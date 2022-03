Markt Schwaben: Stellenplan unter Beobachtung

Von: Jörg Domke

Teilen

Arbeiten zu viele im Schwabener Rathaus? Das war jetzt Thema im Gemeinderat © jödo

Das eine ist der Plan, das andere die Realität. Im Markt Schwabener Gemeinderat gab es eine ungewohnte Diskussion über die Anzahl der Mitarbeiter.

Markt Schwaben – Gewöhnlich ist der einmal im Jahr neu vorzulegende Stellenplan einer Gemeindeverwaltung in hiesigen Ratsgremien nicht das Thema, über das ausgiebiger debattiert wird. Im Rahmen der Haushaltsdebatte im Marktgemeinderat dieser Tage (wir berichteten bereits kurz) wäre dieser Tagesordnungspunkt auch wie schon so oft in der Vergangenheit durchgewunken worden. Wäre da nicht FDP-Ratsherr Florian Delonge gewesen, der in den von der Verwaltung vorgelegten neuen Personalschlüsseln einen steig ansteigenden Trend ausgemacht hat. Der sei inzwischen ungebrochen und passe so ganz und gar nicht in eine Phase, in der die Marktgemeinde noch immer vom Freistaat Stabilisierungshilfe beantrage, so der Liberale. „Wo bleibt denn die versprochene höhrere Effizienz in der Verwaltung?“, wollte Delonge wissen, der dem Plenum seit 2020 angehört.

Bürgermeister weit Kritik direkt zurück

Bürgermeister Michael Stolze wies die Kritik des FDP-Mannes umgehend zurück. Und verwies auf einen Investitionsstau, den es seitens seiner Mitarbeiter noch immer anzubauen gelte. Zum Beispiel müssten in absehbarer Zeit die Abwassergebühren komplett neu berechnet werden. Das alleine sei schon eine Aufgabe, die Personalkapazitäten binde.

Unterstützung fand Stolze in FW-Gemeinderat Manfred Hoser, der darauf verwies, in der Vergangenheit sei in puncto Unterhalt vieles „versaubeutelt“ worden, was heute Personal brauche und Kosten verursache.Für 2022 weist der Stellenplan des Rathauses 117,3 Stellen aus, eine Mehrung gegenüber des Vorjahres um 1,53 Stellen. Zum Stichtag 31. Dezember 2021 waren nach Mitteilung der Kämmerei lediglich 107,84 Stellen besetzt.

Weniger Stellen besetzt, als der Plan hergibt

Kämmerer Andreas Kleebauer: „Der Stellenplan ist seiner rechtlichen Qualität nach keine Zustandsbeschreibung, sondern stellt die vom Marktgemeinderat gesetzte Höchstgrenze für Stellenanhebungen und -mehrungen dar.“Der Finanzausschuss des Marktgemeinderates hatte übrigens in seiner Sitzung am 25. November 2021 einstimmig eine Empfehlung an den Marktgemeinderat ausgesprochen, den Stellenplan 2022 zu beschließen.Tatsächlich wurden im Jahr 2021 voraussichtlich ca. 7 620 000 Euro an Personalkosten ausgegeben.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.