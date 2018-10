Mitbewohner gesucht

Barbara Seidel und Uschi Gebhart haben sich ein Mammutprojekt vorgenommen. Sie wollen in Markt Schwaben oder Umgebung eine Senioren-WG auf die Beine stellen.

Markt Schwaben/Anzing– Der gemeinsame Wunsch ist leicht nachvollziehbar – und daher auch schnell formuliert: Wie viele träumen nicht von einem lebenslangen, auch im Alter selbstbestimmten und eigenverantwortlichem Leben? Am liebsten in der Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. In einer „Senioren-WG“, wie es neudeutsch heute oft heißt.

Barbara Seidel aus Markt Schwaben und Uschi Gebhart aus Wasserburg, die aber über 30 Jahre in Anzing verbrachte und gerne wieder zurückkehren würde in die alte Heimat, sind zwei solcher Seniorinnen mit diesem besonderen Traum. Frauen Mitte 60, die seit über einem Jahr schon vieles versucht haben, dass er, der Traum, einmal Wirklichkeit werden wird.

„Initiative 60 plus – Neue Lebensform im Alter“: So nennen die Rentnerinnen das, woran sie und andere arbeiten. Und sie berichten von einem mühsamen Weg. Es geht ihnen, so die beiden Damen bei einem Besuch in der Redaktion der Heimatzeitung, um nicht mehr und nicht weniger als eine Hausgemeinschaft mit abgeschlossenen, barrierefreien Wohnungen. Verbunden mit einer Gemeinschaftswohnung für Gruppenaktivitäten oder Besucher. Eine Immobilie mit Aufzug, Balkon oder gar Garten. Etwas also, was es durchaus schon gibt. Auch in Markt Schwaben. Und was ihnen so gut zu gefallen scheint, dass ihnen eine zweite Seniorenwohngemeinschaft längst nötig erscheint. Am besten irgendwo im Landkreis.

Die Größe? Noch offen. Das Grundstück? Noch nicht in Sicht. Die Finanzierungsfrage? Bis jetzt ungeklärt. Ob die geplante Senioren-WG mal in Markt Schwaben oder in einer Nachbargemeinde entstehen wird? Auch das noch unklar. Auch wie viele letztlich mitmachen und die Hausgemeinschaft der Zukunft bilden werden, ist noch lange nicht fix. Ob man von einem Neubau spricht oder einer bestehenden Immobilie, die man umbauen müsste – auch da sind die Würfel noch lange nicht gefallen.

Ja, sagt Barbara Seidel. Man sei wohl ein schwieriger Fall. Weil bislang noch nicht viel konkret ist. Und genau deshalb geht es ihr und Uschi Gebhart nun zuallererst darum, den Weg an die Öffentlichkeit zu wagen in der Hoffnung, so auf andere Leute zu stoßen, die mit ihnen diesen steinigen Weg gemeinsam weitergehen wollen. Und die vielleicht neue Ideen haben, wie sich im Idealfall weitere Türen öffnen könnten zum großen Ziel.

Man sei, sagen die Damen, mit dem Ziel, im Alltag füreinander da zu sein, sich zu unterstützen und zu helfen, gemeinsam aktiv zu sein gewiss nicht allein, doch schließlich in der heutigen Gesellschaft nicht alleine. Aber gibt es, das fragen sie sich, eine solche Gemeinschaftseinrichtung auch für eine in gewisser Weise recht inhomogene Interessengemeinschaft?

Der harte Kern der Initiative hat derzeit gut neun Mitstreiter. Es waren schon mal 17. Sozialberechtigte ebenso wie Eigenheimer. Das macht gewisse soziale Förderwege, so Stand heute, schwer begehbar.

Ein weiteres Manko: Nicht alle innerhalb der Initiative stammen aus Markt Schwaben. Was bei kommunalen Förderungen ebenfalls eine hohe, vielleicht zu hohe Hürde werden könnte. Gemeinden können nur fördern, wenn die Profiteure Gemeindebürger sind, sonst wird’s unmöglich.

Barbara Seidel und Uschi Gebhart und all die anderen Mitstreiter wissen das. Und trotzdem lebt in ihnen noch immer die Vision, das Projekt Senioren-WG zu realisieren.

Gesucht sind daher zurzeit zuerst einmal weitere Altersgenossen, die ebenfalls mitmachen wollen an dem beschriebenen Projekt. Die ebenso einer drohenden Isolation und Vereinsamung im Alter aktiv vorbeugen wollen. Die sich durch gegenseitige Anregungen lebendig und aktiv halten wollen, die ihre eigenen Familien(angehörigen) entlasten wollen und die sich einen Altenheimaufenthalt nach Möglichkeit so lange wie möglich vermeiden wollen. Gesucht sind aber ebenso Stellen, vielleicht auch der eine oder andere Sozialpolitiker, der den Weg bahnen will und kann zu weiteren Lebensformen im Alter.