„Schwarz vor Augen“: Drei Pkw erheblich beschädigt

Von: Jörg Domke

Teilen

Mitten im Schwabener Ortskern kam es am Mittwoch zu einem folgenschweren Unfall. © MM-Archiv

Einer 78-jährigen Fahrerin wurde schwarz vor Augen. Das hatte, mitten im innerörtlichen Markt Schwabener Verkehr, erhebliche Folgen.

Markt Schwaben - Vier beteiligte Pkw, drei davon stark beschädigt, rund 40000 Euro Schaden: Das ist nach Polizeiangaben aus Poing die Bilanz nach einem Unfall am vergangenen Mittwoch, gegen 12.50 Uhr, mitten in Markt Schwaben. Demnach fuhr eine 78-jährige Volvo-Fahrerin aus dem Landkreis Erding von der Herzog-Ludwig-Straße auf die Erdinger Straße ein, als mitten in der Marktgemeinde und direkt vor der katholischen Pfarrkirche St. Margaret. Währenddessen warteten laut Polizeipressebericht auf der Erdinger Straße, vor der dortigen Ampelanlage, drei weitere Fahrzeuge hintereinander auf grünes Lichtzeichen.

Der Volvo-Fahrerin, die von der Herzog-Ludwig-Straße kam, wurde laut Polizei schwarz vor Augen. Sie fuhr zuerst mit ihrem Pkw gegen den ersten der drei wartenden Unfallbeteiligten. Anschließend stieß sie seitlich gegen die anderen beiden Fahrzeuge. Ein 19-Jähriger erlitt dabei eine leichte Verletzung im Gesicht.

Erdinger Straße für gute drei Stunden vollständig gesperrt

Die Erdinger Straße musste für gute drei Stunden vollständig gesperrt werden. Drei der unfallbeteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Aus dem Pkw, mit dem die Volvo-Fahrerin zuerst zusammenstieß, stieg laut Polizei nach dem Vorfall die weibliche Fahrerin aus, begutachtete den Schaden und verließ kurz danach die Unfallstelle in unbekannte Richtung, ohne vorher ihre Personalien zu hinterlassen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können bzw. die unfallbeteiligte, unbekannte Fahrzeugführerin selbst werden gebeten, sich bei der PI Poing unter der Telefonnummer (08121) 99170 zu melden.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter