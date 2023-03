Aktivkreis Umwelt sagt: „Wir sterben nicht am Klimawandel...“

Von: Jörg Domke

Eine Wildbiene sucht nach Nektar auf einer Blüte einer Magerwiesen-Margerite. In Markt Schwaben will man künftig ein besonderes Augenmerk auf diese Insektenart werfen. © dpa

Auf die Wildbienen kommt es an: Sagt der Schwabener Aktivkreis Umwelt - und kündigt eine groß angelegte Kartierungsaktion an.

Markt Schwaben – „Bienenfreundliche Gemeinde“: Diesen Titel gab es 2021 unter anderem auch für die Marktgemeinde Markt Schwaben. „Es galt verschiedene Kriterien zu erfüllen, um in die Auswahl der Jury zu kommen – durch bienen- und insektenfreundlich bepflanzte Gemeindeflächen wie Verkehrsinseln, Straßenränder oder Streuobstwiesen. Darüber hinaus sollten alle Flächen, die der Kommune gehören, extensiv und bienenfreundlich bewirtschaftet sowie Bäume und Sträucher schonend beschnitten werden.

Der Einsatz von Pestiziden ist auf solchen Flächen verboten, auch wenn sie verpachtet werden“, heißt es dazu u.a. auf der Homepage der politischen Gemeinde.

Einerseits schön und gut und ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, aber nicht ausreichend, sagt dazu der Aktivkreis Umwelt, der sich jetzt auf den Weg gemacht hat, ein ganzheitliches Wildbienen-Management für die Marktgemeinde auf die Beine zu stellen. Diese Gruppe engagierter Bürger gibt es formell seit 2011. Wegen Corona konnte das Zehnjährige einst nicht gefeiert werden, soll aber, so Balduin Koczynski, bei Gelegenheit nachgeholt werden. Im Idealfall noch heuer.

Der fast 80-Jährige ist nur einer der Aktivkreis-Mitwirkenden, die seit einiger Zeit den Fokus besonders auf die Wildbiene gerichtet haben. Auslöser war ein 2008 in der Rheinebene zwischen Lörrach und Rastatt sich ausgebreitendes Bienensterben. 11 500 Völker waren damals betroffen. Als Ursache wurde ein Pflanzenschutzmittel identifiziert, hieß es damals in der Presse.

Es gab schon vielfach Aktionen, um über das Problem zu informieren

2008 war aber auch das Jahr, als Koczynski in Rente ging und ihm seine Frau nahelegte, sich doch noch etwas zu suchen. Ein Hobby war gemeint. Und Koczynski fand etwas: Er befasste sich intensiv mit dem Thema Bienen. Und fand am Ort sogleich Mitstreiter. Susanne May etwa, die jahrelang im Marktgemeinderat innerhalb der SPD-Fraktion mitmischte, Dr. Olivia Müller, Anton Richter und Natalie Cusimano. Letztere eine promovierte Biologin, die 2007 von München nach Markt Schwaben zog und sich dem Aktivkreis im Oktober 2021 anschloss.

Die 45-Jährige war zugleich so etwas wie eine Brückenbauerin zu Professor Dr. Hanno Schäfer, der an der TUM Freising Experte ist für Biodiversität der Pflanzen. Und jemand, der sich in einer Forschungsarbeit bereits intensiv mit den Wildbienen befasste. Er stellte fest: Eine für das Überleben der Tier- und Pflanzenwelt und damit der Menschen unverzichtbare Vielfalt ist bedroht.

Schäfer schreibt: „Von den 585 in Deutschland beheimateten Wildbienenarten ist laut Roter Liste mehr als die Hälfte gefährdet. Sie sind angewiesen auf das Vorhandensein von Nistplätzen, Nistmaterialien und Nahrungsquellen in Form von Pollen und Nektar innerhalb ihres Flugradius von nur wenigen 100 Metern. Dementsprechend wirken sich die Monotonie und zeitlich begrenzte Verfügbarkeit des Blütenangebots, der Mangel an Nistmöglichkeiten und der Einsatz von Pestiziden in vielen von großen Monokulturen geprägten Agrarlandschaften besonders negativ aus...“

Freisinger Wissenschaftler beim neuen Schwabener Projekt involviert

Laut einer britischen Studie befruchten Wildbienen immerhin zwei Drittel der Blütenpflanzen. Nur etwa ein Drittel wird von der Honigbiene befruchtet. So steht es in einem mehrseitigen Papier, das der Aktivkreis unlängst auflegte mit dem Hintergedanken, die Sensibilität für die Wildbiene zu erhöhen.

