Beim Markt Schwabener Schweiger Bräu: Aus Abwasser wird Wärme und Strom

Von: Jörg Domke

Bräu Erich Schweiger vor den neu installierten Modulen. Hier wird künftig Abwasser nicht nur geklärt, sondern zugleich Biogas erzeugt und in Strom und Wärme umgewandelt. In diesen Tagen geht die Anlage auf dem Gelände der Markt Schwabener Brauerei in Betrieb. Ein Schritt zu mehr Klimaneutralität Es folgen weitere Veränderungen © dziemballa

Einen Schritt in Richtung Klimaneutralität macht die Privatbrauerei Schweiger in Markt Schwaben. In diesen Tagen geht eine Kläranlage in Betrieb, die im Brauereibetrieb entstehende Abwasser in Biogas umwandelt.

Markt Schwaben – Es riecht nach Methangas auf dem Gelände der Brauerei Schweiger in der Ebersberger Straße. Etwas, was kein Dauerzustand sein wird, wie Bräu Erich Schweiger versichert. Noch drehen hinter ihm Techniker an den letzten Stellschrauben. Die Inbetriebnahme einer betriebseigenen, neuartigen Abwasserkläranlage durch das Markt Schwabener Traditionsunternehmen steht jedenfalls unmittelbar bevor.

Das Ziel: Das im täglichen Brauereibetrieb anfallende Schmutzwasser aufzufangen. Zu sammeln zunächst in einem 300 Kubikmeter großen Behälter, der im hinteren Teil des Firmengeländes steht. Das verschmutzte Wasser wird danach einer groben Vorreinigung (Etiketten etwa, Glasscherben etc.) unterzogen. Und danach mit speziellen Bakterien in Verbindung gebracht, die wiederum die ihnen zur Verfügung gestellte Fracht zu Methan umwandeln. Es entsteht so ein Biogas, das im weiteren Verlauf zunächst einmal gespeichert wird in einem Modul ebenfalls auf dem Betriebsareal. Und einem Blockheizkraftwerk zugeführt wird. Dort können die Schweigers dann demnächst ihren eigenen Strom produzieren. Strom, der sozusagen im Betrieb bleibt, aber nur einen Teil des tatsächlich anfallenden Bedarfs decken kann. Und eben Wärme, die ebenfalls zur Eigennutzung herangezogen wird; als Basis für Raumheizungen und für die betriebseigene Warmwasserversorgung.

CO2-Bilanz wird verbessert

Mit welcher technischen Effizienz das Ganze einmal ablaufen wird, dazu gibt es bislang nur theoretische Daten. Man müsse, um Genaueres sagen zu könne, erst einmal in Betrieb gehen, so Schweiger gegenüber der Ebersberger Zeitung. In jedem Fall aber werde es mit der Inbetriebnahme der neuen Vorklärung eine Verbesserung des CO2-Fußabdrucks der Brauerei geben. Verbunden mit einem weiteren Schritt zur allseits angestrebten Klimaneutralität, wie das Familienunternehmen bereits auf sozialen Medien mitteilte.

Wie war es bislang? Insbesondere bei den diversen täglichen Reinigungsprozessen innerhalb der Brauerei fielen (und fallen) im Jahr zwischen 30 000 und 35 000 Kubik Abwasser an. Das Ganze wurde bis dato ungeklärt in die Gemeindliche Kanalisation abgeführt.

Das Abwasser gelangte schließlich, mit anderen Abwässern aus der Marktgemeinde, in die Kläranlage bei Eitting im Landkreis Erding. Dort ist die Marktgemeinde zwar kein Vollmitglied im Verband, sondern angeschlossener Partner, der gegen entsprechende Entgelte seine Schmutzfracht fachgerecht loswerden kann.

Brauerei gilt als Starkverschmnutzer

Schweigers selber sind, aufgrund der anfallenden Mengen, schon immer sogenannte Starkverschmutzer. Entsprechend der Satzungsbestimmungen des Marktes zahlen sie dafür etwa das Dreifache der üblichen Abwassergebühren. Mit Inbetriebnahme der neuen Anlage rechnet man bei Schweigers damit, diese Zusatzzahlungen nicht mehr leisten zu müssen.

Das, was künftig übrig bleiben werde an Schmutzwasser, werde chemisch/physikalisch dem entsprechen, was in gewöhnlichen Haushalten anfalle, erklärt Erich Schweiger.

Dafür gibt es einen Fachbegriff, den sogenannten CSB-Wert. Dieser gibt im Wesentlichen an, wie viel Sauerstoff benötigt wird, um nahezu alle organischen Verbindungen zu oxidieren.

Zugleich hatten die Markt Schwabener Bierbrauer in den letzten Wochen und Monaten auch die Kanalisation rund ums Betriebsgelände an der Ebersberger Straße erneuert und sie sozusagen auf ein Drei-Wege-System umgestellt: Abwasser aus der Produktion, Regenwasser für eine künftige, aber noch nicht bestehende Regenwasserkanalisation der Marktgemeinde. Und, drittens, für Fäkalien.

Investitionen amortisieren sich erst in zehn Jahren

Erich Schweiger spricht von Gesamtinvestitionen in Größenordnungen, die eine Amortisation nicht unter zehn Jahre mit sich bringen werden. „Das ist eigentlich etwa, was aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht unbedingt üblich ist“, sagt er. Die hier getätigten Ausgaben sollte man daher eher verstehen als Investitionen für die Umwelt – und für die Marktgemeinde.

Derweil geht es in der Ebersberger Straße schon um weitere Neuanschaffungen. Zwei neue Gär- und Lagertanks werden am 20. September spektakulär mithilfe starker Krantechnik installiert werden. Es geht um zweimal 1000 Hektoliter-Behälter.

Und im kommenden Frühjahr sollen große Teile der in die Jahre gekommenen Abfüllanlage ersetzt werden.

