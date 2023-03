Schulzentrum Markt Schwaben: Nichts wird‘s mit der Eröffnung im September

Von: Armin Rösl

Da war noch alles im Plan: Richtfest für das Kommunale Schulzentrum am 23. Juli 2021. © Johannes Dziemballa

Erneut muss die Eröffnung des neuen Schulzentrums in Markt Schwaben verschoben werden: Von September auf voraussichtlich November/Dezember. Das Rathaus nennt hierfür mehrere Gründe.

Markt Schwaben – Die Eröffnung des neuen Kommunalen Schulzentrums muss erneut verschoben werden. Das teilte die Marktgemeinde Markt Schwaben am Dienstag mit. Der Start zum ersten Schultag im September könne nicht gehalten werden. „Zusammen mit Planern, Projektsteuerung und den ausführenden Firmen werden wir weiterhin alles tun, um eine Aufnahme des Schulbetriebs noch im Jahr 2023 zu erreichen“, heißt es in der Pressemitteilung. Neuer Zielkorridor sei jetzt das Zeitfenster zwischen den Herbst- und Weihnachtsferien. Dann sollen die beiden Schulen ins neue Gebäude umziehen.



Markt Schwaben: Baufirma mit finanziellen Schwierigkeiten

Als Grund nennt das Rathaus Lieferschwierigkeiten bei bestimmten Baustoffen am Weltmarkt (was bereits im vergangenen Jahr zu Verzögerungen führte, weshalb die ursprünglich geplante Fertigstellung im April 2023 auf September verschoben werden musste) sowie „im Spätsommer 2022 erhebliche Komplikationen mit dem Gewerk Estricharbeiten“. Die beauftragte Firma habe nach kurzer Zeit „aufgrund erheblicher finanzieller Schwierigkeiten“, wie es in der Mitteilung heißt, die Arbeiten wieder einstellen müssen. Dies habe zur einer Auflösung des Vertrags geführt. Das Suchen und Finden einer neuen Firma habe zu einem weiteren Bauverzug von etwa zehn Wochen geführt.

Markt Schwaben: Seit Monaten Lieferprobleme

„Die geschilderten Verkettungen haben mittlerweile Auswirkungen auf sämtliche Restgewerke auf der Baustelle. Ein Aufholen der zeitlichen Rückstände wäre theoretisch nur noch möglich, indem deutlich mehr Personalkapazität auf der Baustelle aktiviert werden würde. Vor dem Hintergrund des akuten Personalmangels und der weiterhin guten Auftragslage ist dies praktisch leider nicht darstellbar“, informiert die Marktgemeinde.



Schulleitungen in Markt Schwaben verständigen sich

Zusammen mit den Schulleitungen habe sich die Verwaltung auf eine erneute Verschiebung des Einzugs und der Inbetriebnahme verständigt. „Eine Teilinbetriebnahme nur einer der beiden Schulen wurde zwar als Alternativszenario durchgespielt, aber nach reiflicher Überlegung und Gesprächen mit den beiden Schulen verworfen. Die Einschränkungen für die Schulen und den Baubetrieb wären im Endeffekt unverhältnismäßig groß.“



Schon zum Jahreswechsel 2021/22 in Verzug

Bedingt durch die Corona-Pandemie, Lieferschwierigkeiten und den Auswirkungen des Ukrainekrieges gab es in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder Probleme. Als Beispiel nennt die Gemeindeverwaltung die verspätete Lieferung und Montage der Fassade aus Holz, die bereits zum Jahreswechsel 2021/22 zu einer Bauzeitverzögerung geführt habe, „die bis dato nicht ausreichend kompensiert werden konnte“.

Der Verzug für die Lieferung der Fassade habe allerdings für die Integration der zusätzlichen Lüftungsanlage während der schon laufenden Baumaßnahme genutzt werden können. Diese Umsetzung aber habe laut Rathaus „zu einer zusätzlichen Verlängerung der Bauphase um circa zwölf Wochen“ geführt. Aufgrund dessen wurde damals der Start von April auf September 2023 verlegt. Jetzt wird daraus voraussichtlich November/Dezember.

