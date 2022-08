Sprengstoffkommando muss kommen: Bombenfund in Markt Schwaben

Von: Sabine Heine

Eine Bombe wurde in Markt Schwaben gefunden. Das Foto stammt von einem ähnlichen Fund in München. Symbolfoto © Berufsfeuerwehr München

Die Baustelle musste weiträumig abgesperrt werden. Im Markt Schwabener Rittermannsgrund wurde eine Bombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden.

Markt Schwaben - Am frühen Mittwochnachmittag wurde bei einer Baustelle im Rittermannslehen ein Gegenstand ausgegraben, bei dem es sich womöglich um eine Granate gehandelt haben könnte., so die Polizei Poing in ihrem Pressebericht. Eine eingesetzte Streife der Polizeiinspektion Poing informierte das Sprengstoffkommando in München, das den Gegenstand vor Ort inspizierte.

Es stellte sich dabei heraus, dass es sich hierbei um eine ca. 15 kg schwere Flüssigkeits-Brandbombe des Typs INC 30 gehandelt hat. Solche Bomben wurden im zweiten Weltkrieg benutzt. Die Baustelle wurde durch die eingesetzten Kräfte abgesperrt und die Bombe durch das Sprengstoffkommando abtransportiert.

Für Anwohner bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr, teilt die Polizei Poing mit.

Stichwort „Phosphorbombe“

Zu diesem Typ Bombe erklärt das Westfalen-Museum: Der Stahlzylinder einer INC 30 lb Mk III hatte ein Gewicht von 30 britischen Pfund bzw. 14 kg. Er enthielt eine Füllung aus einem Leichtbenzin-Kunstharz-Gemisch von 3,7 kg sowie bis zu 300 g weißen Phosphor als Zündmittel. Am Kopfende sitzt der Aufschlagzünder mit einer verschraubten Messingkappe, das rund 30 cm lange Leitwerk aus Stahlblech ist beim vorliegenden Stück nicht erhalten. Eine viermotorige Lancaster transportierte in ihrem Bombenschacht z. B. vierzehn Small Bomb Container zu je 24 INC 30 lb und eine 1,8 t schwere Minenbombe. Aus großer Flughöhe abgeworfen, konnte die Bombe das Dach eines Gebäudes durchschlagen. Beim Aufschlag platzte der Bombenkörper auf. Die freigesetzte Brandmasse und der Phosphor entzündeten sich. In der deutschen Bevölkerung und unter den Luftschutzkräften war die INC 30 lb gefürchtet. Ihre zähe und klebrige, leicht brennbare Füllung ließ sich kaum löschen. Schnell bürgerte sich für die INC 30 lb die nicht zutreffende Bezeichnung „Phosphorbombe“ ein. Noch wenige Wochen vor dem Kriegsende legten sie, wie in Dresden und Pforzheim im Februar 1945, ganze Innenstädte in Schutt und Asche.

