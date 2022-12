Schneller mit dem Rad nach München

Von: Jörg Domke

Mit dem Radl direkt und sicher von München nach Markt Schwaben und umgekehrt. Die Planungen dafür laufen demnächst an. © dpa

Im neuen Jahr soll mit den Planungen eines Radfernweges zwischen Markt Schwaben und München begonnen werden.

Markt Schwaben – Der Marktgemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag im Bürgersaal Unterbräu beschlossen, den Ersten Bürgermeister zu beauftragen, eine Vereinbarung zur gemeinschaftlichen Planung der Radschnellverbindung „Münchener Innenstadt – Markt Schwaben“ zu unterzeichnen. Hierbei werden sämtliche Kosten für die anfallenden Planungen auf dem Gebiet des Landkreises Ebersberg und die Einholung der erforderlichen Genehmigungen vom Landkreis Ebersberg übernommen, so ein nicht unwesentlicher Bestandteil des Beschlusses.

Das Fahrrad gelte in der Marktgemeinde als ein schnelles, kostengünstiges, platzsparendes, umweltfreundliches und von fast allen Bevölkerungsgruppen nutzbares Verkehrsmittel, das einen hohen Beitrag zur Behebung der Problembereiche der Umweltbelastung, Feinstaubbelastung und Lärm beitragen könne, hieß es. Deshalb komme dem Radl als Verkehrsmittel in der Verkehrsplanung grundsätzlich ein hoher Stellenwert zu.

Marktgemeinderat behandelt Thema ohne Diskussionen

Besondere Aufmerksamkeit soll nunmehr auch dem überörtlichen Radverkehr zwischen den einzelnen angrenzenden Kommunen und der Landeshauptstadt München gewidmet werden. Fünf Radschnellverbindungen aus dem Münchner Zentrum ins Umland werden dabei in den kommenden Jahren weiterverfolgt. Die Heimatzeitung hatte darüber bereits mehrfach berichtet. Eine davon, und zugleich hoch priorisiert, führt über Poing bis zur Marktgemeinde Markt Schwaben.

Machbarkeitsstudien der Landeshauptstadt haben Wirtschaftlichkeit und Nutzen der angedachten Radschnellverbindungen inzwischen belegt. „Jetzt geht es in die Planungsphase“, erklärte Bürgermeister Michael Stolze im Plenum. Planungsbeginn soll nach seinen Worten Anfang des nächsten Jahres sein. Das Projekt München – Markt Schwaben soll dem Vernehmen nach rund 60 Mio. Euro kosten. Die Kosten für den Streckenabschnitt, der auf Landkreisgebiet verläuft, wird gegenwärtig mit 17,6 Mio. Euro angegeben.

Zunächst soll nun die Trasse von München nach Markt Schwaben auf der ganzen Länge vertieft geplant werden. Diese Trasse in den Münchner Osten weist von allen fünf untersuchten Radschnellverbindungen das höchste Potenzial auf. Die Landeshauptstadt und der Landkreis München haben die Realisierung des Radschnellwegs bereits beschlossen.

Die Planungen erstrecken sich im Wesentlichen auf die Gebiete des Marktes Markt Schwaben und der Gemeinde Poing. Der Markt Markt Schwaben und die Gemeinde Poing sind dabei in die Planung eingebunden.

Planungskosten müssen nicht von der Kommune getragen werden

Beteiligte an der Vereinbarung sind übrigens der Landkreis Ebersberg, der Landkreis München, die Landeshauptstadt München, die Gemeinde Poing, die Gemeinde Kirchheim b. München, die Gemeinde Feldkirchen, die Gemeinde Aschheim und der Markt Markt Schwaben.

Redebedarf gab es im Marktgemeinderat in seiner letzten Sitzung vor Weihnachten nicht mehr. Vielmehr wurde das Thema Radwegebau genutzt, um öffentlich einmal mehr darauf hinzuweisen, dass es in der Vergangenheit schon bei deutlich kleiner dimensionierten Radwegeprojekten erhebliche Probleme gegeben habe. Die Verbindung Markt Schwaben – Pastetten nannten einige Mandatsträger am Donnerstag im Plenum unwidersprochen gar einen Schildbürgerstreich. Bürgermeister Michael Stolze blieb da nur der in die Jahreszeit passende, vorweihnachtliche Wunsch: „Hoffentlich tut sich da bald was.“

