Sommermarkt und „Welt der Worte“

Von: Jörg Domke

Teilen

Buntes Treiben ist wieder angesagt am Sonntag kommender Woche: Am 2. Juli gibt es Markt Schwabener Ortskern den nächsten Sommermarkt. © gemeinde Markt Schwaben

Ein buntes Wochenende steht den Markt Schwabenern in einer Woche bevor. Sommermarkt und ein Aktionstag „Welt der Worte“ stehen auf dem Programm.

Markt Schwaben – Große Vorfreude herrscht bereits bei Organisatoren und Ausstellern auf den Sommermarkt in Markt Schwaben am Sonntag, 2. Juli. Das Organisations-Duo Peter Kajetan Schmid und Oliver Nowotny hat wieder über 60 Bewerbungen für diese Veranstaltung erhalten und muss dementsprechend sogar einigen Händlern absagen, da für die beiden ein abwechslungsreicher Markt im Vordergrund steht.

Auch zahlreiche Geschäfte haben im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags geöffnet.

An den Marktständen bieten die Händler ihre zum Teil selbst produzierten Artikel und Waren an. Und so gibt es viele Kunsthandwerkstände mit Handarbeiten, Deko- und Geschenkartikel, Edelstahlinstrumente, Bienenwachskerzen, verschiedenen Schmuckdesigns, Bekleidung, Socken, Lederwaren, Reinigungs- und Hygieneartikel, Bürsten, Besen, Korbwaren und vieles mehr.

Verkaufsoffener Sonntag mit geöffneten Geschäften ab 13 Uhr

Aber auch für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt. Es werden Würste, Käse, italienische Salami und Vorspeisen, Geräuchertes, Feinkost, Gewürz-Aufstriche, heimischer Honig, Liköre, Obst und Südfrüchte, Schokofrüchte, Mandeln, frisches Brot, Crêpes, Kuchen, Schmalzgebäck, Langos, thailändische Spezialitäten, Burger, frisch geräucherter Fisch, Steckerlfisch und frisch Gegrilltes angeboten.

Für die Kinder steht ein neues Kinderkarussell bereit. Clown Pippo wird wieder für viel gute Laune sorgen.

Der Sommermarkt öffnet um 10 Uhr seine Pforten und schließt um 18 Uhr. Ab 13 Uhr erweitern die Geschäfte bis 17 Uhr das reichhaltige Angebot.

Kostenlose Parkplätze sind in unmittelbarer Umgebung des Marktplatzes vorhanden, teilt dazu die Gemeinde mit.

Extraaktionen rund um die Gemeindebücherei

Das bunte Treiben im Ortskern bekommt am 2. Juli auf noch einen zusätzlichen Tupfer. Ein Tag rund um Literatur, Geschichten, Texte und Musik ist nämlich auch angesagt und findet parallel zum Sommermarkt von 11 bis 17 Uhr im Schwabener Schlossgarten (direkt vor der Bücherei) statt. Das Motto lautet: „Welt der Worte“. Während des ganzen Tages gibt es die Möglichkeit zu tollen Schnäppchen bei dem umfangreichen Flohmarkt für Bücher und Spiele. Der Eintritt ist frei. Spenden für den Aktivkreis Kunst und Kultur sind gern gesehen.

Das vollständige Programm steht im Internet auf der Seite der Gemeindebücherei Markt Schwaben unter https://opac.winbiap.net/marktschwaben/index.aspx

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter