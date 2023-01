Neue kommunale Plakatierverordnung noch immer nicht beschlossen

Von: Jörg Domke

Wahlplakate sind gerade Thema in Markt Schwaben. Hier ein Beispiel aus dem Landkreis Miesbach im Kommunalwahljahr 2020. © THOMAS PLETTENBERG

Markt Schwaben wird eine neue Plakatierverordnung bekommen. Letzte Details müssen noch besprochen werden.

Markt Schwaben – Im September 2021 hatte die Fraktion der Freien Wähler (FW) im Marktgemeinderat erstmals einen Antrag zur Anpassung bzw. Änderung der kommunalen Plakatierungsverordnung gestellt. Hintergrund dafür war die aus ihrer Sicht latent vorhandene Gefahr zur „Verunstaltung des Ortsbilds“ aufgrund der vielen Wahlwerbung sowie das damit verbundene Müllaufkommen.

Ein heißes Thema damals, das schnell deutlich werden ließ, wie weit auseinander Ansichten unterschiedlicher politischer Gruppierungen schon mal liegen können.

Antrag kam einst von den Freien Wählern

Das Thema wurde erstmalig Ende April 2022 öffentlich diskutiert. Aufgrund des FW-Antrags sowie der in der damaligen Sitzung vorgetragenen Anforderungen wurde inzwischen von der Verwaltung eine Musterverordnung ausgearbeitet, die den Damen und Herren Gemeinderäte nun zur Debatte vorlag. Gleichzeitig hatte die Verwaltung die Zeit genutzt, die Verordnung zu verschlanken. Viele der in der bisher gültigen Plakatierungsverordnung getroffenen Regelungen können nach ihrer Ansicht flexibel je nach Einzelfall in den Auflagen des jeweiligen Genehmigungsschreibens eingefügt werden, hieß es am Donnerstag im Plenum.

Mit dem vorgelegten Entwurf wäre Wahlwerbung zukünftig nur noch an Werbewänden möglich, die die Gemeinde an acht Standorten rechtzeitig sechs Wochen vor Wahlen oder Entscheiden aufstellen wird, so Bürgermeister Michael Stolze.

Einen abschließenden Beschluss gab es noch nicht. Von der Mustersatzung sind inzwischen 80 bis 90 Prozent unstrittig, schätzt der parteifreie Rathauschef. In den nächsten Tagen und Wochen werde es nun darum gehen, letzte Details zu klären und noch auf den einen oder anderen Wunsch einzugehen. Stolze rechnet damit, dass im März eine neue Verordnung final beschlossen wird.

Vorgelegte Mustersatzung findet zu 80 bis 90 Prozent Akzeptanz

Grundsätzlich stehe danach an jedem Standort ausreichend Flächen bereit, um jeder Partei oder Wählergruppe eine Fläche zur Verfügung zu stellen, hieß es am Donnerstag. Es wurde zudem bewusst darauf verzichtet, den Versuch zu starten, Regelungen für die unterschiedlichen Wahlen zu erarbeiten. Sollte die Erfahrung in den nächsten Jahren im Falle der Beschlussfassung zeigen, dass die Flächen nicht reichen oder großes Durcheinander herrscht, würde die Verwaltung Nachbesserungen erarbeiten, hieß es ferner. Auch wurde darauf verzichtet, festzulegen, auf welche Weise Plakate anzubringen sind. „Wir wollen auch hier Erfahrungen sammeln, ob und wie das Anbringen durch die Antragstellenden funktioniert“, verlautete in der Januar-Sitzung.

