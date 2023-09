Schulzentrum Markt Schwaben wird erst im April 2024 eröffnet

Von: Armin Rösl

Unter anderem, weil die Arbeiten an den Außenanlagen noch nicht fertig sind, wurde die Eröffnung des Schulzentrums nun auf April 2024 verschoben. © Johannes Dziemballa

Der Bau des Kommunalen Schulzentrums in Markt Schwaben wird zur unendlichen Geschichte. Am Dienstag teilte das Rathaus mit, dass die Eröffnung erneut verschoben werden muss. Jetzt heißt es April 2024.

Markt Schwaben – Die Fertigstellung und Eröffnung des neuen Kommunalen Schulzentrums in Markt Schwaben ist erneut verschoben worden – auf nach den Osterferien 2024. Diesen Termin gab am Dienstag das Rathaus bekannt, nachdem es am Montag eine Besprechung mit allen am Bau und der Grund- und Mittelschule beteiligten Verantwortlichen gegeben hatte (wir berichteten). Im Vorfeld sagte Bürgermeister Michael Stolze bei einer Baubegehung: „Wir schauen in jedem Fall gemeinsam nach der für alle Beteiligten besten Lösung.“

Markt Schwaben: Treffen der Verantwortlichen mit eindeutigem Ergebnis

Die ist nun viel weiter in die Ferne gerückt, als ursprünglich geplant und erhofft. Bislang war davon ausgegangen worden, dass Fertigstellung und Umzug zwischen den Herbst- und Weihnachtsferien zustande kommt. Dann hieß es Anfang 2024 – jetzt wird es noch später. In der am Dienstag verschickten Pressemitteilung schreibt die Marktgemeindeverwaltung: „Mit Blick auf die gesamte Schulfamilie und die Mittags- und Hausaufgabenbetreuung, haben sich die Verantwortlichen nun dazu entschlossen, den Umzug in die Osterferien 2024 zu legen.“



Verwaltung nennt Ausfall von Estrichfirma als Ursache

Bereits im März hatte die Marktgemeinde mitgeteilt, dass die Eröffnung verschoben werden muss. Laut Verwaltung ist der „überraschende Ausfall der ausführenden Estrichfirma im Sommer 2022“ die Ursache. Bürgermeister Stolze in der aktuellen Mitteilung wird mit den Worten zitiert: „Kurz, nachdem diese Firma ihre Arbeit in Markt Schwaben aufgenommen hatte, war es auch schon wieder vorbei. Aufgrund finanzieller Engpässe dieses Unternehmens war die Fortsetzung der Zusammenarbeit leider nicht mehr möglich.“



Anfang April nächsten Jahres soll endgültig der Schulbetrieb in der neuen Grund- und Mittelschule aufgenommen werden.

Das Suchen und Finden nach einer neuen Firma habe gut vier Monate Zeitverlust bedeutet. „Durch die direkten Abhängigkeiten vieler Folgegewerke wurde eine Lawine an Terminkonflikten losgetreten, mit deren Folgen bis heute Projekt- und Bauleitung beschäftigt sind“, steht in der Pressemitteilung.

Darin heißt es weiter, dass „unter Berücksichtigung aller Einflussfaktoren und vorhandener Restrisiken“ eine Fertigstellung und Aufnahme des Schulbetriebs im Jahr 2023 nicht mehr möglich sei. Obwohl im Gebäude in immer mehr Bereichen ein „Fast-Fertig-Zustand“ erreicht sei. Allerdings müssten noch große Teile der Außenanlagen wie Schulhöfe und Rettungswege fertiggestellt und diverse Probeläufe für Lüftung und der weiteren Gebäudetechnik sowie diverse Abnahmen eingeplant werden. Weiteres Zitat aus der Pressemitteilung von Dienstag: „Anfang April nächsten Jahres soll endgültig der Schulbetrieb in der neuen Grund- und Mittelschule aufgenommen werden.“

