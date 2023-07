Open-air-Kino und Live-Konzert als kostenloses, gesellschaftliches Vergnügen

Von: Jörg Domke

Zwei neue Höhepunkte im aufblühenden Kulturleben der Marktgemeinde bahnen sich an. Freunde des Kinos sollten sich den 1. und 2. September merken.

Markt Schwaben – Dem Aktivkreis Kunst und Kultur bzw. dem Förderverein Markt Schwaben aktiv! sind es in den letzten Monaten (im Grunde geht es aber schon über mehr als zwei Jahre so) eindrucksvoll gelungen, das kulturelle Geschehen in der Marktgemeinde Markt Schwaben neu zu beleben. Insbesondere rund um die alte Trödelei ist inzwischen ein neues Zentrum lokaler Kultur/Kleinkunst entstanden.

Auch jetzt sind wieder weitere Veranstaltungen in Vorbereitung. Größerer Art wird es am 1. und 2. September ein Open-air-Kino sowie Live-Musik im Schwabener Schlossgarten geben, der zuletzt ebenfalls vermehrt für Veranstaltungen diverser Art in Anspruch genommen wurde.

Spendenaktion erfolgreich abgeschlossen

Initiatoren des Projekts am ersten September-Wochenende sind Michael Kramer und Andreas Hegenröther. Unterstützt werden sie vom Förderverein Markt Schwaben aktiv! sowie Bürgermeister Michael Stolze und dem Aktivkreis Kunst und Kultur.

Was genau ist geplant? Am Freitag, 1. September, wird es im Schlossgarten zu einer Aufführung des amerikanischen Kino-Klassikers „Knives out“ mit Daniel Craig kommen. Projiziert wird der Streifen auf einer acht mal vier Meter großen Leinwand.

Krimi-Komödie und Musikfilm jeweils ab 20.15 Uhr

Auch am Samstag, 2. September, ist Kino unter freiem Himmel angesagt. Dann wird die lange Version des Musikfilms „Blues Brothers“ gezeigt. Zudem ist, so Michael Kramer, in Verbindung mit dem Blues-Brothers-Film eine kleine Verlosung geplant.

Beide Aufführungen sind für die Besucher kostenlos - nicht zuletzt dank einer erfolgreichen Spendensammlung (Crowdfunding) in Verbindung und mit Unterstützung der Münchner Bank. Einlass ist jeweils ab 17 Uhr, wo bei die Filmvorführungen jeweils gegen 20.15 Uhr starten werden.

Für Besucher gibt es einen kostenlosen Zugang

Das Spendenziel ist übrigens nahezu erreicht, die Aktion läuft aber noch bis Ende August. Wer sich hier unterstützend eingeben möchte, findet weitere Informationen auf der Homepage www.viele-schaffen-mehr.de und sucht dort dann gezielt nach dem Stichwort „kino-open-air“.

Am besagten Samstag wird zudem die der Band „Munich Blend“ aus München ab 18 Uhr auftreten. Bierbänke werden aufgestellt, Picknick ist ebenso möglich. Oder man bedient sind bei den Angeboten wie Popcorn, Nachos, Gegrilltes, Getränke, Cocktails oder Eiscreme.

Auch rundherum soll viel angeboten werden

„Wir wollen in gechillter Atmosphäre das Leben feiern“, so die Organisatoren. Und: „Wir wünschen uns, diese zwei Tage lebendig zu gestalten, Menschen zum Austausch zu inspirieren und einfach einen schönen Abend gemeinsam zu verbringen...“ Es liege außerdem im Selbstverständnis des Aktivkreises, Menschen zusammenzubringen, Emotionen zu schaffen, Räume für Kreativität zu eröffnen und Identität zu stiften, heißt es.

Sollten die beiden geplanten Kulturabende wetterbedingt nicht stattfinden können, gibt es bereits mit dem 15. und 16. September (ebenfalls ein Freitag und ein Samstag) zwei Ersatztermine.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter