Mit einer Ernennung ist es nicht getan: Nun müssen Taten folgen

Von: Jörg Domke

Radlfahren im Ort: In Markt Schwaben sind in den nächsten Jahren erhebliche Verbesserungen in Planung. © Uli Deck

Markt Schwaben ist zur fahrradfreundlichen Kommune ernannt worden. Das alleine reicht aber nicht. Es müssen Taten folgen.

Markt Schwaben - Mit einer gewissen Freude nahm man dieser Tage, wir berichteten, die Aufnahme der Marktgemeinde Markt Schwaben in den Kreis fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern auf. Damit alleine werde eine Gemeinde aber nicht automatisch radlfreundlich, stellte die Gemeindeverwaltung in einem mitgelieferten Pressetext richtigerweise gleich auch fest.

„Wir, der Gemeinderat und die Verwaltung, sind jetzt im Zugzwang“, betont auch Georg Holley, Rad- und Verkehrsreferent am Ort, auf Nachfrage der EZ. Im Zugzwang, ab jetzt nach und nach den Ort tatsächlich fahrradfreundlicher zu machen.

In den nächsten vier Jahre gelte es nach Holleys Worten, den netten Absichtserklärungen auch Taten folgen zu lassen. Erst danach bekomme die Zertifizierung „fahrradfreundliche Kommune“ eine wirkliche Bedeutung. Nach weiteren sieben Jahren stehe, so der pensionierte Mediziner, übrigens eine weitere Rezertifizierung ins Haus: „Dann wird nochmals nachgesehen, was geblieben ist“.

Was aber kann möglichst bald geschehen, um Markt Schwaben für Radfahrer attraktiver zu machen? Ein erster Schritt, so Holley, sei immerhin schon gemacht, nur sehe man davon leider noch nichts. Im Bauhof lagern nämlich seit Wochen Materialien, die benötigt werden, um am Bahnhof einen anständigen Radlständer für bis zu 450 Fahrräder aufbauen zu können (wir berichteten). Dass bis dato nichts passiert sei, habe mit der Bahn zu tun. Unter anderem geht es um Abstände zu einem Strommasten.

Handlungsbedarfe gibt es an ganz vielen Stellen in der Marktgemeinde

Bereits in Gang gebracht sei ein Radwegekonzept, so Holley – und zwar in Kooperation mit der lokal agierenden Initiative „pro Fahrrad“. Was dort drinstehen werde, sei noch offen, so Holley, zugleich CSU-Gemeinderat.

Das angesprochene Konzept soll dem Vernehmen nach auch eine Karte beinhalten, wie es sie schon einmal im Jahr 2007 gegeben hat. Und auf Verbesserungsmöglichkeiten hinweisen. Nur ein Aspekt: Im Zuge der Fertigstellung der neuen Schule ist daran gedacht, in Schulzentrumsnähe eine Art Fahrradzone zu installieren.

Für stark verbesserungsfähig hält Holley die gegenwärtige Situation am Marktplatz. Dort gebe es nach seinen Beobachtungen derzeit nichts, was Radfahrer motivieren könnte, ins Schwabener Ortszentrum mit dem Fahrrad zu kommen. Mit ordentlichen Radlständern wäre ein wichtiger Schritt getan, so Holley am EZ-Telefon. Ständer, an denen man auch sicher das gesamte Radl abschließen könne. So manche eher zarte Metallkonstruktion, wie man sie schon hier und da gesehen habe, hätten sich eher als „Felgenbrecher“ erwiesen. Der Zustand rund um den Marktplatz jetzt schrecke Radfahrer eher ab.

Radständer sind oft „Felgenbrecher“

Wenig Spielräume sieht der Radexperte bei den bisweilen viel befahrenen Hauptstraße. Die seien für die Radfahrer wahrlich kein Vergnügen. Hier eigene Spuren zu schaffen sei aufgrund der Rechtslage ausgeschlossen. Auch Tempo 30 schließe die Straßenverkehrsordnung nach Einschätzung des CSU-Mandatsträgers aus.

Dass es eine Tempobeschränkung dennoch im Bereich der Herzog-Ludwig-Straße gebe, sei eher die Ausnahme. Und habe mit der direkten Nähe zu Schule und Kindergarten zu tun. Was einst als Testphase startete, einen Abschnitt der Staatsstraße auf 30 km/h zu beschränken, habe sich inzwischen bewährt, so Holley. Es gebe aktuell keinerlei Überlegungen, etwas zu ändern.

Anders im Burgerfeld. Heuer im Frühjahr sollen auf der Straße Burgerfeld zwischen Aldi und Zollprüfstelle Piktogramme auf die Fahrbahn aufgetragen werden. Sie sollen dem Radfahrer signalisieren, dass er hier auch auf der Straße fahren kann - aber auch, wie zurzeit ausdrücklich vorgeschrieben, auf dem Gehweg entlang der Straße. Zurzeit werde laut Beschilderung der Radfahrer noch ausschließlich auf den Fußgängerweg gezwungen.

