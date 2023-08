Recht auf Müll: Nach der Übernahme des Wertstoffhofs in Markt Schwaben

Von: Friedbert Holz

Sperrmüll kostet: Das ist in Markt Schwaben aber nicht anders als in anderen Orten © dz

Der Markt Schwabener Wertstoffhof ist seit einiger Zeit wieder in Gemeindehand. Jetzt wird klar: Einige Abläufe sollten optimiert werden. Dass für die Bürger Kosten entstehen, hat aber nichts damit zu tun.

Markt Schwaben – Dinge des täglichen Gebrauchs zu kaufen, kostet Geld. Sie irgendwann wieder zu entsorgen, verursacht ebenfalls Kosten. Zwar verlangt die Gemeinde, die seit Anfang des Jahres den Wertstoffhof am Erlberg in Eigenregie betreibt, für viele Abfälle keine Gebühren. Lediglich für Sperrmüll, Bauschutt, Holzabfälle und Autoreifen entstehen Kosten bei der Abgabe. Doch die sind, so ist sozialen Medien und Anrufen an die Verwaltung zu entnehmen, wohl einigen in der Gemeinde zu hoch. Es wird gar vermutet, dass die Erhöhung auf den Betreiberwechsel zurück zu führen sei.

Beide Vermutungen kann Christian Neumeyer, Leiter des Wertstoffhofs, entkräften. „Je nach Art des abgegebenen Abfalls kostet dieser zwischen 50 und 90 Cent pro Kilogramm. Bei Autoreifen rechnen wir acht Euro pro Stück ab, wenn ein komplettes Rad mit Felge zu entsorgen ist, ein Reifen allein kostet 7,50 Euro. Liegt die Abgabemenge für Sperrmüll, Holzabfälle oder Bauschutt, sowie Fenster- und Flachglas unterhalb von zwei Kilogramm, nehmen wir sogar nur eine Pauschale von 2,50 Euro.“

Entsorgungspreise wie bei den Nachbarn

Dies sei, so Neumeyer, mit Preisen in Nachbargemeinden durchaus vergleichbar. Und er rückt die Preisentstehung zurecht: „Von 2009 bis 2019 hatte Markt Schwaben unveränderte Preise bei der Abgabe von Abfall. Erst zum Jahresbeginn 2022 traten die genannten neuen Preise in Kraft, damals noch unter dem Betreiber Anderwerk. Als die Gemeinde den Wertstoffhof zum 1. Januar 2023 übernahm, wurden keine Preise geändert.“

Manche Kunden, denen die Preise zu hoch erscheinen und daher den Weg zu anderen, scheinbar günstigeren Deponien empfehlen, handeln nicht im Sinne des Gesetzes. Denn Markt Schwaben hat ein Recht auf den lokal anfallenden Müll.

Sabrina Biertz, Pressesprecherin in der Gemeinde, erklärt dazu noch einmal das Prinzip: „Der hier abgegebene Müll geht den so genannten Ebersberger Weg. Das heißt, die Abfallentsorgung funktioniert im Landkreis nach dem Delegationsprinzip – sobald die Menschen im Landkreis ihre unterschiedlichen Materialien bei uns eingeworfen haben, gehört dieser im wahrsten Sinn Wertstoff dem Landkreis. Somit hat der Landkreis auch die Verantwortung für die Verwertung und gibt dazu gewisse Richtlinien vor. Und er bestimmt die Kosten, die dem Kommunalen Abfallgesetz folgen.“

Mittlerweile arbeiten am Wertstoffhof vier Vollzeit- sowie zwei Teilzeitkräfte, zwei Mitarbeiter konnten vom früheren Betreiber übernommen werden. Die Firma Anderwerk hatte sich Integration groß auf ihre Fahne geschrieben, was nach Meinung von Christian Neumeyer und Verwaltung auch beim Wechsel gut funktioniert habe.

„Wir bekommen viel Lob für unser freundliches Personal, allen Kunden wird geholfen, wenn sie Probleme beim Abliefern haben. Und wir bieten durch zwei verschiedene Einfahrten – eine für Elektrogeräte, die zweite für andere Wertstoffe – einen ganz besonderen Service“, betont Sabrina Biertz.

Nach einem Jahr wird ein erstes finanzielles Fazit gezogen

Zudem besteht eine sichere Einbahnstraßen-Regelung. Gefragt nach den Hauptgründen für die Übernahme des Wertstoffhofes durch die Gemeinde, erklärt die Sprecherin: „Eventuell geringere Kosten, vor allem auf dem Personalsektor, wurden als vorrangig gesehen. Wie unsere Rechnung nach dem ersten gesamten Jahr, quasi einem Test-Jahr, aussieht, wissen wir noch nicht. Wir hoffen natürlich, kostendeckend arbeiten zu können. In den nächsten Monaten sollen jedenfalls alle Abläufe optimiert werden, sollen sich alle gut einarbeiten in das Kerngeschäft, und dann sind wir sicher offen auch für neue Ideen der Wiederverwertung. Im Moment bieten wir bereits einen Bücherschrank zum kostenlosen Austausch von Lesematerial an sowie eine Kiste für Schallplattenspenden, haben durch den Neubau ein Alleinstellungsmerkmal.“

Zum Kummer einiger Nutzer, dass samstags eine einstündige Mittagspause eingehalten wird, hat Wertstoffhof-Leiter Christian Neumeyer eine klare Antwort: „Damit halten wir uns nur an die arbeitsrechtlichen Bedingungen. Wenn wir eine andere Regelung einführen wollten, würde das zwingend mehr Personal bedingen, und damit auch mehr Kosten.“ Doch dafür sieht er im Moment keine Rechtfertigung.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.