Einst Abiturient in Markt Schwaben, jetzt nominiert für den Deutschen Zukunftspreis 2022

Stefan Vilsmeier bei einer Veranstaltung zum Thema Wirbelsäule in der alten Rotation unseres Verlages in München. Der einstige Markt Schwabener ist nun für den Zukunftspreis nominiert worden.

Stefan Vilsmeier, früherer Schüler am Franz Marc Gymnasium, ist Firmengründer, Medizintechnik-Forscher und Vorreiter bei digitaler Diagnostik. Der Chef des Unternehmens Brainlab wurde nun gemeinsam mit Kollegen für den Deutschen Zukunftspreis nominiert.

Markt Schwaben – Darauf kann nicht zuletzt das Markt Schwabener Franz-Marc-Gymnasium mächtig stolz sein: Stefan Vilsmeier, einstiger Abiturient in der Marktgemeinde im Norden des Landkreises Ebersberg, und Claus Promberger, beide von der Firma Brainlab in Riem, einem führenden Anbieter im Bereich der digitalen Medizintechnologie, sowie die Hamburger Professorin Cordula Petersen wurden in diesen Tagen für den Deutschen Zukunftspreis 2022, Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation, nominiert. Seit über 25 Jahren wird der Preis vom Bundespräsidenten verliehen und zeichnet in einem nationalen Leistungsvergleich herausragende technische, ingenieur- oder naturwissenschaftliche sowie Software- und Algorithmen-basierte Innovationen aus. Die Jury besteht aus zehn unabhängigen Fachleuten aus Wissenschaft und Praxis. Die Technologie „ExacTrac Dynamic“, um die es hier geht, untersucht Patienten bei verschiedensten Tumorvarianten während der Bestrahlung millimetergenau und überprüft mithilfe von Daten in Echtzeit die Position des Tumors. Der Behandlungsstrahl kann so entsprechend der Tumorposition kontrolliert werden, eine Schädigung des umliegenden gesunden Gewebes wird verringert. Das ermöglicht eine deutlich schnellere Behandlung mit weniger Nebenwirkungen als bei herkömmlichen Strahlenbehandlungen, heißt es in einer Pressemitteilung von Brainlab.

Für die Entwicklung dieser bahnbrechenden Methode arbeiten Vilsmeier und Promberger im intensiven Austausch mit Cordula Petersen zusammen, die als eine der ersten die Technologie im Alltag der Radioonkologie im UKE (Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf) eingesetzt und regelmäßig ihr Feedback zur Umsetzung in der Praxis sowie ihre Erfahrungen zu Behandlungskonzepten der stereotaktischen Radiochirurgie und Radiotherapie eingebracht hat.

Interdisziplinäres Forschungsteam beteiligt

„Die Nominierung für den Deutschen Zukunftspreis ist eine herausragende Auszeichnung für die Arbeit unseres interdisziplinären Teams aus Forschung und klinischer Praxis“, sagt Stefan Vilsmeier, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Brainlab. „Sie bestätigt uns in unserer Vision, mit softwaregestützter Medizintechnologie die Therapie von Krebs entscheidend voranzubringen und mehr Menschen weltweit zugänglich zu machen. Dabei kann die Strahlentherapie künftig – möglicherweise als erstes Mittel der Wahl – eine entscheidende Rolle spielen.“

Cordula Petersen ergänzt: „Das Potenzial der Technologie ist enorm: Zahlreiche Krebspatienten könnten in Zukunft schneller und mit weniger Nebenwirkungen behandelt werden als bei herkömmlichen Strahlenbehandlungen, die möglicherweise die Lunge schädigen –dies kann dabei helfen, eine bessere Lebensqualität der Patienten zu ermöglichen. Zudem erhöhen sich die Heilungschancen deutlich, denn selbst sehr kleine Tumore in frühen Stadien könnten mit dieser Methode in Zukunft therapiert werden.“

Krebserkrankungen zählen zu den häufigsten Todesursachen: So schätzt die International Agency for Research on Cancer die Zahl der Krebstoten für das Jahr 2020 weltweit auf rund 9,96 Millionen. Bei der Entwicklung von ExacTrac Dynamic führt der enge Austausch zwischen Stefan Vilsmeier und Claus Promberger mit Prof. Cordula Petersen zur erfolgreichen Umsetzung der gemeinsamen Vision.

Aufwändiges Auswahlverfahren

Der Nominierung für den Deutschen Zukunftspreis ging ein mehrstufiges Auswahlverfahren durch eine Jury aus unabhängigen Fachleuten aus Wissenschaft und Praxis voraus. Für die Entscheidung waren – neben anderen Aspekten – vor allem folgende Kriterien wichtig: Der wissenschaftlich-technische Innovationsgrad der Technologie sowie die Patentfähigkeit und die bereits erzielte oder sich abzeichnende Umsetzung.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verleiht den Zukunftspreis 2022 am 26. Oktober in Berlin.

Brainlab entwickelt softwaregestützte Medizintechnologie zur Digitalisierung, Automatisierung und Optimierung klinischer Workflows. Das Unternehmen setzt nach eigenen Angaben neue Standards in der Medizintechnik, um Ärzte, medizinisches Fachpersonal und deren Patienten in über 6000 Krankenhäusern in 121 Ländern zu unterstützen und die Lebensqualität von Patienten zu verbessern. Es beschäftigt über 2000 Mitarbeiter an 25 Standorten weltweit.

ez