Begonnen hatte man damit schon im März 2019, als es auf Initiative des Aktivkreises in Markt Schwaben einen Wildbienenvortrag von Dr. Andreas Fleischmann gab, den immerhin rund 150 Interessierte besuchten. Als Hauptursachen für das Insektensterben nannte der Botaniker „die Flächenversiegelung in Bayern (mit 13 ha pro Tag) sowie die industrialisierte, intensivierte Landwirtschaft. Zitat von damals: „Beide verursachen hohe Lebensraumverluste. Problematisch für die Artenvielfalt sind auch die großen Stickstoffeinträge über die Luft (= Dünger). Das Verschwinden von ehemals vielfältigen Strukturen und die Verwendung von Insektengift zeigen ihre Folgen im massiven Insektensterben.“

„Seit den 80er-Jahren bewirkten Neonikotinoide“, so Fleischmann weiter, „eine enorme Zerstörung“. Das sind hochwirksame Insektizide. Nur zwei bis 20 Prozent der Insektengifte werden nach seinen Worten von Pflanzen aufgenommen und vernichten gezielt die Insekten, die an ihnen fressen oder ihren Nektar aufnehmen. Der gewaltige Rest vergifte das Ökosystem.

Hier will man nun also als Aktivkreis weiter ansetzen. Das, was Markt Schwaben gemacht habe, um den Titel bienenfreundlich zu bekommen, reiche angesichts der Faktenlage nicht aus, sagen Koczynski und Cusimano stellvertretend für den gesamten Kreis. Nach ihrer Ansicht habe die Honigbiene bislang zu sehr im Fokus gestanden, für die Wildbiene habe sich dagegen kaum jemand interessiert.

Der Aktivkreis – er geht letztlich zurück auf eine Initiative von Exbürgermeister Georg Hohmann – hat sich nun zum Ziel gesetzt, vernetzte Lebensräume für Wildbienen mit geringem materiellem Aufwand und unter Einbindung der Bürger zu schaffen, um, Zitat, „die bestehenden Wildbienen-Populationen zu vergrößern und neue Arten anzuziehen“. Den Wildbienen sollen so Bedingungen geboten werden, in denen sie ausreichend Nahrung, Unterschlupf, Brut- und Überwinterungsmöglichkeiten vorfinden.

Willkommener Nebeneffekt: Auch andere Insekten könnten diese Lebensräume für sich nutzen.

Im luftleeren Raum aber will und wird man dabei in Markt Schwaben nicht agieren, betont Natalie Cusimano. Die Biologin und dreifache Mutter verweist in einem Gespräch mit der EZ auf eine von Professor Hanno Schäfer geleitete Studie, die es für die Stadt Freising schon gibt, nun aber auch auf Markt Schwabener Flur durchgeführt werden soll. Dazu sei es nötig, so die ehemalige Berlinerin, zu ermitteln, wie viele unterschiedliche Wildbienenarten sich überhaupt auf Schwabner Flur aufhalten.

Die zentrale Frage lautet: Welche Wildbienenarten gibt es überhaupt in Markt Schwaben

Um das herauszufinden, sollen ab April Master-Studierende eingesetzt werden zu einer Wildbienen-Kartierung; also eine ortsscharfe Bestandsaufnahme. Mit ersten Ergebnissen sei im Herbst zu rechnen, so die Wissenschaftlerin.

Langfristig werde es nach ihren Worten hilfreich sein, Beobachtungen über mehrere Jahre anzustellen. Eine gute Gelegenheit allemal, ergänzt Balduin Koczynski, möglichst viele Bürger so früh wie möglich mit ins Boot zu holen.

Eine wesentliche Aufgabe sieht er deshalb darin, umgehend Aufklärungsarbeit zu leisten: durch Vorträge, intensivierte Pressearbeit, eine Flyer-Aktion, persönliche Ansprache, aber auch das Anlegen eines Mustergartens, der speziell auf die Bedürfnisse der Wildbienen abgestimmt ist. Die zu retten, so der Bald- 80er, sei existenziell. Koczynski, nie um die eine oder andere markige Bemerkung verlegen, sagt: „Stirbt die Wildbiene weg, haben wir keine Befruchtung bei Obst und Gemüse, dann bleiben uns nur noch Kartoffeln und Getreide“. Und zu guter Letzt fügt er, nicht weniger eindringlich, noch an: „Wir sterben nicht am Klimawandel, sondern am Artenschwund.“

