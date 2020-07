Brand an Zugstrecke: S-Bahn-Verkehr steht still - Großeinsatz läuft

Wegen eines Feuerwehreinsatzes kommt es bei der S-Bahn München derzeit zu Beeinträchtigungen. Auch Regionalzüge sind betroffen.

Wegen eines Brandes kommt es am Dienstagabend (14. Juli) zu Beeinträchtigungen bei der Münchner S-Bahn.

Zwischen Markt Schwaben und Feldkirchen läuft ein größerer Einsatz.

Ein Schienenersatzverkehr soll eingerichtet werden.

Update von 21.55 Uhr: An der Bahnstrecke am Ortsausgang Markt Schwaben, Richtung Poing, brennt seit etwa kurz nach 21 Uhr ein Trafo. Der Zugverkehr (S2 und Regionalverkehr nach/von Mühldorf) ist gesperrt. Es sind mehrere Freiwillige Feuerwehren im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu halten. Bis ein Techniker kommt, der den Strom abschaltet - erst dann kann das Feuer komplett gelöscht werden, berichten Einsatzkräfte.

Die Sperrung der Bahnstrecke dürfte bis in die Nacht dauern. Weil beim Erstalarm von einem Hausbrand die Rede gewesen war, wurden neben zahlreichen Feuerwehren auch mehrere Sanitätswagen und Notärzte alarmiert.

Wie sich vor zum Glück herausstellte, ist es kein Wohnhausbrand. Auch gibt es keine verletzten Personen, teilt die Einsatzleitung der Rettungskräfte mit. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei ist ebenfalls vor Ort.

Feldkirchen/Markt Schwaben: Brand an Zugstrecke: S-Bahn-Verkehr steht still

Ursprungsmeldung:

Markt Schwaben - An der Zugstrecke zwischen Feldkirchen und Markt Schwaben läuft derzeit wegen eines Brandes ein größerer Feuerwehreinsatz. Die Strecke ist gesperrt.

Züge aus Erding enden bzw. beginnen in Markt Schwaben. S-Bahnen, die vom Ostbahnhof kommen, enden bzw. beginnen in Feldkirchen. Ein Ersatzverkehr soll in Kürze eingerichtet werden.