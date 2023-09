Schulneubau in Markt Schwaben: Jetzt wird Einzugstermin festgelegt

Von: Jörg Domke

Aktuelle Aufnahme vom laufenden Schulneubau in Markt Schwaben. © dziemballa

Ursprünglich sollte der Umzug der Grund- und Mittelschule ins neue Zentrum in diesen Tagen erfolgen. Aber der Neubau ist noch nicht fertig.

Markt Schwaben – Wäre alles glatt nach dem ersten einmal festgelegten Zeitplan gelaufen, dann hätte am Dienstag, dem ersten Schultag nach den Ferien, der große Einzug der Markt Schwabener Grund- und Mittelschüler in ihre neuen Schulen stattfinden sollen. Bekanntlich ist es aber nicht so gelaufen wie ursprünglich ausgedacht. Der Grund: Schon früh war eine vom Markt für das Schulprojekt beauftragte Estrichfirma in finanzielle Schwierigkeiten geraten.

Ehe das alles juristisch und vergaberechtlich korrekt abgewickelt war, dauerte es gute 16 bis 17 Wochen. Vieles davon, berichtet Bürgermeister Michael Stolze, habe die Nachfolgefirma bereits aufholen können; aber eben nicht alles. Und so wird es am heutigen Montag laut Stolze immerhin eine Zusammenkunft von Baufachleuten und anderen Beteiligten geben, bei der – dann hoffentlich endgültig – festgelegt werden soll, wann die Grund- und die Mittelschule in das neu geschaffene Schulzentrum Markt Schwabens umziehen werden.

Rundgang mit dem Bürgermeister exklusiv für die EZ

Bislang war in der Marktgemeinde offizieller Sprachgebrauch, den Termin für diese logische Großaktion irgendwann zwischen den Herbst- und Weihnachtsferien 2023 festzumachen. Gut möglich aber ist inzwischen auch, dass der besagte Termin erst Anfang des kommenden Jahres stattfinden wird. Schließlich hänge daran, so Stolze dieser Tage bei einem Rundgang mit der EZ durch den Neubau, auch die Inbetriebnahme der IT, der hochmodernen Lüftung, der Heizung und - last not least - die formelle Abnahme des Baus. „Wir schauen in jedem Fall gemeinsam nach der für alle Beteiligten beste Lösung“, verspricht Stolze.

Was die reine Baumaßnahme angeht, befindet man sich gegenwärtig im sprichwörtlichen Endspurt. Für die Außenanlagen laufen gerade die Arbeiten sozusagen auf Hochtouren. Noch aber ist für den Laien schwer auszumachen, wie einmal die Pausenhöfe ausschauen werden. Der Fortlauf in der Landschaftsgestaltung hat viel mit der Witterung der kommenden Wochen zu tun.

Viele Gewerke stehen kurz vor dem Abschluss

Deutlich konkreter schaut es schon im Inneren aus. Die Böden liegen weitgehend; Stein in den Fluren, Linoleum in den Klassenräumen: 14 plus Differenzierungsräume gibt es für die Grundschule, 14 plus Fachräume für die Mittelschule, plus Sonderräume für Fachunterrichte, die Mittagsbetreuung etc.. Die Klassenzimmer haben alle eine Größe um die 58 Quadratmeter. Sichtbeton und Holz dominieren die Optik. Noch mehr aber fällt schon jetzt auf, wie lichtdurchflutet alles einmal sein wird.

Die Schuhablagen und Garderoben in den Fluren stehen zum großen Teil schon. Auch Regale in Klassen gibt es bereits. Die technischen Versorgungsleitungen für Küchen oder den Spülbereich liegen. Stolze spricht - stolz - von einer Bandspülmaschine, was sich eindeutig nach größeren Mengen Keller, Tassen und Geschirr anhört. Drei große Essbereiche werden angelegt. Das alles ist ganz ohne Zweifel zukunftsweisend.

Blick in einen der Flure, wo noch Restarbeiten erledigt werden © dziemballa

Zahlreiche Uhren sind in den Fluren bereits installiert, aber noch nicht in Betrieb gesetzt. Sie alle zeigen gerade auf punkt 12 Uhr. „Das ist symbolhaft zu verstehen“, scherzt Stolze bei der Gelegenheit. Eigentlich sei es ja „fünf vor 12“. :)

Unterrichtsräume werden einmal lichtdurchflutet sein

In der neuen Sporthalle fehlt ebenfalls nicht mehr viel. Gerade werden die beiden Trennwände installiert, demnächst folgen die Basketballkörbe und Tore. Die Halle mit ihrem grünlichen Sportboden macht räumlich einen auffallend großzügigen Eindruck. Zurzeit geht es hinter den Kulissen darum, wie die neu entstehenden Raumkapazitäten einmal genutzt werden. Federführend hat der TVM diese Aufgabe übernommen. Doch schon jetzt weiß Stolze: Neue Kapazitäten schaffen immer auch neue Begehrlichkeiten. Gut zu wissen bei der Gelegenheit: Die jetzige Grundschulturnhalle wird den Schulen und Vereinen noch eine Weile zur Verfügung stehen.

So schaut die neue Sporthalle aus. © dziemballa

Was die Zukunft des Hallenbades angeht, bleibt der Bürgermeister noch weitgehend bedeckt. Immerhin deutet er gegenüber der Heimatzeitung an, dass in dieser nicht unkomplizierten Causa noch heuer eine Entscheidung der örtlichen Gremien erwartet werden könne.

