Neues Seniorenzentrum wieder nahe des Hennigbachs geplant

Von: Jörg Domke

Teilen

Ein neues Altenheim könnte demnächst am Hauser Weg in Markt Schwaben entstehen; als Ersatz für die Einrichtung in der Trappentreustraße. Die Planungen haben bereits Fahrt aufgenommen. © Angelika Warmuth

Es wird konkreter mit den Planungen, auf dem ehemaligen Tennisplatzgelände am Hauser Weg Neubauten zu errichten.

Markt Schwaben – Das Areal rund um die früheren Tennisplätze im Hauser Weg ist seit vielen Jahren ungenutzt. Doch hinter den Kulissen hat sich zuletzt einiges getan. Im Marktgemeinderat wurden bereits öffentlich erste Pläne vorgestellt, die eine neue Bebauung vorsehen; unter anderem auch in Gestalt einer neuen Altenheim- bzw. Wohneinrichtung als Ersatz für die bestehende Einrichtung in der Trappentreustraße.

Am Donnerstag ging es im Marktgemeinderat im öffentlichen Sitzungsteil nun darum, die förmliche Aufstellung eines Bebauungsplans zu beschließen und damit ein „zeitgemäßes und nachhaltiges neues Quartier im innerörtlichen Bereich“ zu schaffen, wie es wörtlich hieß. Wichtige Bestandteile sollen dabei Flächen für ein Seniorenzentrum und betreutes Wohnen sein mit Optionen für vollstationäre Pflege, Kurzzeitpflege, Tagespflege und Seniorentreffpunkt, aber auch eine Station für den ambulanten Dienst und Wohnungen für Mitarbeiter. Grundlage, so hieß es Plenum, sei dabei die aktuell gültige Fassung des seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes für den Landkreis Ebersberg. Ferner sind, so die Zielsetzung, Flächen zu schaffen für sozial schwächere Bevölkerungsgruppen mit Belegungsrecht für den Markt, Flächen für Geschosswohnungsbau mit Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen und Reihen- und Doppelhäuser zur Quartiersabrundung sowie Gemeinschaftsflächen für die Realisierung für „Konzepte moderner Arbeitsformen und zeitgleicher Kinderbetreuung“.

Arbeiterwohlfahrt will Haus in der Trappentreustraße aufgeben

Der Beschluss von Donnerstag beinhaltet u.a. auch die Forderung nach einer flächenoptimierten Bauweise unter Berücksichtigung von Abstandsflächen, begrünten Dächern zur optimalen Nutzung von regenerativen Energien, den Erhalt eines durchgängigen Grünzugs von Ost nach West, die Renaturierung und Verbesserung der Gewässerstrukturen im Zuge des nahen Hennigbachs und eine Verbesserung bzw. Optimierung der Retentionsflächen.

In Markt Schwaben, so hieß es im Plenum, gebe es wie auch in vielen anderen Orten im Münchener Umland einen anhaltend großen Bedarf an zusätzlichem Wohnraum. Benötigt würden besonders Wohnungen in unterschiedlichen Wohnformen (kommerzieller Wohnraum, Wohnungen für Personen mit geringem Einkommen, für ältere Menschen usw.). Zudem braucht die AWO als Betreiber eines in die Jahre gekommenen Seniorenzentrums dringend einen neuen Standort, vorzugsweise in Markt Schwaben, auf dem der Bau einer neuen Einrichtung möglich ist. „Der Umbau des bestehenden Seniorenzentrums oder auch ein Ersatzneubau am jetzigen Standort ist aufgrund der geringen Grundstücksgröße nicht zweckmäßig“, so die Verwaltung.

Problem: Neubaugebiet liegt teils in möglichem Überschwemmungsgebiet

Mit einer Entwicklung des Grundstücks am Hauser Weg bestehe zudem die Möglichkeit der Schaffung eines durchgängigen Grünzugs mit Naherholungsfunktion. Ein Großteil des Grundstücks liegt dabei in einem Überschwemmungsgebiet. Und das bedeutet für alle Beteiligten eine besondere Herausforderung.

Zuletzt hatte sich der Marktgemeinderat am 30. Juni mit einer möglichen baulichen Entwicklung des Grundstücks befasst. Der Bauausschuss legte am 15. September erste städtebauliche Ziele fest. Im Flächennutzungsplan ist das Grundstück noch als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage dargestellt.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter