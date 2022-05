Öl zu heiß am Herd: Feuer in Markt Schwaben - Reihenhaus unbewohnbar

Von: Armin Rösl

Starker Rauch drang aus dem Reihenhaus in Markt Schwaben. © Feuerwehr Markt Schwaben

In Markt Schwaben hat eine Küche gebrannt. Ursache war ein zu heißes Öl auf dem Herd. Eine Frau erlitt leichte Verletzungen. Das Reihenhaus ist jetzt unbewohnbar.

Markt Schwaben – Ein Reihenhaus an der Königsberger Straße in Markt Schwaben ist seit Sonntagabend vorerst nicht mehr bewohnbar. Grund ist ein Feuer mit starker Rauchentwicklung, das am Sonntag gegen 19 Uhr in der Küche ausgebrochen war. Wie die Polizei meldet, hatte zu heißes Öl in einem Topf den Brand ausgelöst.



Markt Schwaben: Bewohner alarmieren Feuerwehr

Zwei Bewohnerinnen wollten das Öl erhitzen, um es zum Frittieren zu verwenden. Das Öl allerdings wurde zu heiß und fing Feuer. „Löschversuche mit einer Decke scheiterten, sodass das Feuer auf die gesamte Küchenzeile übergriff und die Wohnung verrauchte“, schreibt die Polizeiinspektion Poing im Pressebericht. Die drei Bewohner (zwei Frauen und ein Mann) konnten rechtzeitig die Wohnung verlassen und verständigten die Feuerwehr.

Die Freiwilligen Feuerwehren Markt Schwaben und Ottenhofen, die laut Polizei mit etwa 40 Kräften ausgerückt waren, konnten den Brand schnell löschen. Weil das Reihenhaus stark verraucht war, musste die Feuerwehr mit Atemschutz das Haus betreten. Zusätzlich zu den Feuerwehren waren noch zwei Rettungswägen im Einsatz.



Feuerwehr muss mit Atemschutz ins Haus

Wie die Polizei weiter mitteilt, lief eine der Bewohnerinnen nach Verlassen des Hauses noch einmal zurück, um nach der Katze zu sehen – dabei erlitt die Frau leichte Rauchgasverletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die beiden anderen Personen blieben unverletzt.



Markt Schwaben: Hoher Sachschaden

Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der rein durch den Brand entstandene Schaden auf rund 10.000 Euro, da die gesamte Küchenzeile ausbrannte und die Wand dahinter beschädigt wurde. „Da allerdings die gesamte Wohnung verraucht und verrußt war, dürfte der Substanzschaden am Gebäude deutlich höher sein“, heißt es im Polizeibericht. Die Bewohner seien bis auf Weiteres bei Bekannten untergebracht, weil Haus wegen der Verrußung unbewohnbar ist.

