21 Jahre lang ist der Markt Schwabener in der Siedlervereinigung inzwischen aktiv, seit 19 Jahren Vorstand. Letztere Funktion wird Bär, der bis 2000 bei der Stadtpolizei in München arbeitete und dann in Pension ging, nun abgeben. Die Siedlervereinigung lädt zur Jahreshauptversammlung am Donnerstag, 28. April, um 19.30 Uhr, in das Brauhaus Schweiger ein. Und damit zu einer Zusammenkunft, die spannend zu werden verspricht, stehen doch neben den üblichen Tagesordnungspunkten auch große Zukunftsthemen zur Entscheidung durch die wahlberechtigten Mitglieder an.

Hintergrund: Der Vorstand schlägt heuer eine Umbenennung des Vereins in „Eigenheimer Markt Schwaben und Umgebung e.V.“ vor, um der gewandelten Mitgliederstruktur gerecht zu werden und den starken Rückhalt und das Leistungsangebot des Dachverbands „Eigenheimer Bayern e.V.“ zu verdeutlichen. Laut Satzung ist eine Zweidrittelmehrheit der Mitglieder für eine Umbenennung notwendig.

Entstanden als eine Art Selbsthilfegruppe

Als der Verein Mitte der 50er Jahre aus einem Kreis von 22 neuen Siedlern/Häuslebauern in Markt Schwaben gegründet wurde, so Bär, sei der Begriff Siedler noch völlig korrekt gewesen. Heute sei er eher missverständlich. Schließlich gehe es dem Verein längst nicht mehr nur um Belange einer Siedlung (damals Drei Raine), sondern um handfeste Interessen möglichst vieler Immobilieneigentümer. Nach 2008 werde daher heuer ein zweiter Anlauf genommen zu einer Umbenennung.

Ein weiterer entscheidender Schritt steht dem Verein durch die anstehende Neuwahl der Vorstandschaft, der Beiräte und der Revisoren bevor. Der langjährige Vorstand Franz Bär legt aus Altersgründen sein Amt nieder und wird sich nicht mehr zur Wahl stellen. Dank seiner Arbeit und vieler aktiver Mitglieder konnten jedoch Kandidatinnen und Kandidaten für alle zu besetzenden Positionen gefunden werden - eine Seltenheit im heutigen Vereinsleben.

Bär, Jahrgang 1940, hatte schon vor zwei Jahren intensiv damit begonnen, sich um eine etwaige Nachfolge zu kümmern. Dem Verein mit seinen gegenwärtig 546 Mitgliedern wird er aber weiterhin treu bleiben. Und vor allem sein umfassendes Fachwissen zur Verfügung stellen. So wie in den letzten fast 20 Jahren, als es ihm immer wieder gelang, mehr und mehr von den Vorteilen einer Mitgliedschaft in einem Eigenheimerverband zu überzeugen. 2001 noch hatte die Siedlervereinigung knapp 80 Mitglieder. Als Bär 2003 das Amt von Oswald Thuro übernahm, standen rund 150 Mitglieder zu Buche. Seitdem hat der Verein ein stetes Wachstum zu verzeichnen.

2001 drohte der Zusammenbruch

Thuro kam laut Bär einst eine große Rolle zu. Schließlich übernahm er 2001 den Verein von Rudolf Faschinger in einer Phase, als es ums reine Überleben ging. Die Frage lautete: Entweder wir bekommen einen neuen Vorstand hin, oder aber die Siedlervereinigung ist Geschichte. In der Chronik heißt es dazu: „Am 16. April 2001 trafen sich 16 Mitglieder zu einer schicksalhaften Versammlung im Brauhaus Schweiger. Es ging um nicht mehr und nicht weniger als um die Frage: Lösen wir den Verein auf oder finden wir eine neue Vorstandschaft?“ Oswald Thuro übernahm Verantwortung und stellte sich als Vorstand zur Verfügung. Das war ein Glücksfall für den Verein.

Thuro wurde so zum Retter der Siedlervereinigung. Ein sehr aktives Vereinsleben entwickelte sich unter seiner umsichtigen Führung. Doch leider verhinderte seine angeschlagene Gesundheit ein weiteres Vorankommen. Oswald Thuro musste schon 2003 wieder zurücktreten.

Dass es in diesen Tagen so dramatisch nicht noch einmal zugehen wird, da ist sich Franz Bär sicher. Auch, weil sich die Gemeinschaft weitere wichtige Standbeine geschaffen hat. Wie schon seit Jahrzehnten ist sie nach wie vor auch so etwas wie eine Plattform, auf der Kontakte untereinander entstehen bzw. gepflegt werden. Jahresausflüge wie demnächst oder fundierte Vorträge zu aktuellen und damit wichtigen Themen haben die Attraktivität des Vereins laut Bär jedenfalls stets weiter beflügelt.

Franz Bär bleibt den Mitgliedern mit seinem Wissen erhalten

Im Rahmen der jetzt anstehenden Zusammenkunft geht es etwa um das Thema „Energie sparen im Haushalt - Schwerpunkt Heizung“. Es referiert Eva Langhein von der Verbraucherzentrale Bayern. Die Markt Schwabenerin gibt einen Überblick in Sachen Energiesparen und stellt das Beratungsangebot der Verbraucherzentrale zu Optimierungsmöglichkeiten beim Energieverbrauch vor. Als besonderer Gast hat sich zudem der Präsident des Eigenheimerverbandes Bayern, Wolfgang Kuhn angesagt.

