Viel zu tun: So viele Opferfälle wie noch nie

Von: Jörg Domke

Außenstellenleiter Martin Ache vom Weißen Ring im Landkreis Ebersberg © jödo

Gerade was häusliche Gewalt angeht, sieht der Weiße Ring dringenden Handlungsbedarf. Ein Gespräch mit dem „Kreischef“ Martin Ache aus Markt Schwaben.

Markt Schwaben/Landkreis – Auch wenn Martin Ache schon seit ein paar Jahren offiziell Ruheständler ist – über Langeweile kann sich der 73-Jährige derzeit nicht beschweren. Im Gegenteil: Der Terminkalender des ehemaligen leitenden Bänkers ist prall gefüllt. Erst in diesen Tagen begleitete der Markt Schwabener einen 15-Jährigen bei Gericht. Geladen als Zeuge in einem Prozess zu häuslicher Gewalt.

Vater contra Mutter sozusagen. Ache ist seit vielen Jahren Ebersberger Außenstellenleiter der Opferorganisation Weißer Ring.

Erst unlängst hatte er sich in dieser Funktion besonders eingebracht und öffentlich das Einlösen eines politischen Versprechens eingefordert. Es ging darum, endlich den Bau eines Frauenhauses innerhalb des Landkreises Ebersberg zu forcieren. Dem Vernehmen nach soll es nun, wie die EZ exklusiv berichtete, ab 2024 in Angriff genommen werden.

Fallzahlen steigen deutlich

Der Bedarf scheint längst unbestritten. Leider. Immerhin sind es derzeit insbesondere Delikte von Gewaltanwendung im besagten häuslichen Bereich, die die Mitarbeiter der Außenstelle so intensiv beschäftigen wie noch nie. Bis heute, sagt Ache, sei der Weiße Ring auf Kreisebene in diesem Jahr mit 38 Opferfällen befasst worden, davon alleine zwölf, bei denen es um besagte häusliche Gewalt geht bzw. ging. Danach folgen andere Delikte wie Schockanrufe/Enkeltricks, Stalking, Nachbarschaftsstreitereien (für Ache etwas Besonderes, weil sich hier sehr oft alle Beteiligten als Opfer fühlen, zugleich aber im Prinzip auch Täter sein können). Die Zahl 38 zu Mitte August markiert für Ache in jedem Fall einen Wert, der befürchten lässt, dass das Jahr 2023 eine Art Rekordjahr werden kann. Zum Vergleich: In 2022 hatte es die Außenstelle Ebersberg mit insgesamt 41 Fällen zu tun.

Gerade aber da, wo innerhalb von Familien – und vom direkten Umfeld längst nicht immer gleich so erkannt – Gewalt ins Spiel kommt, ist eine besondere Empathie der Opferhelfer verlangt. Ache berichtet etwa auch von Fällen, bei denen sich familieninterne Gewalt gar nicht mal körperlich ausdrückt, sondern psychologisch. „Auch das kann eine Straftat sein“, so der Schwabener, der bis vor Kurzem noch einer der Landesvorsitzenden des Weißen Rings in Bayern war.

Die aktuell vorliegenden Trends rechtfertigten aus seiner Sicht längst den Bau einer Schutzunterkunft für Frauen und Kinder. Man habe mangels Unterbringungsmöglichkeiten in der Umgebung einschließlich Rosenheim und München sogar schon Schutzbedürftige aus dem Landkreis in NRW unterbringen können bzw. müssen, erzählt er.

Weißer Ring kann weitere Betreuer gut gebrauchen

Besonders nahe geht ihm zurzeit ein Fall von Vergewaltigung eines vierjährigen Buben. Aktuell kümmert sich die Außenstelle auch um einen inzwischen älteren Herrn aus dem Landkreis, der als Kind in den 60er Jahren in einem Heim missbraucht worden sei.

Abgenommen habe dagegen seit dem Ende der Corona-Krise all das, was sich unter Cyber-Kriminalität subsumieren ließe. Auch in Sachen Mobbing und Stalking sei die Tendenz zuletzt rückläufig gewesen.

Die Außenstelle Ebersberg hat derzeit vier aktive Mitarbeiter. Dazu kommen zwei, die gerade eine intensive Ausbildung durchlaufen. Am Anfang steht da immer ein erstes Bewerbungsgespräch zum Kennenlernen, beschreibt Ache den deutschlandweit einheitlichen Weg innerhalb des Weißen Rings. Dem folgt nach gut zwei Wochen eine zweite Unterredung. Die Anwärter begleiten schließlich ausgebildete Mitarbeiter in mindestens drei Fällen. Vor allem, so Ache, um dabei festzustellen, ob man das alles verkraftet, womit man da plötzlich konfrontiert wird. Ache: „Es gibt auch eine psychische Belastung der Helferinnen und Helfer, die nicht unterschätzt werden sollte.“

Was danach folgt, sind in der Regel fünf Mitarbeitertreffen, bei denen akute Fälle gemeinsam besprochen werden. Verbindlich ist auch ein dreitägiges Grundseminar. Erst nach einer entsprechenden Empfehlung aus der Außenstelle heraus ist es dann Sache des Landesvorsitzenden, neue Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter förmlich zu benennen. Mit einem wieder dreitägigen Aufbauseminar ist die Ausbildung dann sozusagen abgeschlossen, wobei es optional weitere Spezialseminare gibt.

Umfangreiche Ausbildung ist nötig

Was motiviert Leute, sich auch neben dem eigenen Beruf einer solchen Prozedur zu unterziehen? Aches Antwort lautet: Weil den Opfern oftmals nicht der Respekt und die Hilfe entgegengebracht wird, der bzw. die angemessen wäre. „Genau das waren einst auch meine Beweggründe“, fügt der Pensionär an.

Die zuletzt deutlich gestiegenen Fallzahlen vor Augen, wäre Martin Ache derzeit froh, wenn sich momentan weitere Freiwillige finden ließen, die sich dem Weißen Ring aktiv anschließen wollten. Eine Aufforderung, die hier besonders an Männer gerichtet ist, hier gibt es derzeit ein Defizit.

Was ist erforderlich? Besondere Voraussetzungen gibt es nicht. Bis auf ein erweitertes Führungszeugnis, eine gewisse Art von Selbstauskunft und nicht zuletzt Einfühlungsvermögen.

