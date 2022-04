Sattelzug kracht in Gartenmauer - und fährt einfach weiter

Von Sabine Heine schließen

Da hat sich wohl jemand verfahren: Im Gerstlacher Weg in Markt Schwaben hat ein Sattelzug beim Rangieren eine Gartenmauer beschädigt. Der Verursacher fuhr danach einfach weiter.

Markt Schwaben - Möglicherweise war der Sattelzug auf dem Weg zur Schulbaustelle. Jedesfalls fuhr der Fahren mit dem Gespann am frühen Freitagmorgen in den Gerstlacher Weg ein. Das teilte die Polizei erst am Sonntag mit. Da er sich in der Sackgasse offensichtlich verfahren hatte, musste der Lkw wieder rückwärts herausfahren. Dabei kam der Fahrer vermutlich etwas zu weit nach rechts und stieß gegen eine Gartenmauer, die durch den Anstoß nicht unerheblich beschädigt wurde. Mehrere Deckplatten wurden gelockert, die Mauer bekam einen Riss und die Bretter eines Zaunfeldes wurden verschoben. Der Geschädigte bezifferte den Schaden auf mindestens 500 Euro.

Das Sattelzuggespann war nach dem Anstoß offenbar noch kurz stehen geblieben, bevor es kurz nach vorne zog, um dann wieder rückwärts aus dem Gerstlacher Weg herauszufahren. Dessen Fahrer kümmerte sich jedoch bislang nicht um die Schadensregulierung. Es ist davon auszugehen, so die Polizeiinspektion Poing in ihrem Bericht, dass das Fahrzeug die nahegelegene Baustelle für die neue Schule anfahren wollte, um diese beliefern zu können.

Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls

Der Sattelzug hatte einen silbergrauen Planenaufbau mit blauer Aufschrift. Vermutlich waren auch das Zugfahrzeug und der Auflieger blau, da im Bereich des Schadens blaue Lackpartikel sichergestellt werden konnten. Der Sattelauflieger müsste im rechten hinteren Bereich einen erkennbaren Schaden aufweisen.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Poing unter der Telefonnummer 08121/99 17-0.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.