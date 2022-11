Trauer in Markt Schwaben: Er prägte die Feuerwehr wie kaum ein anderer

Von: Jörg Domke

Sepp Bacher (1946 - 2022). © privat

Wie kaum ein anderer Aktiver prägte Sepp Bacher den Wandel der Feuerwehr Markt Schwaben von einem dörflichen in einen eher städtischen Verband. Jetzt ist der ehemalige Kommandant gestorben. Ein Nachruf.

Markt Schwaben – Als die Feuerwehr Markt Schwaben im Sommer ihr 150-jähriges Bestehen feierte, gab es im Vorfeld in der Heimatzeitung einen ausführlichen Vorbericht mit viel Historischem. Die Vorstandschaft hatte sogar zu einem Pressegespräch mit der EZ gleich eine stattliche Mannschaft älterer, gestandener Feuerwehrler zusammengetrommelt. Und jeder erzählte in lockerer Runde von früher.

So manche Anekdote kam dabei neu zum Vorschein. Die Sonderseite erschien am 6. Juli.

Auch Sepp Bacher hatte die Mühe auf sich genommen und gar persönliche Unterlagen mitgebracht. Schließlich trat er bereits am 9. April 1962 der Feuerwehr bei, war von September 1974 bis Juni 1982 stellvertretender Kommandant und von Juni 1982 bis Juli 1990 Kommandant.

Ein anerkannter Fachmann auch am Stammtisch der älteren Feuerwehrler

Beim Stammtisch im Sommer waren sich die altgedienten Kameraden einig, dass es der Bacher Sepp war, unter dessen Regie sich die Schwabener Wehr von einer eher dörflich geprägten Einheit zu einer Stadtfeuerwehr entwickelte. Zum Ausdruck kam das u.a. durch die Idee Bachers, ein gebrauchtes Fahrzeug des Bayerischen Rundfunks, für den er arbeitete, in Eigenregie umzurüsten zu einem halbwegs brauchbaren Feuerwehrfahrzeug.

Bachers Verdienste wurden auch überörtlich anerkannt. Seit Mai 1997 ist er Träger der silbernen Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbands. Er war Initiator zahlloser Feste, zum Beispiel auch beim ersten Maibaum 1978 dabei.

Am 14. Oktober starb Bacher nach langer Krankheit. Eine Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Samstag, 5. November, ab 9 Uhr, in der katholischen Pfarrkirche St. Margaret statt.

