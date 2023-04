Riesenglück in Markt Schwaben: Gleisläufer stolpert, Zug kann gerade noch rechtzeitig bremsen

Von: Armin Rösl

Teilen

Am S-Bahnhof Markt Schwaben ist ein Gleisläufer gestürzt und wäre beinahe von einem Zug erfasst worden. © Bundespolizei

Am Bahnhof Markt Schwaben ist es beinahe zu einem Unglück gekommen: Ein Gleisläufer stolperte und blieb liegen. Eine Zugführerin konnte gerade noch rechtzeitig bremsen. Zehn Meter vor dem Mann.

Markt Schwaben - Wie die Bundespolizei mitteilt, versuchte der 63-jährige Mann am Donnerstag, gegen 8.30 Uhr, kurz vor Einfahrt einer Regionalbahn die Gleise von Gleis 3 in Richtung Gleis 2 zu überqueren. In diesem Moment fuhr der Regionalzug bereits in den Bahnhof auf Gleis 3 ein und war etwa 100 Meter vom Gleisläufer entfernt. Die 42-jährige Triebfahrzeugführerin gab einen Achtungspfiff ab und leitete eine Schnellbremsung ein, heißt es im Pressebericht der Bundespolizei.

Markt Schwaben: Zugreisende nach Schnellbremsung unverletzt

Der Markt Schwabener stolperte, fiel zwischen die Gleise 3 und 2 und blieb dort liegen. „Die Regionalbahn kam circa zehn Meter hinter ihm auf Gleis 3 zu stehen“, schreibt die Polizei. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn Sicherheit, der sich privat am Bahnhof aufhielt, begab sich in den Gleisbereich um dem Gestürzten zu helfen. Auch die Zugbegleiterin eilte herbei und half, den 63-Jährigen auf den Bahnsteig zu bringen. Der Mann hatte sich eine Schürfwunde am Kopf zugezogen und wurde von angeforderten Rettungskräften behandelt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)

Reisende in der Regionalbahn wurden durch die getätigte Schnellbremsung nicht verletzt, informiert die Bundespolizei. Im Bahnverkehr kam es aufgrund des Vorfalls zu Verspätungen und Teilausfällen. Gegen den Markt Schwabener wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.