Herbert Walter: Einer mit viel Herz und manchmal auch harten Kanten

Von: Jörg Domke

Teilen

Ein persönlicher Höhepunkt: Herbert Walter (r.) mit Kardinal Marx bei der Weihe des neuen Altars in St. Margaret © J.Dziemballa

Fast auf den Tag genau 25 Jahre lang ist Herbert Walter (63) Pfarrer von St. Margaret in Markt Schwaben. Am Samstag gibt es dazu einen Stehempfang. Ein Rückblick, der bisweilen auch als Laudatio taugt.

Markt Schwaben – Erst neulich begrüßte Herbert Walter, offiziell bereits im ersten Tag im Urlaub, noch mal eben schnell gut 40 Senioren der katholischen Pfarrei St. Margaret im frisch renovierten Pfarrsaal zu einem gemütlichen Nachmittag. Später, sagte er, müsse er noch schnell zum St. Martinsfest in den Kindergarten. Und erst am nächsten Morgen dann gehe es wirklich los: Jordanien als Ziel. Ein leichtes Raunen ging durchs Auditorium ... Jordanien. Das ist ja nicht gerade ein Urlaubsziel aus dem Katalog für Otto Normalreisende.

Für den Schwabener Seelsorger sind solche Touren, besser nennt man sie wohl Bildungsreisen, schon eher ein Hobby. Wie auch das Garteln. Suchte man den Herr Pfarrer, wie ihn manche noch immer nennen, montags, an seinem einzigen offiziellen freien Tag, dann doch einmal, man fände ihn zu 99,9 Prozent im Pfarrgarten in der Webergasse. Irgendwo nahe beim Gemüse womöglich. Vielleicht auch zwischen dem Mangold, den er auch schon mal beim örtlichen Italiener zur fachmännischen Weiterverarbeitung vorbeibrachte, oder seinen liebevoll gehegten Blumen.

Ein großes Hobby. Bildungsreisen

Ja, das Garteln: In den Schlagzeilen dieser Zeitung stand der 63-Jährige schon oft. Auch, als ihm einst die Zucht einer eigenen Fuchsie gelang, die man getrost vielleicht Herbertinus Walterinensis nennen könnte, wenn man es mit dem Lateinischen nicht so genau nimmt und über eine Portion Humor/Ironie verfügt.

Immerhin wird spätestens hier offenkundig, dass Herbert Walter, 1959 in Pürten/Waldkraiburg als eines von elf Kindern seiner Eltern geboren, nach der Hauptschule zunächst eine Ausbildung zum Gärtner absolvierte. Und erst danach verspürte, dass es da noch mehr geben könnte zur kompletten Erfüllung einer Lebens; seines Lebens. In Stichworten ausgedrückt heißt das: Spätberufenenseminar in Waldram, Priesterweihe 1988 in Freising, Primiz am 2. Juli 1988 in Waldkraiburg, dann Kaplan in Lenggries, später Jugendpfarrer im Landkreis Traunstein und, seit 30. November 1997, Pfarrer von St. Margaret in Markt Schwaben.

Wer jetzt schnell mal nachrechnet, kommt sofort drauf: Ja, das sind exakt 25 Jahre. Offiziell ist so etwas nichts, was besonders gefeiert werden müsste. Mit einem silbernen Priesterjubiläum sicherlich nicht zu vergleichen, wie die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Stefanie von Usslar nicht müde wird zu betonen. Aber wollte man mit Blick auf 25 Jahre seelsorgerischen Dienst in einer Pfarrei einfach so zur Tagesordnung übergehen?

Ein zweites Steckenpferd: Der Garten

Nein: Deshalb wird es auch am Samstag, 26. November, nach dem Vorabendgottesdienst in St. Margaret unter Leitung von Herbert Walter (er ist aus Jordanien wohlbehalten wieder zurück und dann auch wieder formal im Dienst) ab ca. 19.15 Uhr noch einen lockeren Stehempfang im Pfarrsaal geben für alle, die dabei sein wollen.

Es ist jedenfalls davon auszugehen, dass der eine oder andere den Termin wahrnehmen wird. Und auch etwa darzubieten gedenkt, ob so viel Rampenlicht Herbert Walter nun gefällt oder nicht. Es wird womöglich nicht gleich ein Gewitter aus Lob(hudeleinen) und Anerkennungen für 25 Jahre Markt Schwaben geben, aber selbst einen leichten Laudatoren-Regen muss man sich heutzutage erst mal verdienen. Pfarrer Walter jedenfalls hat ihn sich verdient.

Doch wo fängt man jetzt an? Vielleicht regelmäßig morgens, nein nahezu täglich, in einem Café nahe dem Pfarrzentrum? Wenn er, Herr Pfarrer, gleich nach der Kirche, für ein Viertelstündchen vorbeischaut und dem Stammpublikum lauscht bzw. selber erzählt? Ein Zeugnis von gelebter, ehrlicher Nahbarkeit kann man so etwas vielleicht nennen. So nahbar, wie auch Walters Beerdigungsreden. Dass es ihm dabei immer wieder gelingt, oftmals sehr persönliche und zugleich ehrliche, emphatische Worte für die Verstorbenen zu finden, hat schon vielfach in der Marktgemeinde beeindruckt. Ebenso wie seine Gespräche als Seelsorger, die gerne mal von Gemeindemitgliedern, die Herbert Walter besonders gut kennen und ihm etwas näher stehen, umschrieben werden als Unterredungen mit Tiefgang.

Jemand, der auch den Konflikt nicht scheut, wenn es um die Sache geht

Was dem Jubilar immer wieder auch attestiert wird: relativ moderne theologische Standpunkte, Teamfähigkeit, Transparenz. Und Ausdauer. Dass er in seinem Vierteljahrhundert in der Marktgemeinde im Nebenberuf zum Bauexperten wurde, hatte sich Herbert Walter 1997 nicht ausgesucht. Heute verfügt die Pfarrei über eine sanierte Kirche, ein modernisiertes Pfarrheim und eine instandgesetzte Orgel. Und das ist auch Walters Verdienst.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Herbert Walter war und ist keiner, der Konflikten aus dem Wege geht, wenn es ihm um die Sache dreht. Selbst gegenüber der politischen Führung am Ort hatte er mehrfach klare Kante gezeigt. Beispiel: Als es um die kleine Maria-Hilf-Kapelle ging, die bisweilen unterzugehen drohte inmitten der Großbaustelle Schulneubau.

Herbert Walter vor einer Urnenwand auf dem Schwabener Friedhof. © Johannes Dziemballa

Oder als eine Kindergartenleitung einst glaubte, zu einer Einweihungsfeier den eigentlichen Akt der kirchlichen Weihe gar nicht wirklich zu wünschen. Da blieb Herbert Walter als Vertreter der katholischen Seite auch schon mal fern.

Andererseits: Menschen, die ihm, Walter, offen und positiv zugewandt sind, die engagierte und gute Arbeit für die Gemeinschaft leisten und die Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit leben - sie, so scheint es, „honoriert“ Herbert Walter mit ebenso ehrlicher, freundschaftlicher Verbundenheit.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter