Stammtische als Fundgrube für Ideen und Geburtsorte für neue Impulse

Von: Jörg Domke

Februar 2017: SPD-Stammtisch zum Thema Fluglärm: es war eine der vielbesuchten Veranstaltungen in der Reihe. © privat

Die SPD Markt Schwaben hat mal wieder Grund zu feiern: Ihre monatlichen Stammtische werden 30 Jahre alt. Ein Rück- und Ausblick:

Markt Schwaben - Drei Jahrzehnte monatliche Stammtische. Das sind, abzüglich Ferienzeit und Corona-Pause und womöglich einiger anderer Unwägbarkeiten irgendwas zwischen 250 und 300 Abendtermine, zu denen die Schwabener Sozialdemokraten bis jetzt eingeladen haben. Mal supergut besucht, wenn zum Beispiel Parteifremde wie Margarete Bause von den Grünen oder FW-Chef Hubert Aiwanger – damals dachte noch niemand daran, dass er einmal Vizeministerpräsident werden könnte – frank und frei bei den „Roten“ auftauchen und über aktuelle Politik berichten.

Mal aber auch so unspektakulär, dass der amtierende SPD-Ortsvorsitzende Manfred Kabisch lediglich einen Gast begrüßen durfte – und der war dann auch noch ein Grüner.

Veranstaltungen hatten immer Aufs und Abs

Aufs und Abs, sagt Kabisch, habe es immer gegeben. Eine verlässliche Größe dabei sei aber stets der Arbeitsaufwand gewesen, der hinter solchen regelmäßigen Terminen stünde. Zum Beispiel der Gestalt – nicht immer, aber oft genug – geeignete Referenten zu gewinnen. Referenten, die schon mal einen Abend im Kreise der eigenen Familie opferten, um vor einer Handvoll kommunalpolitisch Interessierten über Fachthemen zu reden wie Hochwasserschutz, Gewerbeansiedlungen, die Pflege, den Lärmschutz an der Bahn oder moderne Städteplanung.

Auch ganz spezielle lokale Themen standen immer wieder auf der Agenda: die Spielplätze, soziales Bauen, soziale Bodennutzung, das neue Jugendzentrum. Impulse, einst das „Blues“ ins Leben zu rufen, gingen unter anderem auch aus einem dieser Stammtische hervor; nicht zuletzt auch die Gründung eines JuZ-Fördervereins.

Ideen am Stammtisch sind auch schon eingeflossen ins Wahlprogramm

Trotz dieses Aufwands bei jedem Termin – „verzichten sollte man auf die für alle Bürger offenen monatlichen Treffs auf keinen Fall“, unterstreicht Ortschef Kabisch, der in dieser Funktion das weiterführt, was einst Siegbert Tillmann mit seinen Freunden ins Leben rief und von Heiner Grönwald sowie Georg Hohmann fortgesetzt wurde.

Warum aber sind die Stammtische so wichtig? Sie seien, davon ist Kabisch fest überzeugt, so etwas wie eine Brücke zwischen der Bevölkerung und den kommunalen Entscheidungsträgern bzw. dem Ortsverein. Der wiederum über den Marktgemeinderat die brennende Themen ins Rollen bringen kann.

Diskussionen am Stammtisch, so Ratsherr Kabisch, hätten auch schon dafür gesorgt, dass entsprechende Inhalte Einzug hielten ins Wahlprogramm: Die soziale Bodennutzung etwa oder Tempo 30 im Ort sind nur zwei Beispiele. Auf solche Impulse von außen will man auch künftig nicht verzichten.

Weitere Themen sind schon in Planung: Erbschaftssteuer, die allgemeine Besteuerung. Oder, ganz konkret, eine Schulbesichtigung am 16. September um 10 Uhr auf der Baustelle (Bitte anmelden, denn die Teilnehmerzahl ist aus Sicherheitsgründen begrenzt).

Kabarettabend am 22. September

Kurz darauf wird dann gefeiert: 30 Jahre Stammtische am Freitag, 22. September, ab 19.30 Uhr, in der Theaterhalle im Burgerfeld. Einlass ist ab 18.30 Uhr (Anmeldungen sind ab sofort erwünscht unter denk_mal_geschützt@web.de oder telefonisch unter (08121) 43502. Eintritt: zehn Euro.

Hauptgast des Abend wird die Kabarettistin Josefine Gartner sein, die schon beim 25-Jährigen das Publikum unterhielt. Ihr aktuelles Programm heißt: Denk-mal-geschützt.

Die ersten Stammtische fanden 1993 übrigens noch im alten Oberbräu in einem Hinterzimmer statt. Das Ambiente war eher was für Hartgesottene. Später lud man ein in die Brauereigaststätte Widmann, ins Markt Café, ins Gasthaus Sonnblick, ins Restaurant Mythos oder in den Georgehof, seit ein paar Monaten ist das Schweiger Brauhaus die neue Heimat. Bei ganz großen Events war man auch schon zu Gast in der Sportgaststätte oder im Bürgersaal.

