Lena-Christ-Realschule: Mehr als nur ein Lernort

Von: Friedbert Holz

Festakt am Vormittag in der Turnhalle der Lena-Christ-Realschule in Markt Schwaben © J.Dziemballa

Vor 50 Jahren wurde in Markt Schwaben die Lena-Christ-Realschule gegründet. Das Jubiläum wurde gebührend gefeiert mit Festakt und Schulfest.

Markt Schwaben – „Schule ist ein Lebens-, nicht nur ein Lernort“: So lautete die Deutung von Landrat Robert Niedergesäß für die Lena-Christ-Realschule, die gestern ihren 50. Geburtstag feierte. Diese Schule, die 1973 als vierte Schule unter der Regie des Landkreises Ebersberg gestartet war, ist in der Marktgemeinde und im weiteren Umkreis längst stark verwurzelt.

Immerhin habe sich, so der Landrat, die Einwohnerzahl des Kreises von damals zu heute fast verdoppelt, bald schon werde nach Worten Niedergesäß’ die zehnte Bildungsstätte im Landkreis eingeweiht.

In einem Festakt in der Schulturnhalle, zu dem rund 150 Gäste gekommen waren, rief zunächst die aktuelle Leiterin Anja Ruhmann die wechselhafte Geschichte dieser Realschule noch einmal in Erinnerung. „Hier begann eine erste Schülerstaffel mit 21 Jungs und 35 Mädchen vor 50 Jahren den Schulbetrieb. Schon damals hatten die politischen Verantwortlichen die Idee von einem innovativen Konzept der Pädagogik“. Dies beinhaltete nicht nur eine bereits von außen schon zu erkennende Farbgestaltung des Schulhauses. Schon früh wurde auch, so hieß es ferner, erkannt, dass Berufsvorbereitungskurse, IT-Schulungen und Sprachstudien-Fahrten den Horizont der Jugendlichen erweitern sollten. Im Jahr 1993 habe die Schule dann den Namen der bekannten bayerischen Autorin Lena Christ erhalten, „der immer noch eine hohe Verpflichtung für uns bedeutet“, so Schulleiterin Anja Ruhmann.

Innovatives Konzept schon von Anfang an

Diesem Urteil schloss sich auch Ministerialbeauftragter Markus Hösl-Liebig an. Entsprechend einem Buchtitel von Lena Christ, der Rumplhanni, müsse sich halt auch immer was rühren. Das Motto der Schule - kompetent, vielfältig, mit Herz - eigne sich laut Hösl-Liebig hervorragend für eine weitere positive Perspektive: „Ihr seid wirklich gut vernetzt“.

Buchstäblich aus dem Nähkästchen konnte Bürgermeister Michael Stolze berichten, war er doch von 1982 bis 1986 selbst Schüler der Einrichtung. „Diese Schule ist ein Highlight für unseren Ort, ich blicke durchaus wertschätzend zurück“. Schließlich, so der Rathauschef, könne es nicht nur darum gehen, junge Menschen in einem 0-auf-100-Weg zu Akademikern zu beschleunigen. Gerade unsere Zeit zeige deutlich, wie dringend Ausbildungsberufe in vielerlei Branchen junge Leute suchen, „zudem ist ein stabiler Mittelbau in unserem Bildungssystem dringend erforderlich“.

Dr. Dagmar Kitzing-Kleber vom Förderverein der Schule zeigte auf, wie Spender und Mitglieder über viele Jahre die Schule unterstützt hätten - vom Computer-Führerschein über Fair-Trade-Kiosk bis hin zu Streitschlichter-Seminaren.

Arite Buchner vom Elternbeirat vertrat die Meinung, „dass gerade auch in einer digitalen Welt ein Wertegerüst für Kinder wichtig ist, hier sollte es keinen Unterschied zur analogen Welt geben“.

Fester Bestandteil im Ortsgefüge

Schließlich konnte der katholische Ortsgeistliche Herbert Walter zusammen mit dem evangelischen Amtsbruder Karl-Heinz Fuchs die Schule und alle, die darin arbeiten, segnen. Danach konnte der Festakt mit Liedern des Lehrerinnen-Chors und einer spannenden Drohnen-Show von Anja Sundhaus ausklingen und in den gemütlichen Teil bei Speis´ und Trank übergehen.

Auch schon während der Veranstaltung hatten Kinder aus verschiedenen Klassen getanzt, gesungen und gerappt, oft unterlegt mit selbst gedrehten, originellen Videos.

Am Nachmittag wartete auf dem Gelände der Schule noch das Schulfest, mit verschiedenen Speise-Angeboten, Spielen sowie einer Tombola.

