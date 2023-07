Weißes Rössl: Unterhaltung mit ganz viel Herzblut

Von: Peter Kees

Teilen

Die aktuelle Kulisse bei der Premiere am Schwabener Kirchweiher © PETER KEES

Wetterbedingt ist die Premiere der Weihersaison 2023 am Freitag ausgefallen. Dafür gab es am Samstag einen gelungenen Auftakt.

Markt Schwaben – Neun Monate haben sie sich vorbereitet, geprobt, gebaut, organisiert und jede Menge Herzblut hineingesteckt. Und dann kommt der große Tag, an dem sie das Ergebnis ihre Mühe erstmals öffentlich präsentieren wollen. Vergangenen Freitag - pardon Samstag - hat der Theaterverein Markt Schwaben Premiere mit seiner diesjährigen Freiluftproduktion am Weiher.

Tatsächlich sollte Freitag Premiere sein, doch das Wetter bzw. eine Unwetterwarnung macht einen Strich durch die Rechnung. Und so verschiebt man kurzerhand auf Samstag.

Das diesjährige Stück: „Im Weißen Rössl.“ Ein Schlager, den man spätestens seit der Verfilmung von 1960 mit Peter Alexander kennt. Bemerkenswert: Der See heißt eigentlich Abersee und wird erst durch den stark zunehmenden Tourismus nach dem Zweiten Weltkrieg - wenn auch als Name schon vorhanden - endgültig in Wolfgangsee umgetauft.

Ob da die populäre Revueoperette eine Rolle spielte? Die war übrigens bei ihrer Berliner Uraufführung in den 30ern reich an musikalischen Stilen. Neben dem großen Orchester waren eine Jazzband, ein Zithertrio, Dampfer- und Feuerwehrkapellen und sogar Kuh- und Kirchglocken eingebunden. In letzter Minute wurden damals zudem verschiedene Schlagerkomponisten beauftragt, einzelne Titel zu ergänzten. So stammen etwa ein Foxtrott oder ein Walzer sogar von Robert Stolz.

Enormer Aufwand beim Bühnenbild

Das Weiße Rössl war wesentlich greller, jazziger und satirischer als das 1950er-Jahre-Arrangement, auf das man in Markt Schwaben - wie in der Verfilmung - zurückgreift. Am Kirchweiher fühlt man sich also an Peter Alexander erinnert. Natürlich muss man Komplimente machen, für den enormen Aufwand des Bühnenbildes (Michael Siegert), für das Engagement aller Darsteller und eben allen, die dafür beitragen, dass das alles überhaupt stattfinden kann.

Selbstredend reichen die Laiendarsteller und Laiendarstellerinnen ihren Vorbildern, den Filmstars, nicht das Wasser. Das ist aber auch nicht der Anspruch. Wobei: Franz Hermannsgabner als österreichischer Kaiser beeindruckt durchaus. Ihm gelingt etwas, das nicht den ganzen Abend über der Fall ist: Er zaubert Atmosphäre und zieht die Zuschauer in seinen Bann. Auch Ferdinand Maurer (der zugleich Regie führt) als Zahlkellner Leopold ist hervorzuheben: ein überzeugender Alexander-Verschnitt.

Der Kaiser imponiert mit seiner Spielweise

Wenn man die Geschichte der Urfassung kennt, so wird deutlich, welches Unterhaltungspulver man damals auf der Bühne entfachen wollte, am Ende der legendären 20er Jahre. Dass man 1960 im Fernsehen gänzlich anders - viel harmloser - unterhalten wollte, hat wohl mit den Ereignissen des Weltkriegs zu tun. Unterhaltung war heimelig geworden.

Heute ein solches Stück aufzugreifen bedeutet eine Entscheidung zu treffen: Wie will man unterhalten? Der Schwabener Theaterverein hat sich - wie viele andere auch - für die arglosere Variante entschieden. Und die hat man brav und redlich inszeniert samt elf zum Mitsingen einladenden Liedern. Manchmal kommt vielleicht etwas Langatmigkeit auf, das Tempo könnte gerne packender sein. Dennoch, was die Truppe (zwischen 14 und 70 Jahre alt) hier auf die Bühne bringt, kann sich sehen lassen. Es ist kein Abend, der sich dem zeitgemäßen Theaterdiskurs verschreibt, nein, sie spielen Volkstheater im besten Sinn. Alle - Wirtin Josepha (Sabine Bogenrieder), Franz Stetter als Fabrikant Giesecke, Sabrina McAboy als seine Tochter Ottilie, Michael Siegert als Rechtsanwalt Dr. Siedler, Christian Jäger als Sigismund, Christa Hermannsgabner als Privatgelehrte Dr. Hinzelmann, Julia Geitner als Tochter Klärchen, Dominik Wegler als Kellner-Lehrling Piccolo, Christian Beslmüller als Loisl und eben Kaiser und Kellner - mit großer Spielfreude.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter