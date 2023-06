Schule auf einem vorbildlichen Weg in die Digitalisierung

Von: Jörg Domke

Teilen

Im Gespräch über Digitalisierung an der Schule: v.l. EZ-Redakteur Jörg Domke, Achtklässler Florian, Johanna Winkler, Anca Paar und, von hinten, Daniela Robitzsch. © dz

Einen besonderen Preis hat das Schwabener Franz-Marc-Gymnasium bekommen. es geht um die Art und Weise, wie sie die Digitalisierung vorantreibt.

Markt Schwaben – Auszeichnungen haben Schülerinnen und Schüler sowie das Franz-Marc-Gymnasium (FMG) insgesamt schon vielfach erhalten. Jetzt ist die Schwabener Bildungseinrichtung, die heuer noch ihr 50-jähriges Bestehen feiern wird, mit einem besonderen Preis dekoriert worden. Kultusstaatssekretärin Anna Stolz, Vorstandsvorsitzende der Stiftung Bildungspakt Bayern, und Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, haben an neun bayerische Schulen den Schulinnovationspreis „isi DIGITAL“ verliehen.

In der Rubrik Gymnasium belegte das FMG den ersten Platz. Speziell darauf sei man besonders stolz, so Schulleiter Peter Popp, der bei der Gelegenheit die Hochkarätigkeit der Auszeichnung hervorhebt.

Worum geht’s genau? Staatssekretärin Stolz drückte das bei der Preisverleihung etwa so aus: „Ihre Schulen sind digitale Pioniere, die prämierten Konzepte sind echte Vorzeigeprojekte. Sie haben mit Tatkraft und Innovationsgeist gezeigt, dass digitale Medien Unterricht und Schule verbessern, wenn sie zielführend eingesetzt sind. Von Ihnen können sich andere Schulen in Bayern inspirieren lassen...“ Und der Wirtschaftsvertreter ergänzte: „Mit dem Schulinnovationspreis ‚isi DIGITAL‘ würdigt die Stiftung Bildungspakt Bayern engagierte Schulen, die mit innovativen Ideen die Potenziale der Digitalisierung gewinnbringend für ihre Schulentwicklung nutzen.“ Digitale Kompetenz sei auf dem Arbeitsmarkt längst eine Schlüsselfertigkeit – und digitale Inhalte Teil der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen, heißt es weiter.

In der Kategorie Gymnasien auf dem ersten Rang

Eine Besonderheit, die womöglich am Ende den Ausschlag zugunsten des FMG gab: Die Jury prämierte nämlich primär nicht etwa den Einsatz digitaler Medien in den Schulalltag generell, sondern vielmehr – am Beispiel Markt Schwaben – die Art und Weise, wie hier schrittweise in den nächsten Jahren das gesamte Gymnasium Tablets zum zentralen Lern- und Arbeitsmittel machen will.

Der zentrale Begriff dafür lautet: Agiles Projektmanagement. Eine Arbeitsform aus der Informatik. Johanna Winkler, Anca Paar und Daniela Robitzsch, drei mit dem Thema Digitalisierung besonders betraute Lehrerinnen am FMG, erklären das in etwa so: Man startet zunächst einmal ein Projekt, hier die Einführung digitaler Lernmittel- und Lernformen, ohne definiertes Ziel. Achtet fortan aber darauf, dass immer wieder kleine Zwischenergebnisse angesehen und analysiert werden. Ziele sind dabei grundsätzlich jederzeit anpassbar. Es gibt keine hierarchischen Entscheidungsstrukturen, sondern stets die Möglichkeit, Neuerungen sozusagen auch von der Basis her einzubringen. Auf diese Weise soll das Thema Digitalisierung vorangebracht werden unter voller Einbindung der Schüler, der Lehrer und auch der Eltern. Anca Paar: „Besonders die Eltern sind hier keine passiven Zuhörer, sondern haben volle Gestaltungsmöglichkeiten“.

Das Prinzip heißt: agiles Projektmanagement

Typisch für ein agiles Projektmanagement ist, so ergänzt Johanna Winkler, dass immer wieder überprüft wird, was gut läuft und was nicht, um danach entsprechend Stellschrauben zu drehen. Anca Paar: „Schule muss heutzutage immer neue Wege gehen.“ Man habe es in der Welt draußen längst mit Prozessen zu tun, die immer komplexer würden – mit neuen Formen der Zusammenarbeit auf allen Ebenen.

Möglich geworden ist die gymnasiale, digitale Aufrüstung mit Start in den Klassen 8 und 9 zum Schuljahresbeginn nicht zuletzt dank einer Initiative des Freistaats. In Markt Schwaben wurden rund 300 Schüler der Jahrgangsstufen 8 und 9 mit 300 Euro pro Kopf zum Kauf der jeweiligen Tablets unterstützt. Zur Fortsetzung im neuen Schuljahr liegt bereits eine Zusage vor. Die bislang gemachten Erfahrungen mit digitalen Lern-und Arbeitsmittel sei gut, unterstreicht Mathe- und Physiklehrer Matthias Großmann. Er spricht inzwischen von einem klaren Mehrwert und von ganz neuen Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter