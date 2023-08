Sommerfest am Samstag bildet Startschuss in ein Jahr der Heiterkeit

Von: Jörg Domke

Archivbild von einem Faschingstreiben in Markt Schwaben: 2024 wird ganz großes „Kino“ geboten, dann wird die Faschingsgesellschaft Falkonia ihr 25-jähriges Bestehen mit einem Umzug feiern. © dziemballa (Archiv)

Die Faschingsgesellschaft Falkonia in Markt Schwaben steht vor besonderen Zeiten. Im kommenden Frühjahr wird das 25-jährige Bestehen gefeiert.

Markt Schwaben – Mit einem Sommerfest am kommenden Samstag, 19. August, startet die Faschingsgesellschaft Falkonia gewissermaßen in ihr Jubiläumsjahr, das – streng genommen – kalendarisch aber erst 2024 beginnt. Ab 11 Uhr sind jedenfalls alle Markt Schwabener Freunde der Heiterkeit und Unbeschwertheit eingeladen in den Schlossgarten, wo es ein geselliges Programm für große und kleine Besucher geben wird.

Um 15 Uhr kommt Clown Pippo vorbei. Es gibt reichlich Programm für Kinder (Schminken und Hüpfburg u.a.) und dazu Gegrilltes, Steckerlfisch, Kaffee und Kuchen und Fassbier, so die Falkonia-Präsidentin Babsi Krechel. Schluss soll dem Vernehmen nach gegen 21 Uhr sein. Für Musik sorgt ein DJ.

Das Sommerfest ist so etwas wie ein Ersatz für die schon zur Tradition gewordenen Oldtimer-Termine zusammen mit den Montierradlern, die bislang regelmäßig auf dem Adam-Hof in der Herzog-Ludwig-Straße stattfanden. Die Hofstelle gibt es inzwischen aber nicht mehr. Im vergangenen Jahr hatte man noch einmal kooperiert und den Schlossgarten für den beliebten Termin im Sommer genutzt, ab heuer dann aber nicht mehr.

Großes Sommerfest für alle am Samstag im Schlossgarten

Dafür haben die Falkonia-Mitglieder noch genug Arbeit vor der Brust. Immerhin wird ihr Verein im nächsten Jahr 25 Jahre alt. Offiziell gegründet wurde die Falkonia am 26. März 1999 mit dem Ziel, Veranstaltungen in der Faschingszeit auszurichten und damit das kulturelle Leben in der Marktgemeinde zu befeuern.

Was dann auch gleich in die Tat umgesetzt wurde. Am 11.11.1999 wurde erstmals der Rathausschlüssel symbolisch bis Aschermittwoch von den jeweiligen Bürgermeistern an die Falkonia-Spitze übergeben. Ein Brauch, der seither jährlich gepflegt wird; am 11. November und zu Aschermittwoch. Im Gründungsjahr wurde auch die Glory Dance Revolution ins Leben gerufen. Die Showtanzgruppe erreichte mehrere Meisterschaften auf nationaler und internationaler Ebene und wurde 2007 sogar Vizeweltmeister. Wegen fehlenden Nachwuchses musste die Formation 2013 wieder aufgelöst werden.

Das Vierteljahrhundert des Bestehens soll in jedem Fall auf besondere Weise gewürdigt werden. Wie schon berichtet, planen die Faschingsfreunde für Faschingssonntag, das ist 2024 der 11. Februar, einen Umzug durch den Ortskern Markt Schwabens. Nicht ganz so groß wie die Umzüge, die es bis 1980 gab (und danach nie wieder), aber immerhin so, dass daraus durchaus einmal ein Startschuss für weitere Aktionen in den Folgejahren werden könnte. Babsi Krechel berichtet, dass es erst vor einigen Tagen eine weitere interne Besprechung mit örtlichen Vereinen gegeben habe, die sich schon verbindlich als Teilnehmer an dem Umzug im Februar gemeldet haben. Aktueller Stand: 15 Vereine und Verbände sind mit selbst gebauten Wagen dabei. Von den „Hoamatnarrischen“ weiß die Präsidentin zu berichten, dass hier bereits fleißig geschraubt und gesägt wird.

Vorbereitungen laufen für das Jubiläum im nächsten Jahr

Das Motto des Umzugs lautet: Reise um die Welt. Der Fantasie sind damit Tür und Tor geöffnet. Den Organisatoren würde es jedenfalls gefallen, wenn der Marktplatz am Faschingssonntag mutierte zu einer Art Flughafen. Dass es so viele Ortsvereine geben würde, die sich aktiv an der Gaudi beteiligen wollen, habe sie in der Tat überrascht, so Babsi Krechel am EZ-Telefon. Übrigens: Einen klubinternen Stammtisch gibt es für alle Mitglieder stets am ersten Freitag im Monat ab 19 Uhr. JÖRG DOMKE

