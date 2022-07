Seit fast 40 Jahren auf der Bühne: Anna Seiler (84) ist älteste Schauspielerin der Weiherspiele Markt Schwaben

Von: Friedbert Holz

Noch bis 31. Juli: „Das Wirtshaus im Eberwald“. © Dziemballa

Anna Seiler ist eine Institution der Markt Schwabener Weiherspiele: Seit knapp 40 Jahren ist sie als Schauspielerin dabei. Auch heuer. Topfit mit 84 Jahren.

Markt Schwaben – Auf der Bühne zu stehen und eine Rolle zu spielen, ist ihre Leidenschaft. Schon als Kind liebte sie es, kurzfristig das Leben eines anderen Menschen zu mimen. Derzeit stellt sie die Köchin der Räuberbande beim „Wirtshaus im Eberwald“ bei den Weiherspielen dar: Anna Seiler aus Markt Schwaben, erst 84 geworden, ist nicht nur die älteste Schauspielerin auf der Weiherbühne – seit 1985 ist auch keine einzige Aufführung ohne sie erfolgt.



Markt Schwaben: Seit 1985 keine einzige Aufführung ohne Anna Seiler

Wer sie zuhause besucht und sieht, wie sie trotz ihres Alters noch leichtfüßig die Treppe hoch federt und gut gelaunt über unzählige Bühnen-Erlebnisse berichtet, verspürt sofort, dass sie Theater nicht nur spielt – sie lebt es. Dabei hatte sie ursprünglich einen ganz anderen Weg eingeschlagen, sollte als Tochter eines Beamten und einer Schneiderin, aufgewachsen mit Bruder und Schwester, eine Kauffrau werden. Doch schon damals waren ihr Zahlen und Bilanzen zu trocken, sie wollte „etwas Kreativeres“ machen. Also erlernte sie den Beruf einer Grafikerin und Schriften-Malerin, gab darin auch Unterricht für Interessierte.



In diesem Jahr spielt Anna Seiler die Räuberköchin. © Privat

Bereits im Alter von 24 hatte sie den Posten der Chefgrafikerin bei einer großen Lebensmittelkette inne, gestaltete verantwortlich deren Werbeauftritte. „Ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn ich an einer Litfaßsäule eines unserer Plakate entdeckt habe“, erinnert sich Anna Seiler heute noch gerne an diese Zeit. Da sie zudem im örtlichen Pfarrgemeinderat tätig war, übernahm sie auch die grafische Gestaltung der Schaukästen, und sie kümmerte sich hingebungsvoll um ältere Menschen. „Wir haben damals alle drei Wochen Veranstaltungen für Senioren gemacht, waren sogar zwei Mal mit Bussen auf Touren in Italien, organisierten Faschingsfeiern. Somit kannte ich schnell viele Leute im Ort, hatte bald ein großes Netzwerk, das mich letztlich auch zum Theaterspiel gebracht hat.“



Lieber was Kreatives als Beamtin

Doch erst einmal heiratete sie 1963 ihren Mann Franz, einen Diplom- und Kirchenmaler mit eigener Firma, fünf Jahre später wurde Sohn Stefan geboren, der heute das Familienunternehmen leitet.



Im Eberwald: Anna Seiler als Räuberköchin (re.). © J.Dziemballa

Eines Tages wurde Anna Seiler von Elke Deuringer angesprochen, ob sie denn Lust habe, mal eine Rolle im Theaterverein zu spielen. Und so durfte sie beim damaligen Regisseur Josef Schmid vorsprechen, „bei einem sehr großen Vorbild für mich, den ich immer noch bewundere. Er hat nicht nur Theaterstücke selbst geschrieben und die Stücke geleitet, er hatte auch unglaubliche Ideen für Szenen und Bühnenbilder, immerhin kam jedes Jahr eine neue Story von ihm auf die Bühne.“

Auf diesen Brettern, jedes Mal anders und doch immer wieder faszinierend, steht Anna Seiler nun seit 37 Jahren. Kein Wunder, dass sie aus dieser langen Zeit unglaublich viele Geschichten erzählen kann, sie würden leicht ein Buch füllen. So denkt sie etwa an eine Rolle als Magd zurück, die sich in einem Stück auch um Enten kümmern sollte. „Also besorgte ich fünf Winzlinge auf einem Hof in der Nähe und zog sie auf. Sie folgten mir buchstäblich auf Schritt und Tritt, und im Publikum gab’s in jeder Vorstellung Begeisterungsstürme, wenn die kleinen Schwimmer auf die Plattform hüpften und mir Salatblätter aus der Hand fraßen.“



Markt Schwaben: Als der Kopf einmal zu früh rollte

Dass sie auch in schwierigen Situationen schnell und schlagfertig sein kann, zeigt eine ganz andere Szene: Maurizio Cecchin, in Markt Schwaben sehr bekannter Sänger und Schauspieler aus Italien, sollte in einer Rolle geköpft werden. Dazu hatten die Theaterleute eine tatsächlich funktionierende Guillotine gebaut, mit scharfem Messer. Dort sollte – stellvertretend für den echten Akteur – eine detailgetreu nachgebaute Puppe geköpft werden. Ihr Kopf war nur leicht angeklebt und fiel ab, sobald das gefürchtete Fallbeil nach unten gesaust war. Anna Seiler schleppte an einem heißen Tag die Puppe zum Schafott. Durch die Hitze war aber der Klebstoff, der den Kopf halten sollte, weich geworden. Und so passierte, was nicht passieren sollte: Der Kunstkopf fiel noch vor der Guillotine. Die Schauspielerin reagierte prompt richtig und meinte mit einem Schmunzeln zum Publikum gewandt: „Da ist mir wohl einer zuvor gekommen.“ Damit war die Situation gerettet, die Zuschauer honorierten diese Improvisation mit viel Beifall.



Im Eberwald: Anna Seiler als Räuberköchin (re.). © J.Dziemballa

Schnell zu agieren und vorbehaltlos Dinge zu ändern, wenn es denn sein muss, das ist Anna Seiler gewohnt. So musste etwa das Tongefäß, ein zerbrochener Krug im gleichnamigen Stück von Heinrich von Kleist, drei Mal geändert werden, bis jenes verräterische Loch an seinem Corpus richtig „passte“. Daran hatten Anna Seiler und ihr Mann tatkräftig mitgewirkt, heute steht der Krug auf einer Fensterbank im Hausflur, als Erinnerung an eine ganz besondere Theater-Story.



Wer Anna Seiler in ihrer Vitalität erlebt, kann vermuten, dass wohl noch einige weitere Geschichten in ihrem reichen Bühnen-Leben folgen werden. Zu sehen ist sie im aktuellen Weiherspiel-Stück „Wirtshaus im Eberwald“ noch bis zum 31. Juli.

