Besonders extravagant: Das Weiße Rössl aus der Strandkorb-Perspektive

Von: Jörg Domke

Aktueller Blick auf die fast fertige Kulisse am Kirchweiher: Am 30. Juni geht es los mit der neuen Spielsaison. © jödo

Vor noch an Kleinigkeiten wird gerade am Weiher in Markt Schwaben gewerkelt. In ein paar Tagen startet die Freiluft-Theatersaison 2023.

Markt Schwaben – Nein, wenige Tage vor der Premiere des aktuellen Weiherstücks „ Im weißen Rössl...“ macht Regisseur Ferdinand Maurer keinen gestressten Eindruck. Zumindest äußerlich wirkt der Zweite Vorstand des Schwabener Theatervereins cool. Ob hier Schauspielkunst mit im Spiel ist???

Wirkliche Gründe, mehr als gewöhnlich nervös zu sein vor dem Start in die nächste Weiherspielsaison, haben er und seine Mitstreitenden nicht. „Wir sind beim letzten Feinschliff“, sagt Maurer. Und meint damit vor allem das Bühnenbild, das in diesen Tagen in seinen Endzustand versetzt wird. Eines zeigt das Hotel, das weiße Rössl, das andere eine Bergkulisse. So, wie es zu erwarten war für diejenigen, die womöglich sogar noch das ursprüngliche Sprechtheaterstück (entstanden im 1897), das Singspiel aus den 30er Jahren oder eine der Verfilmungen aus der unmittelbaren Nachkriegszeit kennen.

Den Operetten-Charakter weitgehend erhalten

Als mitreißende Revue-Operette wurde das Weiße Rössl jedenfalls 1930 für ein vom Reisefieber gepacktes Weltstadtpublikum konzipiert – und ist mit Musik von Ralph Benatzky bis Robert Stolz ein Dauerbrenner des Musiktheaters bis heute geblieben.

Das Kulissenbild hat heuer wieder Michael Siegert am PC entworfen. Künstlerisch umgesetzt wurde es von Uwe Wilfert. Der kommt eigentlich vom Bodensee, ist aber für die Schwabener Theaterleute erstmals seit 2016 und seit 2018 jährlich aktiv. Aber nie, wie Maurer in einem Gespräch mit der EZ verrät, ohne vorher auch das Buch gelesen zu haben.

Worum geht’s? Um Scharmützel, um Schmäh und schöne Lieder. Das Singspiel berührt mit viel Situationskomik sowie den bekannten, gefühlvollen und mitreißenden Melodien Herz und Zwerchfell, heißt es auch auf der Vereins-Homepage.

Urlaubszeit ist nämlich am Wolfgangsee: Touristen, heißt es, strömen scharenweise ins Salzkammergut und zur besten Adresse am Ort. Denn im Rössl kümmert man sich bekanntlich hervorragend auch um seine skurrilen Gäste. Zahlkellner Leopold setzt hingegen andere Prioritäten, als unerwartet ein reicher Textilunternehmer aus Berlin auftaucht und die Harmonie im Hotel zu stören droht.

Neun Lieder hat das Ensemble heuer einstudiert

Was folgt, sind – man ahnt es – absurde Heiratspläne und hinterlistige Tricksereien. Dabei liegt ständig Musik in der Luft, obwohl Chefin Josepha keinen Gesang in ihrem Haus duldet. Obendrein kündigt auch noch Kaiser Franz Joseph plötzlich seinen Besuch an.

Letzterer wird verkörpert von Franz Hermannsgabner. Zu PR-Zwecken war der zuletzt schon in voller Dienstmontur im Ort unterwegs. Und wird das bei dem einen oder anderen Sponsor in den nächsten Tagen weiterhin tun. Stets ausgestattet übrigens mit einer Sonnenbrille. Diese Kombination, Uniform und moderne Brille, so Regisseur Maurer, mache augenfällig, dass man der ganzen Geschichte stellenweise einen leicht modernen Anstrich gegeben habe. Den Charakter einer Operette aber habe man bewusst nicht beseitigt. „Wir überspitzen den Witz der Story auf humorvolle Weise, aber maßvoll“, so der 38-Jährige.

Von großer Bedeutung ist aus seiner Sicht die Musik. Maurer spricht von „unschlagbar guten Liedern“; und meint damit Evergreens wie der Titelsong „Im Weißen Rössl...“ ebenso wie „Was kann der Siegesmund dafür, dass er so schön ist?“ oder „Es muss was Wunderbares sein“. Neun Lieder haben er und das Ensemble integriert in die Inszenierung. Alle wurden in den letzten Wochen und Monaten extra eingespielt von einer Band, zu der neben Maurer am Klavier noch Franz Jonas und Christian Jäger an der Gitarre, der „Kaiser“ Franz Hermannsgabner am Bass und Thomas Steinbrunner am Schlagzeug gehörten.

Premiere ist am 30. Juni um 20.30 Uhr

Gespielt wird das Weiße Rössl von elf Sprechrollen, dazu kommen zwischen 20 bis 30 Statisten. Inklusive einiger Tanzeinlagen unter der Regie der Choreografin Julia Geitner.

Premiere ist am 30. Juni um 20.30 Uhr, die Generalprobe ist schon am 28. Juni. Bis 29. Juli folgen 14 weitere Auftritte. Online-Tickets bestellt man unter www.weiherspiele.de.

Zwei Besonderheiten bzw. Neuheiten gibt es: Für die Vorstellungen stellt der Verein erstmals besondere Luxusplätze zur Verfügung; und zwar in Gestalt eines Strandkorbs direkt am Ufer des Kirchweihers mit unverbautem Blick auf die Kulisse. Die Idee, sagt Ferdi Maurer, sei noch so jung, dass man sich bis dato noch keine Gedanken gemacht hat, wie und zu welchem Preis man diese Plätze anbieten wird. Sein Tipp: „Immer mal auf die Homepage schauen“. Und Punkt zwei: Heuer kann man erstmals vor der Vorstellung Picknickkörbe bestellen, in denen der Veranstalter alles anbietet, was so in den letzten drei Jahrzehnten zur Gewohnheit am Weiher geworden ist: Wein, Käse, Brot, Speck etc.). Man kann sie ebenfalls online bestellen.

Kindervorstellungen und Open-air-Kino im Zusatzangebot

Im Internet gibt es auch Karten für das Kinderstück, das am 15. und 16. Juli (jeweils ab 15 Uhr) aufgeführt wird. Dann erobern die „Bremer Stadtmusikanten“ die Seebühne. Christa Hermannsgabner hat ein junges Team hierfür vorbereitet. Karten kosten im Vorverkauf zehn Euro und können ebenfalls online erworben werden.

Kostenlos ist ein zusätzliches Bonmot; und zwar am 24. und 25. Juli (Montag und Dienstag) jeweils ab 21 Uhr. Auf der Bühne wird dann eine Leinwand errichtet worden sein: Open-air-Kino ist angesagt. Aus lizenzrechtlichen Gründen darf der Theaterverein im Vorfeld noch nicht sagen, welche Filme gezeigt werden. Nur so viel sei gesagt: Es geht hier nicht um alte Schinken. Der Grund für diese Regelung: Der Theaterverein lässt die Kinogäste kostenlos zuschauen. Deshalb gibt es auch keinen Vorverkauf.

