Jahrelanger Streit um 20 Meter Garten: Nun zeichnet sich eine Lösung ab

Von: Jörg Domke

Anlieger der Finsinger Straße trafen sich, um der EZ ihre Sorgen zu schildern. Ihr Problem ist im Hintergrund zu erkennen: Ein Gartenstreifen, der einen bestehenden Gehweg auf 20 Meter unterbricht und daher eine Gefahr darstellt. © jödo

Eigentlich schon seit Jahrzehnten gibt es ein Verkehrsproblem in der Finsinger Straße. Nun besteht Hoffnung auf ein Ende.

Markt Schwaben - Gerade eben setzt die achtjährige Theresa an, um zu erzählen, wie das so ist früh am Morgen in der Finsinger Straße auf ihrem Weg zur Schule. „Viele fahren sehr schnell“, so die künftige Drittklässlerin. Und noch bevor sie einen zweiten Satz sagen kann, in dem das Wort „gefährlich“ vorkommt, wird ihre Antwort auf die Frage des EZ-Berichterstatters akustisch von einem vorbeirauschenden Pkw fast vollständig überlagert.

Mit dem vorgeschriebenen Tempo 30 ist der Unbekannte jedenfalls nicht unterwegs. So als bräuchte es noch eines Belegs: In der Finsinger Straße wird oft zu schnell gefahren. Auch, weil es sich hier um eine typische Einfallstraße für Pendler handelt mit Verkehr, der morgens nicht selten den Weg zum Bahnhof sucht.

„Wir Eltern haben ein ungutes Gefühl“, sagt Jens Repp, ihr Vater. Und er bekommt die ungeteilte Zustimmung von Hakan Karul, der sich im Elternbeirat des Kindergartens St. Elisabeth engagiert. Dort bemühe man sich seit geraumer Zeit darum, ein Tempolimit für die gesamte Finsinger Straße zu erreichen. Bislang vergeblich.

Anwohner treffen sich mit der Heimatzeitung vor Ort

Der Ärger scheint groß in der Siedlung. Zumal es ein schon seit vielen Jahren bestehendes Problem gibt, das sich bislang einfach nicht lösen ließ. Eigentlich geht es Repp und den Nachbarn Ronny Garbe, Bianca Schmaus-Garbe mit Sohn Jonas (ebenfalls 8), Kristina Heinz, Renate Deinhofer oder Henrik Keil darum, endlich eine ganz besondere Gefahrenstelle beseitigen zu lassen, an der sie sich an diesem Tag mit der EZ eigens getroffen haben. Konkret handelt es sich, im Bereich einer lang gezogenen S-Kurve, um einen gerade mal 20 Meter langen Grundstücksstreifen an der nördlichen Seite, der den vorhandenen Gehweg hier unterbricht und Schulkinder wie Jonas oder Theresa dazu zwingt, zweimal an einer unübersichtlichen Stelle die Straße zu queren.

Dass hier aus Sicht der Anlieger Handlungsbedarf besteht, ist im Rathaus schon bekannt, als der Bürgermeister noch Hohmann hieß. Bianca Schmaus-Garbe und Birgit Repp nahmen bereits am 14. Februar 2019 Kontakt mit ihm auf im Rahmen einer Bürgersprechstunde. Die Repps haben den weiteren Verlauf der Geschehnisse bis heute in einem Aktivitätenprotokoll dokumentiert. Es gab demnach unzählige Gespräche, schriftliche und mündliche Anfragen, eine Unterschriftenliste, Ortstermine; auch mit dem heute amtierenden Bürgermeister Michael Stolze. Involviert waren Landratsamt, Staatliches Bauamt und Polizei. Alles geschah im Bemühen, die Gefahrenlage zu entschärfen. Versuche, die Eigentümerin des für eine Gehwegverlängerung benötigten Garten-Streifens von einem Verkauf zu überzeugen, sind dem Vernehmen nach bislang alle gescheitert, wenngleich Stolze unlängst der EZ sagte, er habe die Hoffnung noch nicht ganz begraben.

Es gab bislang einen unendlich erscheinenden Brief- bzw. Mailverkehr

Weniger hoffnungsfroh scheinen die betroffenen Anlieger zu sein. Ihrerseits haben sie längst alle möglichen Hebel in Bewegung gesetzt, selber einen Verkehrsplaner aus Nürnberg um eine Einschätzung gebeten und sogar Brigitte Keller, leitende Kraft im Landratsamt, bewegen können, ein offizielles und inzwischen vorliegendes Gutachten in Auftrag zu geben, das u.a. einen konkreten Vorschlag beinhaltet: Die Straße an besagter Stelle zugunsten eines Gehwegs zu verschmälern.

„Nicht nachvollziehbar“ und rechtlich nicht möglich, hieß es danach aber aus der unteren Verkehrsbehörde, schildert Repp. Mindestbreiten würden nicht eingehalten. Aussagen, so Repp, die im krassen Widerspruch zu gängigen Richtlinien stünden: „Auf unsere Nachfrage, auf welche Richtlinien die Behörden ihre Aussagen stützen, haben wir bis heute keine Antwort erhalten“.

Im vom Kreis bezahlten Gutachten des Büros Kaulen (Aachen/München) aber steht u.a.: Kurzfristige Enteignung nicht realisierbar, eine Sicherung auf der Nordseite für Zufußgehende ist notwendig, auch mit einer einspurigen Engstelle für den KfZ-Verkehr. Zuständig ist die Marktgemeinde.

Gutachten sagt, dass die Straße zugunsten eines Gehweges verschmälert werden kann

Zuletzt gab es wieder intensiveren Kontakt zwischen den Anliegern und Bürgermeister Stolze. Der betont derweil, dass eine schnelle Lösung auch in seinem Sinne sei. Auf Anfrage der EZ sagte Stolze, dass eine Verschmälerung zugunsten eines Gehweges angestrebt werde, aber als temporäre Maßnahme. Warum? Es gebe Planungen, unterhalb der Straße Rückhaltekapazitäten für Hochwassersituationen anzulegen, ähnlich wie nahe des Kirchweihers. Die provisorische Maßnahme soll im Herbst umgesetzt werden.

Was die Forderungen der Elisabeth-Kindergarteneltern angeht, verweist Stolze auf das laufende Verkehrsgutachten im Rahmen des ISEK-Programms (Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzepte). Er persönlich sei kein Freund von unkoordinierten Einzelmaßnahmen und Schnellschüssen, sondern wolle auf ein in sich schlüssiges Verkehrsgesamtkonzept für ganz Markt Schwaben warten, das dann Schritt für Schritt umgesetzt werde. Daher bat er zugleich auch wieder mal um Geduld.

