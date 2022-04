Start-up-Unternehmer mit gerade mal 16

Vincent ist 16 und noch Schüler. Aber er ist zugleich auch schon Unternehmer in seinem eigenen Betrieb. Der Markt Schwabener entwickelt für Kunden Webseiten.

Markt Schwaben – Die Sprache derer, die sich mit Computern, mit der Software darin und speziell mit den vielen, vielen Facetten des Internet beschäftigen, ist wohl weltweit zuerst einmal Englisch. Erst recht bei denen, die das Ganze auch noch professionell oder zumindest halbprofessionell betreiben, also in der sogenannten IT-Branche tätig sind. IT steht hier für Informationstechnologie. Es ist deshalb keineswegs verwunderlich, dass zum Beispiel auf der Homepage, die man im weltweiten Netz unter der Adresse vincent-dev.com anwählen kann, gleich auf der Startseite von „Vincent Developments“ die Rede ist und nicht etwa von Entwicklungen eines gewissen Vincent.

„Webdevelopment für dich“, schreibt hier jener Vincent, der diese Seite betreibt und auf diesem Wege um Kunden wirbt, die sich von einem Fachmann eine eigene, gewissermaßen professionelle Internetseite erstellen lassen möchten.

Früh entstand das Interesse, was hinter PC und Handys steckt

Webdesigner wie Vincent gibt es viele. Googelt man ein bisschen, findet man nur im Landkreis Ebersberg bereits Dutzende. Aber wenige bieten ihre Dienstleistungen an und sind zugleich noch Schüler.

Vincent Gebhard, um ihn geht es hier, ist Schüler. Als Markt Schwabener besucht er derzeit die neunte Klasse der Dominik-Brunner-Realschule in Poing. Poing deshalb, erklärt der 16-Jährige, weil es dort eine ziemlich gute technische Ausstattung gebe etwa mit modernen IT-Geräten, die längst zum ständigen Unterrichtsbegleiter geworden seien.

Für den technikaffinen Vincent also genau die richtige Schule, wie es scheint. Sich mit PC, Handy und Co. zu befassen statt auf dem Fußballplatz zu bolzen, das sei ihm schon mit 14 ohnehin viel lieber gewesen, erzählt er dieser Tage am Telefon der Heimatzeitung.

Ziemlich schnell, so berichtet Vincent, habe sich in ihm der Drang entwickelt, mehr wissen zu wollen über das, was da heutzutage quasi jeder in der Hosentasche mit sich führt. Etwa auch Antworten auf die Fragen zu finden, wie man eigene Web-Seiten erstellt. Also das, was man in einer vereinfachten Umschreibung die Visitenkarte eines jeden im Internet bezeichnen kann.

Sich selbst die Programmiersprachen angeeignet

Wenn Vincent Gebhard bildhaft von diesen Visitenkarten spricht, meint er längst nicht mehr nur Firmen, die sich und ihre Produkte einer potenziellen Kundschaft präsentieren wollen.

Auch Privatpersonen hätten längst Sinn und Zweck einer eigenen Homepage erkannt, erklärt der junge Markt Schwabener, der mit Vincent Development inzwischen seine eigene Firma gegründet hat. Start-up sagt man heute. Mit Vincent, dem Webdesigner, als einzigem Beschäftigten.

Was macht so ein Web Developer? Schlagen wir vorsichtshalber mal, um keine Fehler zu machen, im Internet nach und lassen uns dort erklären, dass der Webentwickler Websites oder einzelne Module fürs Web erstellt und dafür entsprechende Programmiersprachen nutzt. Er kümmert sich des weitern auch um die Betreuung und Wartung von Websites oder Online Shops. Zitat Ende.

Derartige Dienstleistungen sind zeitlich recht aufwendig, berichtet Vincent Gebhard. Je nach Kundenwünschen könne man schon mal drei bis vier Wochen an einem Auftrag sitzen, was locker mal 100 Stunden Arbeitszeit oder mehr bedeute. Entsprechend sind die Preise in der Branche der Website-Entwickler, die im mittleren dreistelligen Bereich beginnen und dann auch locker gut vierstellig werden können.

Kundengespräche nach den Hausaufgaben oder am Wochenende, wenn keine Schule ist

Das Wissen um die erwähnten Programmiersprachen hat sich der Poinger Realschüler selber beigebracht, erzählt Vincent. Er habe gut ein Jahr dafür gebraucht, um hinter die wesentlichen Geheimnisse zu blicken. Anfangs sei das alles noch ein Hobby gewesen. Inzwischen, fast zwei Jahre später, schließt Vincent keineswegs mehr aus, dass er bereits jetzt schon seinen späteren Beruf gefunden haben könnte. „Das, was ich hier anbiete, brauchen wir einfach“, sagt er in voller Überzeugung.

Im kommenden Jahr will er zuerst erst einmal seinen mittleren Schulabschluss machen, sich dann aber nicht gleich ins eigene Start-up-Unternehmen stürzen, sondern über die FOS/BOS ein Studium anstreben. Und vorerst nebenbei weiter Webseiten bauen. So wie gegenwärtig auch.

Im Normalfall sind der Vor- und frühe Nachmittag mit schulischen Aufgaben verbunden, und es erst danach bzw. an den Wochenenden geht es uns Geschäftliche. „Mit Kundengesprächen schon mal bis 21 Uhr“, wie er erzählt. Schließlich sei es für ihn als Webdesigner mit hohen Ansprüchen an sich selber besonders wichtig zu erfahren, wer der Kunde wirklich ist und was er mit seinem künftigen Internetauftritt überhaupt erreichen möchte.

Webseiten hat Vincent Gebhard, der zugleich das Fotografieren zu seinem zweiten Hobby gemacht hat, inzwischen nach eigenen Schätzungen schon gut 30 entwickelt, die Zahl von Kunden, die für die Dienste des jungen Mannes schon bezahlt haben, ist jedoch noch kleiner. Noch.

