Schwelbrand an Lok: Großeinsatz am S-Bahnhof Markt Schwaben

Der Schwelbrand in der Lok war schnell unter Kontrolle.

Technischer Defekt

Großeinsatz von Feuerwehren, Rettungskräften und Polizei am S-Bahnhof Markt Schwaben: Am Donnerstagvormittag brannte es in einer Lok. Verletzt wurde niemand.

Markt Schwaben - Gegen 8.45 Uhr ging am S-Bahnhof Markt Schwaben nichts mehr: Zahlreiche Freiwillige Feuerwehren und andere Einsatzkräfte (Rettungsdienst und Polizei) wurden zu einem Schwelbrand alarmiert, der in der Lok eines Regionalzuges ausgebrochen war. Dieser stand am S-Bahnhof Markt Schwaben. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich um einen technischen Defekt gehandelt haben. Laut Polizei wurde niemand verletzt.

+ Zahlreiche Einsatzkräfte am Bahnhof Markt Schwaben. © Armin Rösl

Der Brand im Motorraum der Lok konnte schnell gelöscht werden, für etwa eine Stunde war die S-Bahnstrecke zwischen Markt Schwaben und Feldkirchen gesperrt.

