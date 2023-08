Notruf aus Wut: Markt Schwabener wandert ins Gefängnis

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Das Amtsgericht Ebersberg von außen. © Stefan Roßmann

Der Mann hat schon zu viel auf dem Kerbholz. Weil er mehrmals grundlos die 112 gewählt hat, wurde ein Markt Schwabener nun am Ebersberger Amtsgericht zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.

Markt Schwaben/Ebersberg – Den großen Fensterflügel in Saal II des Ebersberger Amtsgerichts kann man absperren, was aber eher selten passiert. Kürzlich war es mal wieder soweit, um allen möglichen Fluchtversuchen des Angeklagten vorzubeugen. Der Markt Schwabener war wegen Missbrauchs von Notrufen angeklagt und wurde in Handschellen in den Sitzungssaal geführt. Er ist bereits Häftling, weil der mehr fach Vorbestrafte eine Geldstrafe aus einem vorherigen Verfahren nicht bezahlen konnte und sie nun absitzen muss.

Auch damals, vor etwas über einem Jahr, hatte der Mann den Notruf gewählt, viermal an einem Abend. Seine Mutter habe sich umgebracht. Nein, sie habe Suizidgedanken. Er habe Suizidgedanken. Man habe ihm 200 Euro unterschlagen. Alles unwahr, und im letzten Fall auch kein Notruf. Die Konsequenz: sechs Monate Haft auf Bewährung.

Immer wieder den Notruf angerufen

Nur gut vier Monate später klingelte in der Leitstelle wieder das Telefon. „Ich bin angefahren worden“, hörte man den Angeklagten lallen, als die Aufnahme des Anrufs im Gerichtssaal vom Band lief. „Mir tut alles weh!“ Aber nein, den Rettungsdienst brauche er nicht. „Ich will erst Polizei haben!“ Der Leitstellenmitarbeiter sagte ihm das zu – mit dem Nachsatz „Auf Ihre Verantwortung!“, weil ihm das Gebaren des Anrufers merklich seltsam vorkam.

Die angerückte Poinger Streife traf den 36-Jährigen schließlich auch nicht an der Unfallstelle oder daheim an, sondern auf einem nahen Supermarktparkplatz, frisch getätigte Einkäufe in der Hand. „Jetzt würge ich meinem Vater richtig eins rein“, habe der sichtlich Betrunkene zuerst zu ihm gesagt, erinnerte sich einer der damals vor Ort gewesenen Streifenbeamten.

Was war überhaupt passiert? Nach eigener Schilderung hatte sich der Markt Schwabener nahe der Wohnung, wo er mit seiner Mutter lebte, mit seinem Vater durchs offene Autofenster gestritten. Dieser, am Steuer, sei losgefahren. Und dabei sei der Sohn, einige Bier intus und ans Auto gelehnt, hingefallen, dass ihm sauber das Kreuz wehgetan habe. Stockzwieder sei er gewesen, deshalb habe er die Polizei gerufen.

Angeklagter will seine Alkoholtherapie durchziehen

Auf der Anklagebank gab sich der Mann geläutert. „Ich weiß, dass es ein Fehler war“, sagte er aus. Jahrelanger Alkoholmissbrauch nach Arbeitslosigkeit sei die Ursache seines Übels. Er stehe unter Betreuung, habe nur sporadisch als Handwerker gejobbt und beziehe eine kleine Erwerbsminderungsrente. Seit kurzem sei er in Alkoholtherapie, die wolle er durchziehen. „Dann wird das auch nicht mehr passieren“, versprach er.

Das schien ihm die Staatsanwältin auch zu glauben, die für den Mann eine siebenmonatige Bewährungsstrafe forderte. Er habe schließlich Reue gezeigt. Der Pflichtverteidiger argumentierte dagegen auf Freispruch – schließlich habe sich sein Mandant in einer psychisch schwierigen Situation befunden.

Richter fällt ein überraschendes Urteil

Für eine Überraschung sorgte daraufhin Richter Gellhaus’ Urteil. Er blieb zwar mit fünf Monaten Haft unter der Forderung der Staatsanwältin – verweigerte dem Markt Schwabener aber die Aussetzung zur Bewährung. „Sie sind vorgeahndet noch und nöcher!“, führte er aus. Das Vorstrafenregister des Mannes reicht bis in seine Jugend zurück und enthält elf Einträge vom Fahren ohne Führerschein über Schwarzfahren, Beleidigung, Betrug und Körperverletzung bis hin zu sexueller Nötigung.

Ein „leichter Silberstreif am Horizont“ in Form der soeben erst gestarteten Alkoholtherapie sei da nicht genug, befand der Richter. Somit ging es im Justiz-Bus zurück ins Gefängnis für die laufende Ersatzhaft. Gegen das neue Urteil kann der Mann noch eine Woche lang Berufung oder Revision einlegen.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.