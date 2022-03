Nostalgie und Schallplatten: Willkommen im „Rock Store Markt Schwaben“! Erlös für kulturelle Projekte

Von: Armin Rösl

Nostalgie und Musik pur im „Rock Store“. © Johannes Dziemballa

In Markt Schwaben hat ein etwas anderer Schallplattenladen eröffnet: Der „Rock Store“ arbeitet ohne finanziellen Gewinn. Er ist ein großer Gewinn für die Kultur im Ort.

Markt Schwaben – Rock, Klassik, Pop, Volksmusik, Klassiker und Nicht-Klassiker – unterm Dach des alten Getreidespeichers an der Färbergasse 23 in Markt Schwaben stehen in Holzregalen Langspielplatten jeglicher Musikrichtung. In einem alten Reisekoffer liegen zig Singles. Der 49-jährige Matthias Triebel vom Markt Schwabener Aktivkreis Kunst und Kultur baut hier zusammen mit seinen Mitstreitern Sabine Dobner (54) und Martin Hubersteiner (59) den ersten Non-Profit-Schallplattenladen im Landkreis Ebersberg und in der Region auf.

Markt Schwaben: Platten ab einem Euro

Ab einem Euro gibt’s gebrauchte Langspielplatten und Singles, außerdem vereinzelt CDs und Musikkassetten. Auf 40 Quadratmetern entsteht ein Paradies für Sammler und Musikliebhaber. Non Profit (Kein Gewinn) bedeutet: Das eingenommene Geld geht zu 100 Prozent an den Aktivkreis zur Förderung kultureller Projekte in der Marktgemeinde. Triebel, Dobner und Hubersteiner machen das alles ehrenamtlich. Name des Ladens: „Rock Store Markt Schwaben“.



Die Macher (v.li.): Sabine Dobner, Frederik Triebel, Martin Hubersteiner, Barbara Kiefl und Initiator Matthias Triebel. © Johannes Dziemballa

Martin Triebel, von Beruf Buchhändler, sammelt seit Jahrzehnten Schallplatten, etwa 1800 Stück habe er zuhause, erzählt er. Der Markt Schwabener ist oft auf Flohmärkten und in Plattenläden in München unterwegs, in Gesprächen mit anderen Sammlern habe er festgestellt: Es muss mal ein neues Angebot her. Die Idee für den „Rock Store“ war geboren.

Der passt ideal ins alte Getreidelager, das seit zwei Jahren die „Trödlerei“ ist. Barbara Kiefl (42) hat dort einen schmucken und gemütlichen Trödel- und Kunstladen eingerichtet, auf zwei Stockwerken plus Lagerräumen. Aktuell haben dort neun Künstlerinnen und Künstler ihre Ateliers, außerdem gibt es eine Fahrradwerkstatt sowie jede Menge Trödel. Würde dieses Gebäude samt Inhalt in Schwabing oder Haidhausen stehen, würde es in jedem München-Reiseführer als Geheimtipp aufgeführt sein.



Kontakt Wer Schallplatten abgeben oder weitere Informationen zum „Rock Store“ haben möchte, schreibt eine E-Mail an Matthias Triebel: rockstore-marktschwaben@gmx.de. Infos zur „Trödlerei“ auf www.altes-getreidelager.de.

Der Plattenladen passt bestens in dieses liebenswerte Durcheinander im alten Getreidelager. Von Dire Straits über Pink Floyd bis hin zu Jennifer Rush können sich Sammler durch die Schallplatten suchen. Die Preise legt Martin Triebel fest. In einer Ecke steht ein alter großer Plattenspieler zum Abspielen von Platten. Wer Nostalgie und pures Musikerlebnis sucht, findet es hier.



Schallplatten gibt es für wenig Geld. © Johannes Dziemballa

Wer gebrauchte Schallplatten loswerden, aber nicht wegwerfen will, ist im „Rock Store“ an der richtigen Adresse: Hier werden Platten angenommen. In den ersten drei Wochen sind rund 2500 Stück zusammengekommen, erzählt Triebel. Freier Platz ist noch mehr als genug vorhanden. Wer Schallplatten und Singles abgeben möchte, kann dies jeden Freitag und Samstag in der „Trödlerei“ tun (Öffnungszeiten: 10 bis 18 Uhr) oder an den Wertstoffhöfen in Markt Schwaben, Poing und Ebersberg sowie in den Büchereien von Markt Schwaben und Ottenhofen (Markt Schwabens Nachbargemeinde im Landkreis Erding). An all diesen Standorten sind Platten-Spendenboxen für den „Rock Store“ aufgestellt. Der erfahrene Plattensammler und -liebhaber Matthias Triebel prüft die Scheiben und klebt den entsprechenden Preis-Button drauf. Los geht’s bei einem Euro – das Nostalgiegefühl gibt’s im „Rock Store“ sowie in der gesamten „Trödlerei“ sowieso gratis.

