Pizza für alle: Dieser Markt Schwabener Wirt lädt ukrainische Familien ein

Von: Jörg Domke

Toni Shala (45) hatte mit seiner Familie die Idee, ukrainische Gäste zu sich in Restaurant „Il Lago“ nach Markt Schwaben einzuladen. Leider kamen nicht so viele, wie er im Vorfeld erwartet hatte. Salate und Nachtisch sind schon vorbereitet Das Internet in der Ukraine macht hier große Sorgen © Johannes Dziemballa

Der „Il Lago“-Wirt aus Markt Schwaben hat sich einen ganz besonderen „Gruß zu Weihnachten“ ausgedacht: Er hat ukrainische Flüchtlingsfamilien in sein Restaurant zum Essen eingeladen.

Markt Schwaben – Toni Shala schaut erwartungsvoll und doch auch leicht angespannt auf seine Armbanduhr. Es ist kurz vor 17 Uhr an diesem nassen und vor allem kalten Dienstag. Und noch ist fast keiner der Gäste da, die der Wirt des Restaurants „Il Lago“ im Schwabener Sportzentrum in den Tagen und Wochen zuvor für diesen Spätnachmittag eingeladen hatte. Nur ganz langsam füllt sich das Foyer des Sportlerheims direkt vor dem Eingang zu seiner gepachteten Gaststätte. Ein paar Mütter kommen mit ihren zumeist kleinen Kindern. Einige schieben gar Kinderwagen durch die Kälte.

Der Wirt rechnet mit bis zu 60 Gästen

Shala hat an diesem Dezemberwintertag immerhin für maximal 60 Besucher eingedeckt. Motiviert hatte den „Il Lago“-Chef, jetzt, in der vorweihnachtlichen Zeit, etwas für die aus der Ukraine geflüchteten Menschen in Markt Schwaben tun zu wollen. „Statt eines Willkommensgrußes ein Gruß zu Weihnachten“, sagt der 45-Jährige und lächelt dabei.

Ursprünglich, erzählt er in weiteren langen Minuten des Wartens, hatten er, seine Frau und seine beiden Kinder die Idee, etwas für die Ukrainer zu spenden. Doch dann kam ganz schnell ein anderer Gedanke auf: Warum nicht Kriegsflüchtlinge zu einem Essen ins Restaurant einladen? Erfahrungen mit Wohltätigkeiten im größeren Stil hatte Toni Shala schließlich schon sammeln können. 2020, zum ersten Höhepunkt der Coronakrise, als es den Bewohnern örtlicher Altenheime nicht möglich war, Kontakt nach außen zu pflegen, hatte er einst dutzendfach Pizzen gebacken und an Ort und Stelle im Heim abgeliefert. Ähnliches wollten Shala und sein Team schon wiederholen, als heuer im Frühjahr erste Ukrainer in der Marktgemeinde ankamen. Aus verschiedenen Gründen hatte das aber dann doch nicht geklappt.

Nun also am vergangenen Dienstag sozusagen der zweite Anlauf.

Es ist schon weit über eine halbe Stunde nach dem vereinbarten Treffpunkt, und noch immer fehlen viele der Gäste, die Toni Shala im Vorfeld angesprochen hatte. Salate und Tiramisu sind längst weitgehend vorbereitet worden. Die Pizzen wollen der Wirt und seine Mitarbeiter dagegen natürlich ganz frisch zubereiten. So der Plan.

„Im Sommer kamen viele von den Ukrainern an den Badeweiher, da habe ich einige angesprochen“, berichtet Shala, der das „Il Lago“ seit sieben Jahren betreibt, die letzten drei Jahre davon in alleiniger Verantwortung. Die endgültige Einladung zum 13. Dezember, erzählt er, erfolgte dann weitgehend über Mund-zu-Mund-Propaganda.

Leider bleiben einige Plätze frei

Auch Vera Röslmaier hat keine Erklärung, warum der Zulauf an diesem Spätnachmittag so zäh ist. Sie ist im Ural geboren, stammt also aus Russland, wohnt seit acht Jahren in Markt Schwaben und hilft seit gut einem halben Jahr ehrenamtlich als Dolmetscherin aus. Zum Beispiel, wenn es für die Ukrainer um Behördengänge geht. Oder um Besuche beim Jobcenter. Gut möglich, sagt die 38-Jährige schließlich, dass einige den Weg ins Sportzentrum einfach nicht fanden. Ganz sicher aber sei, dass manche absagen mussten wegen diverser Krankheiten, die gerade besonders dort zu kursieren scheinen, wo sich viele kleine Kinder aufhalten.

Dass sie Russin ist und die anderen im Saal ukrainischer Herkunft, sei hier kein Thema, versichert Vera Röslmaier, die mit ihrer kleinen Tochter gekommen ist. Krieg sei hier, was sie angeht, kein Thema.

Ansonsten natürlich schon. Zurzeit, erzählt sie, machten sich viele große Sorgen, weil das Internet in der Ukraine nicht immer funktioniere und die Frauen und Kinder so nicht zuverlässig Kontakt halten könnten mit dem Ehemann bzw. dem Vater in der Heimat. Die Männer daheim nicht erreichen zu können, erzeuge Angst, sagt sie.

Viele sind auf Wohnungssuche

Ein anderes, vordringliches Problem: Viele hier seien zwar dankbar, vorübergehend eine Unterkunft gefunden zu haben. Aber es sei in der Praxis nicht immer unproblematisch, mit bis zu sieben anderen eine Unterkunft zu teilen, zumal man sich anfangs nicht mal im Entferntesten kannte. Der Wunsch nach kleineren Wohnungen sei daher durchaus da, berichtet die ehrenamtliche Übersetzerin, die in Markt Schwaben ansonsten im kaufmännischen Bereich arbeitet. Eine Bemerkung, so scheint es, ist ihr besonders wichtig. Alle haben die Sehnsucht, so schnell wie möglich wieder nach Hause kommen zu können.

Inzwischen hat sich der Restaurantsaal wenigstens halb gefüllt. Toni Shala strahlt zumindest ein wenig mehr als noch vor einer Stunde. Und jongliert die ersten frischen Pizzen an die Sitzplätze. Im Foyer ist ein kleiner Gabentisch entstanden; mit hübsch verzierten Packerl und einigen Kleinigkeiten zum bevorstehenden Weihnachtsfest für die Gäste.

